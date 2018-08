Sagre, gastronomia e feste patronali in provincia di Cuneo... aspettando Ferragosto

Conto alla rovescia per Ferragosto e per il tradizionale concerto, che quest'anno sarà a Pian Munè. Ma nel frattempo vi diamo alcuni suggerimenti su come trascorrere il weekend.

Continuano gli appuntamenti con OCCITAMO: Sabato 11 agosto 2018 Castelmagno Fraz. Campomolino Ore 11.00 Laboratorio “5 cerchi, tante note” MUSICA E CULTURA DEI 5 CONTINENTI. Attività a cura degli operatori musicali de LA FABBRICA DEI SUONI Monterosso Grana Dalle ore 14.30 – PedalandOccit’amo Pedalata per famiglie apprezzando piccoli corsi d'acqua, campi coltivati, boschi e la millenaria Santa Maria della valle... in compagnia di un Accompagnatore Cicloturistico di EmotionAlp.

domenica 12 agosto 2018 Bernezzo - Dalle ore 9 Scoperte, gusti e musicaore 21.30 LA TALVERA - Francia

A Cuneo, domani 12 agosto, al parco della Resistenza si festeggiano i 20 anni della rassegna estiva del Melarancio "Incanti nel parco" e i 25 anni di vita della Giostra del Viale, montata nel 1993 e da allora punto di riferimento per tantissimi bambini della città.

Questo il programma del pomeriggio:

Ore 17.30 Giovannin senza Paura spettacolo della compagnia I Pupi di Stac (Firenze)

Ore 18.30 Tutti i bambini alla Giostra del Viale

Ore 19.30 Picnic libero Ore 20.30 I racconti dell’albero

Ore 21.00 Il dolce della buonanotte e l’Altro Baladin

In caso di maltempo la festa è rinviata alla prossima estate

Sono le notti delle stelle cadenti, conosciute anche come le lacrime di San Lorenzo. E sono tante le feste a lui dedicate. A Cartignano, in valle Maira, festa patronale di San Lorenzo: sabato 11 agosto presso il bar del Paschero “da Viviana”, ore 14.30 gara alla petanque a coppie sorteggiate (bocce vuote), ore 20.30 grigliata di carne (solo su prenotazioni 328.6678717, 340.4658974), ore 21.30 serata danzante con “l’orchestra sonia de castelli”. Domenica 12 agosto Ore 11.00 s. messa, ore 16 canto del vespro, durante la giornata sarà presente la banda musicale di Costigliole Saluzzo, esposizione di prodotti tipici e hobbistica in piazza Paschero (info 340.4658974). 1° edizione del mercarti, mostra scambio riservata ai ragazzi delle scuole elementari e medie (info 340.4658974). Ore 20.30 pizza in festa, ore 21.30 serata occitana in compagnia de “I Roussinhol".

Festa patronale a San Lorenzo di Fossano: in programma appuntamenti gastronomici, musica della tradizione popolare e serate disco.

Nel week end che da inizio alla settimana di Ferragosto il cibo di strada sarà protagonista a Frabosa Sottana con lo “Street Food Festival” che animerà il Galapalace ed il piazzale antistante fino a domenica 12 agosto. L’evento è organizzato dall’Associazione Italiana Cuochi Itineranti in collaborazione con l’Associazione Turistica Mondolè.

Tre giorni di “cibo da strada” con operatori selezionati e rappresentanti la qualità del territorio locale e delle diverse regioni italiane. All’interno del “villaggio” si potranno gustare i classici del cibo da strada come la grigliata di carne, gli arrosticini, la focaccia al formaggio, la patata twister e i bomboloni alla crema come dessert. Ma anche il meglio del cibo da strada italiano: gli hamburger di fassone, gli arancini siciliani, il fritto misto di pesce, le olive ascolane dop e l’acciuga fritta! Ospiti internazionali, la cucina spagnola con la paella, la cucina messicana, la cucina siriana e quella americana con i maxi hamburger e gli hot dog! Il tutto preparato e cucinato al momento da “chef”, selezionati dagli organizzatori, che parteciperannocon i loro caratteristici stand o con i loro mezzi attrezzati. Ad accompagnare la qualità del cibo la birra artigianale italiana, belga e ceca. All’interno dell’area saranno, inoltre, presenti alcuni stand enogastronomici che proporranno al pubblico prodotti tipici da poter acquistare.

Ad accompagnare la qualità del cibo presente non poteva mancare l’intrattenimento musicale, a cura della Fiori Eventi: sabato 11 agosto esibizione della Ligabue Tribute Band “Fandango”.

L’11 ed il 12 agosto torna il tanto atteso evento Pesto e dintorni. La cornice sarà unica, perché tra le montagne di Prato Nevoso (Borgo Stalle Lunghe) si sentirà il profumo di pesto e di prodotti della tradizione ligure. L’appuntamento è imperdibile e sarà ricco di attività collaterali all’esposizione.

FESTA DELLA BIRRA a Viola l'11 agosto: giornata all'insegna dello sport, accompagnata dalla tradizionale festa della birra di Viola.

SAGRA TUMIN DAL MEL a Melle: Sabato 11: ore 21 presso ala comunale - apertura della Sagra con inaugurazione della mostra fotografica “Gents de la Val Varacio” – fotografie di Giovanni Cappello – ritratti di gente della Valle Varaita. Ore 21,30 serata di ballo occitano con il gruppo “I Roussinhol”.

