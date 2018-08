Sardegna al mare: ecco 5 consigli per rendere le vostre giornate in spiaggia irripetibili

L’Italia è composta da ben 7.500 chilometri di lunghezza, la Sardegna ne ha 2.400 km dando la possibilità ad ogni tipologia di turista di trovare il lido migliore alle proprie esigenze. Raggiungere la Sardegna è alquanto semplice, basta informarsi online sui porti più vicini alla località di destinazione. Molti sono i portali sul web che vi consentono d’informarvi su costi, tratte, compagnie e orari oltre che usufruire di alcuni sconti e promozioni. Di seguito ecco qualche utile consiglio su come affrontare una giornata al mare.

1. PIANIFICARE LA GIORNATA

Prima di tutto dovete decidere quale tipologia di giornata trascorrere: relax o divertimento? Purtroppo, non sempre è possibile riuscire a conciliare le due esigenze, specialmente in un’isola come la Sardegna dove la maggior parte delle spiagge sono selvagge.

2. SVEGLIARSI PRESTO E FARE UNA BUONA COLAZIONE LEGGERA

Svegliarsi presto la mattia è l’ideale, in quando vi permetterà non solo di prenderla con maggiore calma, di evitare eventuale traffico o problemi di parcheggio e potervi scegliere il posto migliore in spiaggia. Non dimenticatevi di fare una buona colazione essenziale per iniziare qualsiasi giornata al meglio.

3. PROTEZIONE SOLARE E IDRATAZIONE

Il sole è belle ma non sempre è un amico, bisogna stare molto attenti specialmente in questi ultimi giorni in cui le temperature si sono alzate parecchio. Pertanto, è necessario ripararsi in maniera adeguata dai raggi UVA con una protezione solare conforme alla propria tipologia di pelle. Il caldo e il tanto solo fanno sentire fiacchi, fanno sudare pertanto non vi dimenticate di mantenervi ben idratati, bevendo molta acqua e se soffrite di pressione bassa qualche bevanda zuccherata.

4. MASCHERA, RACCHETTONI, PALLA, PAROLE CROCIATE, LIBRI

Qualsiasi tipologia di giornata decidiate di organizzare, ci sono alcuni oggetti davvero essenziali per la vostra giornata: una maschera, racchettoni e pallina, palla per giocare a beach volley, delle parole crociate per ammazzare i tempi morti o un bel libro da leggere. La vostra giornata in spiaggia non potrà essere migliore.

5. LE 8 SPIAGGE PIU’ BELLE DELLA SARDEGNA

Ecco le 8 spiagge che vi consigliamo di visitare almeno una volta in Sardegna:

· Rena Majori

· Cala Goloritzè

· Spiaggia rosa di Budelli

· Porto Giunco

· Cala Mariolu

· Punta Molentis

· Su Giudeo

· Cala Brandinchi

Come raggiungere la Sardegna? Basterà collegarsi a internet con un pc accedere ad uno dei tanti siti o portali che vi consentirà di comparare varie soluzioni di navi per la Sardegna, usufruendo di importanti sconti ed offerte.