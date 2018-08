Inaugurata a Cossano la via Crucis: 14 stazioni realizzate in legno e terracotta

In concomitanza con la Novena al Santuario della Madonna della Rovere di Cossano Belbo, nei giorni scorsi ha avuto luogo l’inaugurazione del percorso religioso della Via Crucis sulla collina omonima sulla strada comunale che dal Ponte di S.Pietro porta a Mango.

Nata da un’idea del sindaco Mauro Noè, noto trentinologo o meglio amante delle tradizioni tirolesi, le 14 stazioni sono state realizzate da un falegname della Valle Aurina in provincia di Bolzano con curiose casette di legno rifinite nei minimi particolari.

All’interno delle casette sono state posizionate le 14 stazioni della Via Crucis fatte in terracotta ed adeguatamente incastonate. Come consuetudine della Comunità di Cossano, nessun costo per le casse del Comune, né tanto meno per i borghigiani della Rovere, ma l’intervento di diversi sponsor che hanno permesso la realizzazione dell’opera. Per il basamento ed il supporto in ferro il Fabbro Piero Tortoroglio, per le casette la Coop. Carni Valle Belbo e l’Enolmeccanica ValleBelbo , per le Icone delle stazione della Via Crucis, la famiglia del sindaco Mauro Noè.

All’inaugurazione hanno partecipato chiaramente i due parroci di Cossano Belbo don Filippo Torterolo e don Luca Bravo, il sindaco Mauro Noè, gli sponsor con il presidente della Carni Valle Belbo Lorenzo Boffa, i titolari dell’Enolmeccanica VB Mario Bosca e Morena Efflandrin, nonché il fabbro Piero Tortoroglio con una nutrita compagine di fedeli che ha assistito all’inaugurazione e alla successiva Via Crucis su un percorso di circa 1400 metri fino al Santuario della Madonna della Rovere, passando accanto alla postazione panoramica delle sedie giganti “ The Big Family “ e alla famosa Villa Lanata proprietà della Cantina S.Orsola Fratelli Martini di Cossano Belbo.

Il sindaco, in concomitanza con le celebrazioni della novena, ha promesso ai borghigiani della Rovere di cercare ulteriori sponsor per il rifacimento del manto stradale del tratto di strada che dalla comunale porta al Santuario e per una decorosa sistemazione degli affreschi all’interno del Santuario stesso. Tempi previsti… beh si spera per l’edizione 2019 della Novena.