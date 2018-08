Chiude per lavori l'intersezione tra via Rocca de Baldi (entrambe le rampe) e via Savona a Borgo San Giuseppe

Questa mattina 6 agosto sono iniziati i lavori di sostituzione delle condotte idriche in località Borgo San Giuseppe – lungo via Rocca de baldi con interessamento delle due rampe in ingresso ed in uscita su via Savona.

Ecco le seguenti modifiche alla viabilità:

Uscita dei veicoli in via Savona da via Rocca de Baldi;

Ingresso dei veicoli in via Rocca de Baldi da via Savona

CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE delle due rampe in ingresso ed uscitasecondo le esigenze di cantiere e di viabilità

OBBLIGO di SVOLTA a destra in Via BORNEY - salvo veicoli autorizzati – per i veicoli in transito in Via ROCCA DE BALDI – con preavviso su via della VECCHIA FERROVIA

Su Via SAVONA all’intersezione con Via ROCCA DE BALDI: OBBLIGO DI DIREZIONE DIRITTO – salvo veicoli autorizzati

Divieti operativi da OGGI LUNEDI’ 06 AGOSTO 2018 e sino a cessate esigenze previste entro il giorno 31 AGOSTO 2018.

Riapertura temporanea al transito VEICOLARE: NELLA SETTIMANA dal 13 al 19 agosto 2018