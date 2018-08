"Il numero unico è da rivedere: si continua a registrare un malfunzionamento diffuso"

"Si continua a registrare, purtroppo, un malfunzionamento diffuso, che mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini": così Gianna Gancia, capogruppo della Lega Nord in consiglio regionale, sul numero unico per le emergenze.

"Dalla sua entrata in funzione, un anno fa - sottolinea Gancia -, il numero unico 112 pare non abbia mai brillato per efficienza. Gli operatori del centralino, che hanno il compito di acquisire tutti i dati necessari all'identificazione e alla localizzazione del chiamante, comprenderne i bisogni e trasmettere il tutto nel più breve tempo possibile alla sala operativa competente a risolvere l'emergenza, sembrano non essere sufficienti o, comunque, non adeguatamente preparati per smistare rapidamente le richieste".

"Il mancato intervento in favore delle due donne aggredite in centro a Torino la notte tra il 4 e il 5 agosto - continua Gancia - è l’ultimo preoccupante caso di disservizio. Per fortuna, questa volta, la prontezza delle due protagoniste ha scongiurato il peggio, ma se è vero che più della metà delle chiamate in arrivo non viene girata ai soccorsi, non si può certo stare tranquilli"."Alla ripresa dei lavori in consiglio - conclude Gancia - chiederemo alla giunta quale linea di azione vorrà intraprendere per evitare che richieste di soccorso da parte di cittadini in pericolo cadano ancora nel vuoto".