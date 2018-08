Le proposte di Polaris Viaggi per uno “scampolo” di vacanze a settembre

Molti hanno già finito le vacanze e se ne sono riservate uno spicchio per inizio settembre con le quali rendere… traumatico il ritorno al lavoro. Altre stanno tutt’ora vorando in attesa di godere del meritato riposo. Agli uni ed agli altri guarda con interesse la Polaris Viaggi ed il suo ventaglio di proposte, per approfondire le quali sono a disposizione le agenzie di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e Revello (0175.257396) oppure la mail info@polarisviaggi.it o il sito internet revello@polarisviaggi.it.

Vediamole.

Mirabilandia

25 agosto

Alle ore 5 circa ritrovo dei partecipanti e partenza in comodo bus, soste lungo il percorso. Arrivo a Mirabilandia per le ore 10,30 circa. Distribuzione dei biglietti di ingresso al Parco e tempo a disposizione. Intera giornata dedicata al divertimento con le molte che il parco offre alla sua clientela, montagne russe, giostre di ogni tipo etc. Pranzo libero. Pomeriggio ancora dedicato ad attività del Parco. Ad orario convenuto ritrovo dei partecipanti e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento

26 agosto

Prima colazione in hotel. Partenza per il parco divertimenti Mirabilandia. Giornata libera a bre al divertimento e alle attività del parco. Pranzo libero. Alle ore 18:00 circa ritrovo al bus e partenza per il rientro.

Euro 135 a persona

Livigno e il Lago di Como

1 Settembre

Ritrovo dei partecipanti in prima mattinata, e partenza in comodo bus G.T. soste lungo il percorso. Arrivo a Livigno, un piccolo paese di montagna. L’abitato, in un lembo di terra italiana sul versante settentrionale delle Alpi, si sgrana per chilometri lungo la strada che percorre l’ampio fondovalle del torrente Spoel, le cui acque confluiscono nell’Inn, per raggiungere il Danubio e il Mar Nero. E’ zona franca, luogo di villeggiatura, poche case ancora rimangono di quelle costruite con tronchi d’albero e distanziate tra loro, ciò che costituiva fino a tempi recenti la caratteristica di Livigno. La conformazione particolare del paese permette di suddividere lo stesso in più zone : S. Antonio, Centro, S. Maria, Florin, la Forcola, Permont, Rin da Rin, Molin , Teola … Pranzo libero e nel tardo pomeriggio partenza per Bormio. Cena e pernottamento nell’hotel Derby 3 Stelle Bormio. Prima colazione in hotel e partenza per Colico. Imbarco sul battello per crociera sul lago di Como. Sosta a Colico, visita libera della località e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio imbarco sul battello alla volta di Lecco. Passeggiata in città e rientro con bus alle località di partenza.

Euro 200 a persona

Venezia

2 settembre

Ritrovo dei partecipanti nelle prime ore della mattinata, trasferimento in bus per Torino Porta Nuova e partenza con treno veloce Frecciarossa Arrivo a Venezia, visita della città passeggiando tra le sue magnifiche opere d’arte, Ponte di Rialto, Piazza S. Marco, il palazzo Ducale e la Torre dell’Orologio dove due automi (i Mori) battono i rintocchi sulla campana più grande della città. Pranzo in ristorante, continuazione della visita e tempo libero. nel tardo pomeriggio partenza con Frecciarossa per il rientro a Torino. Trasferimento in bus alle località di partenza.

Euro 85 a persona

Londra

11 settembre

Ritrovo dei Sig. partecipanti, trasferimento in bus all’aeroporto, imbarco e partenza con il volo per Londra. All’arrivo trasferimento in bus all’hotel. Inizieremo la visita di Londra con il quartiere di Westminster, Houses of Parliament, sede del Parlamento del Regno Unito con il suo elemento caratteristico : la Torre dell’Orologio, nota anche come Big Ben! Continuando il percorso, ci imbatteremo nella maestosa Abbazia di Westminster, riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Attraverseremo Parliament Square e proseguiremo lungo Whitehall, in direzione Trafalgar Square, dove al Numero 10 di Downing Street troveremo l’imponente colonna di 30 metri dedicata a Lord Nelson, che celebra la battaglia di Trafalgar. Pranzo libero e nel pomeriggio andremo alla scoperta di Chinatown attraverso Gerrard Street, la strada principale riconoscibile per via delle lanterne cinesi rosse sospese in aria. proseguendo andremo nella zona di Soho. Rientro in hotel, cena, serata libera e pernottamento.

12 settembre

Dopo la prima colazione , il nostro secondo giorno inizierà con un grande classico: il Cambio della Guardia a Buckingham Palace. Passeremo sotto l’Admiralty Arch, lungo The Mall e passeggeremo in St James’s Park tra cigni, oche, scoiattoli e pellicani fino proprio a Buckingham Palace. Pranzo libero e poi ai grandi magazzini Harrods (ormai un simbolo di Londra). Dopo gli acquisti saremo immersi nel verde e nella tranquillità di Hyde Park, a due passi dal quartiere di South Kensington, una delle zone simbolo dell’aristocrazia inglese. Un passaggio al British Museum e poi un salto a

Covent Garden, dove bravissimi artisti di strada si esibiscono nella Piazza e che col suo mercato artigianale, l’Apple Market, ospita 30 milioni di visitatori ogni anno. Rientro in hotel, cena serata libera e pernottamento.

