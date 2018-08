“Salire” al 38° Concerto di Ferragosto a piedi o in MTB: tutto ciò che c’è da sapere

Fra otto giorni la conca di Pian Croesio, all’interno del bacino di Pian Munè di Paesana, ospiterà il 38esimo Concerto di Ferragosto, con l’esibizione dei musici dell’orchestra “Bartolomeo Bruni” di Cuneo.

Abbiamo già ospitato tutte le informazioni logistiche dell’evento, dalle navette ai parcheggi senza tralasciare le chiusure strade, che comunque riproporremo nei prossimi giorni.

V’è da sapere, dunque, che la location dell’evento sarà raggiungibile anche a piedi ed in mountain bike. Attenzione, però, perché la strada principale di accesso, la Provinciale Paesana-Pian Munè, sarà chiusa a tutti i veicoli, alle bici ed ai pedoni sin dalle 22 del 14 agosto.

Poco male, dal momento che sono stati studiati appositi itinerari alternativi per giungere a Pian Munè sia a piedi che in Mountain bike.

Per chi vuole camminare, sarà possibile partire da: San Bernardo di Sanfront, sul percorso che sale al Colle di Gilba e successivamente scende al rifugio Bertorello, per poi risalire a Pian Muné (tempo medio totale di percorrenza: 5 ore e 30 minuti); Oncino, seguendo il percorso in direzione Frazione Serre, poi Tournour, Trincerone e arrivo a Pian Muné tempo medio totale di percorrenza dal Serre: 5 ore e 50 minuti); da Brossasco - in Val Varaita – partendo da Borgata Lantermino e seguendo per il Colle di Gilba: percorrenza di 1 ora dal parcheggio, quindi si può scegliere se passare al rifugio Bertorello e risalire a Pian Muné (tempo medio complessivo di percorrenza a piedi 3 ore e 45 minuti) oppure esclusivamente per escursionisti esperti e con bel tempo passando per le Meire della Ruin (3 ore e 45 minuti). Il sentiero è tracciato.

Per chi invece optasse per una salita in Mountain Bike, è bene affidarsi agli esperti accompagnatori dell’Associazione “Discovery Monviso”, da tempo in campo con iniziative a diretto contatto con la natura ed il territorio.

Sono previste partenze da Paesana (piazzale degli impianti sportivi di via Nazionale) e da Oncino (piazza centrale del paese) alle 8.15 di mercoledì 15 agosto.

Ogni partenza sarà suddivisa a sua volta in due gruppi, uno per e-bike e uno per bici MTB classiche.

Scopriamo insieme gli itinerari.

Oncino-Pian Munè (quota partenza 1228 metri, quota arrivo 1940 metri; lunghezza: 21,5 chilometri, 17,5 chilometri se si utilizza la seggiovia; dislivello totale: 950 metri, 550 metri se si utilizza la seggiovia; difficoltà: medio bassa). Ritrovo ore 8.15, partenza ore 8.30.

Si lascia l’abitato percorrendo un breve tratto di strada asfaltata, per poi imboccare il sentiero pianeggiante che conduce fino al serro di Oncino. Da qui inizia la strada sterrata che per i primi chilometri si sviluppa in falso piano.

Giunti in prossimità del bacino del “Biatune'” si svolta a destra per iniziare la salita più impegnativa, sempre su strada sterrata, che conduce a Tournour (1554 metri). Si prosegue sulla strada sterrata in leggera discesa per circa 4 chilometri, per poi imboccare un breve sentiero impegnativo che in poche centinaia di metri sale al piazzale di Pian Muné (1540 metri).

Da qui generalmente si può scegliere se raggiungere la conca di Pian Croesio (1940 metri) in seggiovia, oppure percorrendo una strada sterrata impegnativa che in circa 4 chilometri conduce a destinazione. Per ragioni di sicurezza, in considerazione dell’afflusso di pedoni sul tracciato sottostante l’impianto, il 15 agosto non è utilizzabile la risalita in seggiovia delle MTB.

Paesana-Pian Munè (quota partenza 640 metri, quota arrivo 1940 metri; lunghezza: 17,5 chilometri, 14 chilometri se si utilizza la seggiovia; dislivello totale: 1350 metri, 950 metri se si utilizza la seggiovia; difficoltà: media/difficile). Ritrovo ore 8.15, partenza ore 8.30.

Si raggiunge la Frazione Croesio su strada sterrata in leggera discesa, dove si inizia la salita poco impegnativa verso la cappella di Madonna d’oriente (740 metri). Da qui la difficoltà della strada bianca aumenta fino ad arrivare sulla provinciale per Pian Muné, poco prima della Frazione Pratoguglielmo (1030 metri).

Si prosegue per 2 km sull’asfalto per poi imboccare la strada nuovamente sterrata che conduce al piazzale di Pian Muné (1540 metri) transitando al Rifugio Bertorello (1320 metri).

Anche in questo caso, una volta giunti a Pian Munè, è possibile scegliere se raggiungere la conca di Pian Croesio (1940 metri) in seggiovia oppure percorrendo una strada sterrata impegnativa che in circa 4 chilometri porta a destinazione. Per ragioni di sicurezza, in considerazione

dell’afflusso di pedoni sul tracciato sottostante l’impianto, il 15 agosto 2018 non è utilizzabile la risalita in seggiovia delle MTB.