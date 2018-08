Domani si corre per la 42esima volta la “Strapaesana”, la classicissima del podismo provinciale d’agosto

Si corre domani per le vie di Paesana la “Strapaesana”, la classicissima del podismo provinciale, l’appuntamento clou dell’estate paesanese.

La corsa giunge quest’anno alla 42esima edizione della sua lunga storia e – una volta partita da via Po - si snoderà lungo il suo percorso divenuto ormai classico, e toccherà via via piazza Vittorio Veneto, via Bergia, via Roma, via Nazionale, via Circonvallazione, piazza Piave, via Erasca, via Bertaina, via Nazionale, Lungo Po, via Monviso, via Nicolini, viale Caduti e Dispersi, via Agliasco, via Margaria, via Barge, via del Mulino, via Cimitero, via Barge, via Roma e via Po, per poi sfociare in piazza Vittorio Veneto, dove è previsto l’arrivo dopo 5 chilometri di gara.

Alle 17, da via Po, lo “start” della corsa competitiva seguito, cinque minuti più tardi, dalla non competitiva.

Tra i premi a sorteggio, che verranno estratti dopo l’arrivo e dopo le premiazioni degli atleti, una e-bike, un week-end a Cervinia per due persone, un pernottamento, con cena degustazione e percorso benessere, presso il Resort Monviso di Sanfront, uno stagionale invernale presso la stazione sciistica di Pian Munè e molto altro ancora.

Le iscrizioni si ricevono in piazza Vittorio Veneto sino a poco prima della partenza. La quota è fissata in 5 euro, comprensiva di t-shirt, buono seggiovia per Pian Munè e pasta party finale.