13 settembre

Dedicheremo l’ultima mattinata del nostro itinerario all’attrazione più visitata a Londra, che ogni anno ospita oltre 2 milioni di visitatori: la Tower of London, la famosa Torre di Londra. Dai Gioielli della Corona ai misteri che avvolgono le 21 torri che compongono la struttura. Attraverseremo il famoso Tower Bridge raggiungendo così la sponda opposta del Tamigi per una piacevole passeggiata lungo South Bank, direzione London Bridge. Lungo il percorso passeremo di fianco City Hall, sede dell’ufficio del sindaco della capitale e, più avanti, l’HMS Belfast, la nave-museo. Pranzo libero e poi la “passeggiata perfetta” di Londra lungo South Bank proseguendo lungo Clink. Street a Bankside che permetterà di ammirare lo spettacolare panorama che la città offre grazie ad alcune importanti attrazioni di Londra come lo Shakespeare Globe. Proseguimento per il London Eye, con la possibilità di salire sulla ruota panoramica più alta in Europa. Volo di rientro e trasferimento nelle località di partenza.

Euro 360 a persona

Cinque Terre

2 settembre

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione su bus G.T. ed inizio del viaggio per La Spezia, ed imbarco sul traghetto per l’escursione alle Cinque Terre, un territorio in cui mare e terra si fondono a formare un’area unica e suggestiva. Durante il percorso si ammireranno Riomaggiore, Manarola, Corniglia. Sosta a Vernazza e proseguimento per Monterosso. Pranzo presso il Ristorante “ Barabba” località Monterosso. Nel pomeriggio partenza alle 15 per visitare Portovenere. Arrivo a La Spezia alle 17.30 e proseguimento in autopullman per il rientro in serata.

Euro 85 a persona

Monaco di Baviera, Vienna, Graz, Trieste

5 settembre

Partenza ore 05.30 da Bagnolo alla volta di Monaco di Baviera. Pranzo libero. Visita del castello di Neuschwanstein, ingresso incluso (castello detto di Walt Disney). A seguire passeggiata ne capoluogo bavarese. Cena, serata libera e pernottamento.

6 settembre

Prima colazione in hotel e partenza alla volta di Vienna. Sosta per pranzo libero. Arrivo a Vienna sistemazione in hotel. Visita della città per ammirare la Cattedrale di Santo Stefano, il Palazzo Imperiale della residenza degli Asburgo e il Ring. Pranzo in ristorante. Cena, serata libera e pernottamento.

7 settembre

Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione nel bosco Viennese. Durante la passeggiata sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tempo libero per lo shopping. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

8 settembre

Prima colazione in hotel, partenza per Graz, breve visita della città e pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Trieste. Cena e pernottamento. Serata libera.

9 settembre

Prima colazione in hotel e visità della città, col castello di Miramare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per il rientro e arrivo a Bagnolo in tarda serata.

Euro 585 a persona

Parigi

15 settembre

Ritrovo dei partecipanti, partenza in comodo bus, e trasferimento alla stazione di Torino porta Susa per sistemazione sul treno, pranzo libero. (7.40-13.20). Nel primo pomeriggio sistemazione bagagli in hotel e inizio visita della città: Montmartre, Basilique du Sacre-Coeur, Place du Tertre, Moulin Rouge. Cena in ristorante, giro in battello. Pernottamento in hotel.

16 settembre

Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita della città e delle sue bellezze artistiche: Notre Dame, l’Ile e la Cité, il Quartiere Latino, l’Hotel de Ville, la Tour Saint Jacques, Place de la Concorde, Rue Royal, La Madeleine, Place de l’Opera, gli Champs Elysées, il Palazzo di Chaillot… Pranzo in self service, possibilità di salita sulla Tour Eiffel (€ 17.00). Cena in ristorante e pernottamento.

17 settembre

Dopo la prima colazione in hotel, alle ore 09.00 faremo una passeggiata per poter ammirare da vicino la rue de Rivoli con tutti i suoi meravigliosi negozi. Pranzo libero. Alle 14.30 partenza con treno TGV per Torino P.S. (arrivo intorno alle ore 20.20). Proseguimento del viaggio in bus per la destinazione di partenza.

Euro 350 a persona

Capri Costiera Amalfitana

28 settembre

Ritrovo dei partecipanti e trasferimento in bus alla stazione F.S. di Torino Porta Nuova e partenza in treno veloce per Napoli. Arrivo trasferimento a Sorrento. Pranzo libero e visita della cittadina. Cena e pernottamento.

29 settembre

Prima colazione in hotel. Nella prima mattina imbarco sul traghetto per Capri, la “Perla del mediterraneo” e visita dell’isola: P.za Umberto I, Parco Augusto, Villa S. Michele, I Faraglioni. Pranzo libero, continuazione della vista. Al termine rientro in hotel, cena e pernottamento.

30 settembre

Prima colazione in hotel, partenza per la costiera Amalfitana, visita di Amalfi, Maiori, Minori e Vietri sul Mare. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Napoli e partenza per il rientro a Torino in treno veloce Frecciarossa. Arrivo e trasferimento in bus nelle località di partenza. Euro 350 a persona.

Euro 390 a persona.