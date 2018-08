A Monticello d'Alba arriva il "Piccolo Festival della Felicità"

L'intera giornata sarà un invito a diventare costruttori di felicità, a non smetterle di cercarla e ad impegnarsi per raggiungerla. A partire dal mattino artisti e perfomers si esibiranno nei vari luoghi del festival proponendo musica, arte, laboratori, performances dal vivo per un pubblico di adulti e bambini.

Tra i vari appuntamenti citiamo:

- la passeggiata organizzata dall'Associazione Andé, in collaborazione con Attraverso Festival, che partirà da Alba alle ore 9 per raggiungere il Piccolo Festival della Felicità a Monticello.

Il costo della Passeggiata è di 7 € (da pagare in loco all'Associazione Andè), per info e prenotazioni contattare Marcello Bertino al 328 2261388.



- Alle ore 10:30, in Piazza Dacomo, incontro con Marco Sacchelli del progetto "Happiness on the road". Marco ha trasformato un' Ape in una libreria viaggiante, con la quale si sposta in di paese in paese, portando libri e racconti e incontrando adulti e bambini a cui propone la conoscenza e la lettura come via per la felicità.



- Alle ore 15 parleremo di "Immigrazione, futuro, e felicità" presso l'Arena Castagni in compagnia di Massimiliano Tarantino (Segretario Generale della Fondazione Feltrinelli), Paola Farinetti (Attraverso Festival), Dario Leone (Direttore del Migranti Film Festival) e Giorgio Ferraris (Sindaco di Ormea).



- Alle 18 l'appuntamento sarà con "L'enorme coccodrillo" di Antonio Catalano, con P. Bortoluzzi e A. Ressia presso il Poggio delle Arti. Uno spettacolo tratto dallo scritto di Roald Dahl, di pedagogia povera, fatto di filastrocche, canti, poesie e scenografato con materiali naturali.



- La Passeggiata Letteraria "Leggiamo la felicità", realizzata in collaborazione con noi della Fondazione Mirafiore, con protagonista lo scrittore e giornalista Gian Luca Favetto partirà alle ore 19 da Piazza San Ponzio a Monticello Villa. Una camminata di sei tappe, da Villa a Borgo, in discesa lungo il bosco intervallata da letture tratte da Kafka, Kavafis, Szymborska, Omero, Radici, Pavese, Hemingway e Calvino. La passeggiata, con lettura finale, terminerà sul palco in Piazza Resiliente.



- Sempre sul palco di Piazza Resiliente, appuntamento alle ore 21 con Gipo Di Napoli, il leader della Banbakadabra, gioiosa fanfara urbana che partecipò alla prima edizione del Piccolo Festival della Felicità. Anfitrione naturale, intrattenitore acuto e sorprendente, Gipo porterà al Festival un suo monologo sulla felicità, accompagnato dal musicista Giulio Piola, arrangiatore di Bandakadabra.



- E non mancherà la buona musica! Dalle ore 21:30 sul palco di Piazza Resiliente concerto live della RINO GAETANO BAND, tappa Roerina di Attraverso Festival, a chiusura della giornata dedicata alla Felicità. La RINO GAETANO BAND, tra le numerosissime tribute band dedicate al cantautore, può essere considerata la più pura, la più vicina all’identità del musicista, se non altro perché una parte del suo sangue scorre ancora nelle vene di uno dei membri principali, Alessandro Gaetano, in arte Alessandro Greyvision, che come è facile intuire dal cognome, è il figlio della sorella di Rino, Anna. Ingresso gratuito.

Tantissime altre iniziative, la cui partecipazione è gratuita, si avvicenderanno nella giornata di domenica 26 agosto, l'intero programma è disponibile sulla pagina Facebook del Festival.

Ricordiamo inoltre tutto l’intenso programma di ATTRAVERSO FESTIVAL consultabile sul sito www.festivalattraverso.it che prevederà anche una tappa al Villaggio di Fontanafredda sabato 8 settembre per la FESTA DELLA VENDEMMIA: protagonisti i Sinfonico Honolulu e The Bluebeaters.