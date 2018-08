Oggi è la Giornata Mondiale del Gatto: ecco i consigli per portarlo in vacanza

Esiste la giornata dedicata alla mamma, al papà, ai nonni: come poteva mancare quella per i nostri amici a quattro zampe?

Oggi 8 agosto si festeggia la Giornata Mondiale del Gatto, proprio nel mese che generalmente registra la più alta percentuale di abbandono degli animali domestici: un’occasione per ricordare che anche i pelosi hanno diritto a godersi l’estate, senza la paura di trovarsi soli e impauriti sul ciglio di una strada. Per questo, lastminute.com ricorda alcuni consigli da tenere bene a mente per viaggiare in aereo e soggiornare in hotel sempre in compagnia del proprio amico felino. Regola numero uno? Prima di chiudere la valigia controllate che il gatto non stia riposando proprio nascosto tra i vostri vestiti!