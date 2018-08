Oggi - mercoledì 8 agosto - e domani, chiusure al traffico in alcune vie di Cuneo

Per motivi di viabilità e di incolumità delle persone, per consentire l’intervento urgente di bonifica allacciamenti alla rete gas metano in Via Caraglio 9 e in Via Fossano 21, da parte della ditta incaricata dall’Italgas, come concordato con il Comune, ci saranno chiusure al traffico in Via Caraglio – tratto compreso tra Via Saluzzo e Via Fossano dalle ore 8 di oggi Mercoledì 08 a cessate esigenze previste entro le ore 18 della stessa giornata.

Chiusa anche Via Fossano – tratto compreso tra Via Caraglio e Via Seminario dalle ore 8 di domani Giovedì 09 a cessate esigenze previste entro le ore 18 della stessa giornata.

A cessate esigenze lavorative, appena possibile, le vie saranno riaperte al regolare transito veicolare.