Mondovì: ecco tutti i divieti per una mostra dell'artigianato "sicura"

Nozze d'oro per la mostra dell'artigianato artistico di Mondovì, che domani, martedì 14 agosto, celebrerà ufficialmente il suo mezzo secolo di vita.

Un'edizione speciale, destinata a richiamare migliaia di visitatori, monregalesi e non: per questa ragione il sindaco, Paolo Adriano, ha emanato un'ordinanza con cui detta le linee guida da osservare e far rispettare affinché il cinquantesimo anniversario della kermesse si svolga in totale sicurezza.

"I provvedimenti in essa contenuti - dichiara il primo cittadino - sono finalizzati al pacifico e tranquillo svolgimento dell'evento e sono tesi a evitare che nell'ambito dello stesso si verifichino danni a cose e persone per gesti inconsulti di terzi, o fatti di turbativa ai partecipanti. Inoltre, rivestono anche un ruolo di tutela dell'ambiente e del patrimonio pubblico e privato".

Così, martedì 14 agosto dalle 17.30 alle 24, mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 agosto dalle 11 alle 24 e domenica 19 agosto dalle 11 alle 23 all'interno del centro storico del rione Piazza (più precisamente in via Vico, piazza Maggiore, vicolo della Madonnina, via Francesco Gallo, via Monte di Pietà, via Ascanio Vitozzi e presso i giardini del Belvedere) è fatto divieto a chiunque di trasportare, detenere e/o utilizzare borse e zaini aventi capacità maggiore ai 15 litri, bombolette spray, trombette da stadio, bastoni per selfie e treppiedi e puntatori laser.

Non sarà consentito inoltre introdurre e/o trasportare contenitori in vetro e/o lattine utilizzati per il consumo itinerante sulla pubblica via al di fuori dei locali degli esercizi di somministrazione, commerciali, artigianali e dei relativi dehors.