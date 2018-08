Govone, ha soffocato la moglie perché lei non tollerava più il suo vizio per il gioco

Sono stati resi noti questa mattina, presso il Comando Compagnia carabinieri di Alba, i retroscena del tragico fatto di cronaca accaduto poco più di un mese fa nel comune di Govone. Le indagini sono state condotte dalla compagnia di Alba e dal reparto Operativo dell'Arma provinciale.

Erano le 9.30 dello scorso 26 giugno: una telefonata al 112, da parte di Arturo Moramarco, che disse di aver rinvenuto il corpo privo di vita della moglie, Roberta Perosino, all’interno della loro abitazione. La donna, rinvenuta distesa sul pavimento della cucina, non presentava segni di ferite evidenti mentre l’abitazione era in evidente stato di disordine. Pur in assenza di effrazione e di ammanchi, lo stato dell’alloggio aveva in un primo tempo lasciato pensare ad un tentato furto/rapina, durante il quale gli autori, evidentemente scoperti dalla donna, ne avevano causato il decesso.

Ma c'erano degli elementi poco chiari e alcune dichiarazioni inverosimili rispetto all'accaduto. Cosa che ha subito allertato gli inquirenti. L'uomo aveva infatti detto di essere uscito dalla propria abitazione alle 7.45 del mattino e di avervi fatto ritorno solo alle 9,30. L’analisi delle immagini di videoripresa registrate dagli impianti pubblici e privati della zona confutavano questa versione: il signor Moramarco risultava essere uscito di casa solo alle 9, quindi molto dopo rispetto a quanto dichiarato.

Non solo: l'uomo presentava due piccole escoriazioni, una sul collo e un'altra sul lobo sinistro, entrambe recenti.

Questi elementi, oltre all'esito dell'autopsia, che ha appurato come il decesso sia avvenuto per asfissia conseguenza di un'azione violenta, unitamente all’attività di sopralluogo eseguita, in base alla quale è emerso che il corpo era stato spostato nella posizione in cui era stato rinvenuto (una modalità inusuale per dei malviventi scoperti durante un furto o una rapina) e unitamente alle analisi biologiche sulle tracce di sangue rilevate – sempre in sede di sopralluogo – su alcuni oggetti prelevati dai cassetti dai “ladri”, tutte risultate provenienti dalle ferite di Moramarco, hanno permesso di delineare quanto accaduto davvero.

Parenti, amici e vicini di casa non hanno evidenziato, nelle loro testimonianze, alcun problema all'interno della coppia. Ma le indagini di natura economica hanno permesso di riscontrare un motivo di tensione: le spese che il marito aveva aumentato per far fronte (come poi è stato accertato) ad un fenomeno di ludopatia (non diagnosticato) da cui era affetto. I due, dal momento del pensionamento dell'uomo (marzo 2018), litigavano perché lui aveva il “vizio” di giocare alle slot, arrivando a prelevare 20mila euro in tre mesi dal conto comune, frutto di una vita di risparmi.

A riprova delle discussioni in corso tra i due, in casa è stato ritrovato un biglietto scritto dalla donna in un momento di rabbia ed indirizzato al marito, sul quale aveva scritto: “Non cercarmi da nessuna parte, non so quando torno e se tornero”.

Il Tribunale – Sezione GIP di Asti (dott.Giorgio MORANDO), sulla base degli elementi acquisiti e rappresentati nella richiesta di misura cautelare della dott.ssa Simona Macciò, P.M. di Asti, ha emesso la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'uomo, eseguita nei giorni scorsi.

Quest’ultimo, messo davanti alle innumerevoli contraddizioni, ha reso piena confessione ai militari dell'Arma, ammettendo di aver simulato un furto nell’abitazione per sviare i sospetti. Nella stessa circostanza ha anche confessato la ragione dell’omicidio: quella mattina aveva litigato con la moglie proprio per il suo vizio del gioco. All’ennesima rimostranza della moglie, che si era accorta degli ammanchi di denaro, aveva perso la testa, soffocandola con un cuscino dopo averla spinta sul letto. Dopo averla uccisa, l’aveva trasportata fino alla cucina simulando la “visita dei ladri”.