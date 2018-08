L'agritata Federica apre le porte della sua azienda agricola a Mellana di Boves

Proseguono gli appuntamenti dell’“Estate Agribimbi”, la serie di eventi inaugurata a fine giugno che invita le famiglie a casa delle Agritate della provincia di Cuneo e del Piemonte, per intrattenere i bimbi con le attività della fattoria e far conoscere ai genitori il servizio dedicato alla prima infanzia e le sue peculiarità. Dopo l’appuntamento dell’Agritata Cristina a Sant’Albano Stura nell’azienda agricola Ghigo Sebastiano, in cui i bimbi hanno imparato a seminare e a travasare piantine nell’orto e gustato una merenda genuina con prodotti locali, sarà la volta dell’Agritata Federica a Mellana di Boves presso l’Azienda agricola Pellegrino, il cui laboratorio - originariamente programmato per il 21 luglio - è stato rinviato causa maltempo a sabato 11 agosto.

L’Agritata Federica aprirà le porte di casa per far conoscere ai bambini gli animali della fattoria e offrire loro una gustosa agrimerenda dalle 16.00 alle 18.30. L’ultimo appuntamento cuneese è in programma a Briaglia sabato 22 settembre, nel medesimo orario, con l’Agritata Anna che insegnerà ai piccoli ospiti come si fa la vendemmia e allestirà per l’occasione un laboratorio con l’uva e con letture dedicate.

Tutti gli eventi dell’Estate Agribimbi sono gratuiti e prenotabili fino a due giorni prima, salvo esaurimento dei posti disponibili. Per maggiori informazioni si contatti la cooperativa sociale Linfa Solidale (tel. 334 6538866 oppure 0171 447267) che realizza il servizio Agritata, promosso da Coldiretti.

Nato nel 2012 per sopperire alla carenza di strutture per la prima infanzia nelle aree rurali e per offrire un’opportunità di integrazione al reddito di chi vive in ambito agricolo, il servizio è una realtà consolidata nella nostra provincia, in crescita grazie alle nuove Agritate formate per accogliere ed educare in un ambiente domestico e rurale i bimbi della fascia d’età 3 mesi - 3 anni. “L’Estate Agribimbi - commenta Andrea Launo, Presidente di Linfa Solidale - si sta rivelando un’ottima occasione per far conoscere alle famiglie chi è e cosa fa l’Agritata. Oltre al contatto con la natura e gli animali e la sicurezza di un’alimentazione stagionale e a Km zero per i bimbi, l’Agritata offre una garanzia unica ai genitori, la flessibilità di orari tutti i giorni della settimana”. Maggiori informazioni su www.linfasolidale.it