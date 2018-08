Fratelli di taglia (seconda parte)

Gustare un pesce bollito in salsa bianca di farina con acqua, limone e pepe al ristorante neo-fascista “Fratelli di taglia” come parte del menu “cucina di guerra” mentre il cameriere (o titolare) dell’esercizio, obeso e alto quasi due metri, disquisisce con noi di politica e società e l’estrema periferia romana filtra da sotto la porta attraverso una babele di lingue mediorientali e slave.

“La differenza crea il genere e non il contrario. Noi tuteliamo questa differenza”, sillaba piano l’uomo dai capelli neri come ali di corvo mentre porta alla bocca il terzo bicchiere di vino in dieci minuti e gli occhi chiari, irradiati di capillari, si illuminano d’una luce di remoto orgoglio.

Chiedersi perché in una società ormai incontinente più che liquida, un uomo dichiaratamente fascista e nostalgico del Duce al punto di ricreare un’enogastronomia fedele al Ventennio (e non alla linea, per stazza e credo politico) ci rassicuri più d’un oratore democratico e proprio sentirlo quel “fascino del fascismo” di cui parlava Pasolini in “Petrolio”: il tragico (perché impossibile ma non per questo inattuabile) tentativo di far rivivere il passato attraverso un’azione di potere che in quanto immobile, perché legata a ciò che è stato e non a ciò che sarà, non contiene alcuna ambiguità.

L’ambiguità crea il senso, la nostalgia lo distrugge (“l’aratro traccia il solco, la spada lo difende”).

“È buono il pesce?”

“È unico. Come il pensiero che l’ha generato”.

“Sa che l’eccesso d’ironia denota insicurezza?”

“E per voi la sicurezza è fondamentale, vero?”

“È passato al registro fascista o adesso è lei ad inserirmi in una categoria?”

“Non fa alcuna “differenza” ”.

“Ah ah. Comunque si, per noi la sicurezza è importante. Per questo proponiamo il blocco navale sulle coste della Libia e non concepiamo che si spenda per un immigrato più d’un pensionato sociale o d’un uomo in divisa. Basta poi con gli sconti automatici di pena. Bisogna costruire nuove carceri e aumentare il numero dei poliziotti. Cos’è? La vedo perplesso”.

“Non nutro una particolare simpatia per le forze dell’ordine.”

“C’avrei giurato. Non avrà neanche fatto il militare, immagino.”

“Obiettore per motivi di studio. Ritengo l’uso legale della forza un parametro difficilmente misurabile. E la penso come Foucault: “Dobbiamo portare ogni poliziotto al limite di ciò che rappresenta.”

“Un poliziotto è un dipendente pubblico, un sottoproletario usando una terminologia a voi…ahem, a lei cara.”

“Anche un infermiere. Ma se muore d’AIDS per una trasfusione sbagliata non gli fanno mica i funerali di Stato.”

Tranci marinati e poi arrostiti di salmone e palombo planano sul tavolo insieme a un altro mezzo litro di rosso mentre il gigante dai capelli chinati sembra inarrestabile: “ li contestate e ne mettete in discussione l’esistenza, li bersagliate di seggiolini allo stadio ma se vi trovate nei guai esigete che vi proteggano perché pagate le tasse. Se le pagate.”

“Tra noi c’è un abisso incolmabile che nasce semantico e diventa ontologico: lei non riesce a parlare senza introdurmi mio malgrado in una categoria ed io questo lo capisco perché il Fascismo storico aveva una fortissima base sociale ma io non credo nel principio di rappresentanza e non appartengo ad alcun partito né ordine professionale. Piuttosto, tornando alla cucina, posso farle una domanda?”

“È un paese libero. Dicono.”

“Lei qui ha presentato tre menu, quello popolare, quello autarchico e la cucina di guerra che ho scelto io ma ogni ristorante che si rispetti dovrebbe avere un taglio trasversale. Se volessi mangiare qualcosa di più ricercato e fossi disposto a pagare per quello, dovrei accontentarmi di legumi e pane integrale per ragioni di coerenza storica?”

“Aspetti un istante.” Osservare la titanica schiena con branchie di sudore a 45 gradi sparire in cucina e poi uscirne bilanciando fra le manone una considerevole ampolla.

“Pensavo fosse andato a prendere l’olio di ricino.”

“Quello sul finale, come digestivo. All’interno di questo contenitore ci sono dei biglietti cartonati. Ne estragga uno.”

“Non mi benda prima?”

“Mica devo fucilarla. Anche se mi piacerebbe.”

Estrarre il biglietto dall’ampolla e consegnarlo al cameriere coi gomiti a teiera come un federale.

“Questi biglietti sono una selezione dei menu più ricercati del Ventennio e dimostrano come vigesse un principio di sobrietà anche fra le classi più abbienti. Leggiamo:

Ristretto in tazza;

spigole del Tirreno;

asinelli degli Abruzzi in forno;

piselli freschi;

petti di fagiano Duca d’Urbino;

insalata di sedani;

asparagi alla milanese;

pere dama bianca;

preferiti;

cestini di frutta;

Vini: Orvieto secco, Capri rosso, Barolo vecchio; spumante d’Alba.

Si tratta d’un pranzo del 14 Gennaio 1933, anno XI dell’era fascista e il menu è decorato in oro con lo scudo reale di casa Savoia sorretto da due fasci littori.

“Lei vuole farmi credere di essere in grado di cucinare tutti i menu presenti in quell’ampolla?”

“Tecnicamente si. Cioè non io ma lo chef. Però da quando abbiamo aperto solo una persona ne ha potuto constatare l’esistenza. Le sembrerà strano ma il novanta per cento dei clienti avuti finora ha scelto il menu popolare.”

“E il restante dieci?”

“Se n’è andato pensando a uno scherzo.”

“Quindi tutto ciò che finisce sui vostri piatti è storicamente certificato. Non c’è traccia di contaminazione.”

“No. Come nella vita.”

“Lei è sempre così spregevole o godo d’un trattamento privilegiato?”

“Pensavo facesse parte del fuggevole dieci per cento e invece è rimasto. La curiosità ha vinto sul pregiudizio o forse la sua opposizione dialettica è solo il primo passo verso una conversione.”

Aspettare la portata successiva pensando che in fin dei conti di ogni regime ci ha sempre attratto la decadenza finale, quando la volontà di potenza si scheggia in delirio d’onnipotenza e l’uomo torna uomo nei suoi aspetti più deteriori, dalla bulimia dei banchetti al nauseante talco dell’orgia: nella caduta dei miti presunti l’umanità in tutto il suo fulgido squallore poiché solo chi ha il coraggio di perdersi può sfuggire al giudizio della Storia.

“Et voilà! Razza lessata con alloro e un’idea di burro!”

“Idea di burro?”

“Margarina”.

“Un’involontaria parodia, non trova?”

“In che senso?”

“Dal mito della razza alla razza lessa.”

(Continua…)