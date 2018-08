Gli ultimi colpi di mercato preannunciano l’inizio del campionato di serie A

Con agosto il calciomercato di serie A ha messo a segno alcuni colpi di mercato, che di fatto cambiano i connotati ad alcune squadre big. Su tutte bisogna segnalare Milan e Juventus, che tornano protagoniste, quando mancano meno di due settimane all’inizio del campionato di massima divisione. Le voci che circolavano su Leonardo Bonucci di ritorno a Torino e di Gonzalo Higuain in partenza, si sono rivelate più che fondate. Nell’operazione di scambio è rientrato anche il difensore classe 1994 Mattia Caldara. E’ stata senza dubbio l’esigenza di cedere il Pipita a sbloccare questa maxi-operazione di mercato, che nasceva subito dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo. Il top player argentino, che forse ha un po’ deluso le aspettative lascia la Juventus dopo due stagioni di vittorie, ma a corrente alterna in ottica di prestazioni, specialmente in chiave Champions League. Gonzalo Higuain era stato acquistato dal Napoli per una cifra record, per riuscire a dare il suo contributo al reparto offensivo per vincere la tanto agognata coppa dalle grandi orecchie, come viene chiamata da tifosi e appassionati. Tuttavia le cose sono andate diversamente, e mentre ci si stava concentrando sul calendario di serie A, al via il prossimo 19 agosto, le notizie di mercato correvano frenetica circa queste due importanti cessioni. Il ritorno di Bonucci è stato salutato dal popolo juventino con un po’ di diffidenza e qualche perplessità, ma il difensore che ha anche un ruolo chiave nella Nazionale di Roberto Mancini, potrebbe rivelarsi ancora una volta un’arma in più per la Juventus di Massimiliano Allegri. Lo stesso potrebbe dirsi per il Milan di Gattuso, che specialmente durante la scorsa stagione ha accusato la mancanza di un attaccante di razza e di un vero top player nel reparto offensivo.

Visto che il calcio è uno sport strano, già durante la seconda di campionato Higuain potrebbe tornare ad affrontare la sua ex squadra, cioè il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti, andando ad arricchire il discorso revival, per una sfida che ormai da oltre 30 anni è un classico del calcio italiano. Il sapore di revival ci sarà anche per il ritorno del Parma in serie A, nello stesso anno in cui torna il tecnico emiliano alla guida del Napoli, già quotate su 888sport.it le partite della serie A 2018-2019 mentre siamo in pieno calcio mercato. Una situazione fluida che ancora potrebbe spuntare qualche colpo di mercato, specialmente da parte di squadre come Inter, Roma e Napoli. I tifosi azzurri sperano ancora in un colpo di mercato, visto che a loro giudizio manca un top player davanti. In realtà il Napoli, rispetto alla scorsa stagione si è irrobustito con l’acquisto di Simone Verdi e con il ritorno di Roberto Inglese e Ciciretti con la maglia azzurra. Intanto mentre sta per terminare l’International Champions Cup, che vede impegnate Roma, Juventus, Inter e Milan, assieme alle maggiori formazioni europee, il terzo turno di Coppa Italia, darà modo a diverse squadre di serie A di iniziare la stagione, visto che si giocherà tra sabato e domenica 12 agosto. Un piccolo antipasto per quello che ci attende a partire dal 19 agosto, con la prima di serie A che quest’anno parte subito alla grande grazie alle sfide Lazio-Napoli, Sampdoria-Fiorentina e Sassuolo-Inter.