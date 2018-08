Danilo Bono sulle polemiche che hanno investito lui e il 112: "Tutto è migliorabile, ma quella telefonata l'ho sentita, l'operatore ha agito correttamente"

Danilo Bono, vice direttore della Sanità piemontese e creatore del numero unico delle emergenze, è stato investito da critiche e attacchi a seguito dell'episodio che ha riguardato le due donne aggredite a Torino e il mancato invio di una pattuglia nonostante la chiamata al 112.

Ma dove sarebbe dovuta intervenire la pattuglia?

"Sono sereno rispetto a quanto accaduto e a come hanno agito gli operatori, perché la telefonata l'ho sentita, spiega Bono. Che continua: "E' tutto registrato: è durata 20 secondi. La donna che ha chiamato ha detto di essere a Vittorio. Le è stato chiesto se in piazza o in corso Vittorio. Ha risposto in corso. Le è stato chiesto a quale altezza, trattandosi di un corso lungo più di 4 chilometri. A quel punto ha riattaccato, arrabbiata per la domanda", spiega il dottore.

Aggiunge Bono: "Anche se avesse chiamato direttamente i carabinieri, questi le avrebbero chiesto a quale altezza del corso si trovasse. Se dobbiamo localizzare qualcuno abbiamo bisogno di elementi che ci consentano di farlo, sennò non possiamo mandare nessuno".

E sulle polemiche, che puntualmente si ripresentano? "E' tutto migliorabile, ovviamente, soprattutto per quanto riguarda i tempi. Noi gestiamo 7000 chiamate al giorno. Gli operatori hanno 5 secondi per rispondere; 40 per gestire la chiamata e capire dove si trova la persona e di quale intervento necessita. Altri 25 per trasmettere la chiamata alle centrali di secondo livello, da quella del 118 a quella dei vigili del fuoco. L'obiettivo è quello di abbattere i tempi di risposta e scendere verso i 30 secondi. Ma soprattutto dobbiamo abbattere i 25 secondi di passaggio della telefonata. Le centrali di secondo livello dovrebbero rispondere in 5 secondi, ma non hanno operatori sufficienti per farlo".

E sulla centrale di interforze? Bono fa riferimento alla Spagna, dove esiste da 10 anni. "Lì c'è una megastruttura, che noi non abbiamo, dove sono presenti operatori dei vari corpi di intervento. Ma in risposta c'è sempre un operatore laico, che smista la telefonata alla polizia o ai sanitari oppure ai pompieri. Il ruolo dell'operatore in risposta è imprescindibile, perché non esiste un meccanismo che destini la telefonata al soggetto giusto e c'è bisogno di un filtro".

La gestione delle emergenze, a Torino come in ogni città, viene discussa ed eventualmente rimodulata ogni dieci giorni circa, grazie agli incontri periodici in Prefettura che prevedono la presenza di tutti i rappresentanti dei vari corpi. "Il prossimo incontro sarà venerdì e sicuramente si parlerà del numero unico", chiarisce ancora Bono. Che conclude: "Bisogna restituire al cittadino la fiducia nel 112. Tutto è migliorabile, lo ribadisco, ma c'è bisogno di sinergia, non di polemiche".

Nella serata di ieri è giunta anche una nota stampa dell'assessore alla Sanità Antonio Saitta: "La campagna di strumentalizzazione che è in atto nei confronti del 118 e del centralino unico di emergenza 112 rischia seriamente di squalificare un servizio che in Piemonte svolge ottimamente il proprio compito da molti anni, con il risultato di creare sfiducia nei cittadini e di danneggiare il servizio stesso. Ancora una volta devo rilevare come si preferisca cavalcare la strada della polemica invece di tutelare l'interesse del sistema sanitario e dei piemontesi: un metodo che mi preoccupa profondamente".