Domenica 12: mercato dei prodotti tipici locali e mercatino delle pulci. Dalle ore 14.30 – spettacolo di magia e giocoleria con il clown Trinchetto. Animazione con il ludobus. Dalle ore 16 distribuzione di polenta, salsiccia e toumin e vino - dimostrazione pratica della lavorazione del toumin. Intrattenimento musicale itinerante con “Le fisarmoniche del Monviso”. Ore 21,30 serata di ballo liscio con il gruppo "Le fisarmoniche del Monviso" presso il ballo a palchetto - ingresso libero.

A Limone Piemonte l'11 agosto 2018 Serata all'insegna del divertimento per tutti con il concerto dei Disco Inferno. Alle 21.30 Piazza del Municipio si infiammerà con i grandi classici della disco anni ’70 e ’80, intervallati dalle hit degli anni ’90 e 2000. Domenica 12 agosto nel centro storico torna la Libreria a cielo aperto: a partire dalle 8.30 Piazza del Municipio ospiterà gli stand delle case editrici con le loro proposte editoriali.

Alle 17 in Piazza San Sebastiano musica e animazione per i più piccoli con la Baby Dance. Sempre alle 17, nella Chiesa parrocchiale di San Pietro si terrà il concerto spirituale a cura dell’organista Fabio Pietro Di Tullio. Alle 21 .15 andrà in scena in Piazza del Municipio lo spettacolo Star per una sera: aspiranti artisti e appassionati di canto, ballo e cabaret si esibiranno nelle varie discipline artistiche.

Sabato 11 agosto l’incantato borgo di Valcasotto si prepara ad accogliere la 4ª edizione della “Sagra delle Borgate”. Sarà, come sempre, una camminata enogastronomica all’insegna delle bellezze paesaggistiche della montagna e dei rinomati prodotti tipici locali. Borgata dopo borgata sarà possibile consumare una cena completa di 6 portate, dagli antipasti de “La Locanda del Mulino” ai dolci della “Panetteria Nasi” passando per la pasta “Michelis” ed i celeberrimi formaggi di “Beppino Occelli”.

Torna come ogni estate l'appuntamento a San Mauro di Boves, con la festa in onore di San Donato. PROGRAMMA DETTAGLIATO

Sabato 11 agosto Novità Ore 13,00 prima edizione del torneo di beach volley misto: ogni squadra è formata da 2 maschi e 2 femmine. Ore 14,30: sfida a petanque a coppie sorteggiate. Ore 17,00: apertura della mostra allestita dall’Associazione Papa Giovanni XXIII. Novità Ore 20,30: seconda cena a base di fritto di pesce (antipasto, fritto di pesce, dolce, acqua e vino) per prenotazioni chiamare Roby al 339 629 1423 Novità Ore 21,30: discoteca mobile di radio NumerOne e il dj Marco Marzi, con color snow party: balliamo sotto la neve anche ad agosto!

Domenica 12 agosto Ore 9,00: ottava edizione del torneo di beach soccer, categoria adulti (nati prima del 2003). Ore 10,00: santa messa in onore di San Donato Ore 11,00: inaugurazione della mostra allestita dall'associazione Papà Giovanni XXIII nel giardino della chiesa e aperitivo offerto dal comitato di San Mauro Ore 14,30: sfida a petanque individuale. Novità Ore 15,00: giochi per bambini e spettacolo circense con il Circobus, per ridere tutti insieme con gli acrobati e i pagliacci. Ore 20,30: cena sanmaurese (antipasti, ravioli, arrosto con patatine, acqua e vino) per prenotazioni chiamare Roby al 339 629 1423 Ore 21,30: musica e balli occitani con il gruppo Peiro Douso.

Il circolo Acli San Lorenzo e Desertetto organizza la festa patronale di San Lorenzo di Valdieri. Sabato 11 agosto alle 20.30 S.Messa cui segue la tradizionale processione con fiaccolata. Al termine rinfresco per tutti offerto dal Circolo Acli - Dom. 12 agosto alle 11:00 S. Messa con il coro delle voci bianche di Valdieri; dalle ore 12 SAGRA degli GNOCCHI. Durante tutto il pomeriggio intrattenimento MUSICALE in compagnia di GIANNI SECONDO e del gruppo corale LA CRICA di Bombonina, giochi popolari per adulti e bambini, stima prodotti tipici locali, Nutella party per tutti e ricca scatolata a sorpresa per i partecipanti.

Dal 9 al 12 agosto a Robilante, presso i locali della Confraternita, si svolgerà la realizzazione di un prezioso Mandala di sabbia da parte di un gruppo di cinque Monaci tibetani. Sabato 11/8: Prosecuzione costruzione del Mandala (10-13/15-19). Ore 19.30: in Piazza Olivero “Gran Polentata” il cui ricavato verrà devoluto ai Monaci a sostegno dei progetti per i profughi tibetani. Domenica 12/8: Prosecuzione costruzione del Mandala (10-13). Ore 16: Cerimonia di distruzione del Mandala con spargimento della sabbia nelle acque. TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO LIBERO

Belvedere Langhe Festa locale dell'Assunta con serate di intrattenimento, enogastronomiche e musicali in Piazza Marconi.

A Saliceto Festa Patronale di San Lorenzo con spettacolo teatrale, eventi sportivi, serate musicali e enogastronomiche

Sinio ospita la Festa Patronale con spettacolo teatrale, eventi sportivi, serate musicali e enogastronomiche. Anche a Lequio Berria Festa Patronale di San Lorenzo con spettacolo teatrale, eventi sportivi, serate musicali e enogastronomiche.