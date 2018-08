Tutti gli spettacoli della Fiera nazionale del Peperone e de “Il Foro Festival” a Carmagnola

La Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola è la più grande manifestazione fieristica italiana dedicata a un prodotto agricolo, che propone 10 giorni di eventi gastronomici, culturali ed artistici per tutti i sensi e per tutte le età.

Tra i numerosi spettacoli ci saranno i concerti di Luca Barbarossa e Platinette, la musica tradizionale del sud Italia con Simone Campa & La Paranza del Geco, concerti di musica classica, concerti tributo a Lucio Battisti e alla disco dance, cabaret tutte le sere in collaborazione con il Cab41, uno spettacolo multimediale con proiezioni in mapping 3D, la Festa di Re Peperone e la bela Provronera, spettacolo di fuoco e luci, teatro, spettacoli per bambini ed altri eventi e animazioni.

Un importante evento collaterale di questa edizione è “Il Foro Festival” con una grande Silent Disco il 2 settembre e il concerto di Ermal Meta il 3 settembre durante il quale il cantautore riceverà la pergamena con la benedizione apostolica di Papa Francesco. Dal 31 agosto al 9 settembre 2018 si svolge la 69esima edizione della “Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola”, una delle più grandi e qualificate manifestazioni italiane nel settore dell’enogastronomia, la più grande dedicata a un prodotto agricolo, che ogni anno propone 10 giorni di eventi gastronomici, culturali, artistici, sportivi ed esperienze creative e coinvolgenti per tutti i sensi e per tutte le fasce di età. In una immensa area espositiva di circa 18.000 metri quadrati i visitatori troveranno la grande Piazza dei Sapori ed altre aree enogastronomiche, la rassegna commerciale con 250 espositori, la novità dell’Accademia an Filippo con un eccezionale percorso sensoriale sul peperone, talk food, laboratori d’assaggio, caffè letterari, show-cooking e altri eventi condotti dai giornalisti Paolo Massobrio e Renata Cantamessa, contest per decine di food-blogger italiani e stranieri, il raduno di auto storiche, area bimbi con attività e spettacoli, cene e degustazioni a tema nel Salone Antichi Bastioni, spazio ed eventi dedicati alla canapa, iniziative solidali e di alta sostenibilità, punti pet-service per cani e gatti, mostre, convegni, esibizioni sportive. Molte proposte di spettacolo con musica, cabaret, teatro e animazioni per grandi e piccini Un grande programma che quest’anno viene arricchito da “Il Foro Festival”, manifestazione collaterale alla Fiera che propone una grande Silent Disco il 2 settembre e il concerto di Ermal Meta il 3 settembre, durante il quale il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo riceverà la pergamena con la benedizione apostolica di Papa Francesco per aver trasmesso, con la sua musica, i valori dell’amore, della pace, della solidarietà e dell’amicizia. Il Foro Festival viene organizzato da Comune, Pro Loco e Consulta Giovanile, si svolge in svolge in una nuova grande area spettacoli allestita nel Foro Boario di Piazza Italia ed il concerto di Ermal Meta è a pagamento con biglietti acquistabili su ticketone.it I principali ospiti della 69esima Fiera del Peperone sono Luca Barbarossa e Platinette.. Il famoso cantante e storico conduttore del programma radiofonico Radio 2 Social Club sarà protagonista nella serata del 4 settembre con il concerto “Roma è de tutti”. Maurizio Coruzzi, più noto col nome d'arte del suo personaggio di drag queen Platinette, si esibirà il 6 settembre in un concerto-party irresistibile e molto coinvolgente insieme alla 7S8 Settesotto Band, una delle cover band più apprezzate del panorama musicale italiano. Due importanti appuntamenti musicali saranno con l’Orchestra Campus di Note, ensemble creata attraverso il progetto culturale “Campus di note” dall’Associazione Tirovi Umoto Research di Carmagnola che dallo scorso dicembre propone sul territorio un progetto che coniuga musica, arte e tecnologia per la realizzazione di eventi artistici e culturali all’avanguardia. L’orchestra inaugurerà la Fiera sul grande palco di Piazza Sant’Agostino nella serata del 31 agosto e sarà protagonista l’8 settembre nell’esecuzione della colonna sonora live di uno spettacolo multimediale con proiezioni in mapping 3D. Il progetto “Campus di Note” sarà protagonista anche di passeggiate musicali, concerti d’archi e di fiati in chiese e cortili del centro storico.

Il 2 settembre ci sarà la tradizionale Festa di Re Peperone e la Bela Povronera con sfilata di centinaia di personaggi in costume, con la presentazione a cura di Elia Tarantino e intrattenimento Musicale con il Gruppo Folkloristico "Lo Briso pè" della fondazione Ferrero di Alba.

In piazza Raineri viene confermata l’area cabaret, in collaborazione con lo storico locale torinese Cab41 e con T.R.S. Radio, con spettacoli ogni sera che vedranno sul palco volti più o meno noti al grande pubblico tra i quali Francesco Damiano, Leo Mas, Bred & Pitt, Gianpiero Perone e Mauro Villata.

Balli e musica per tutti anche il 1° settembre con l’omaggio a Lucio Battisti a vent’anni dalla scomparsa a cura della band Bart Cafè, il 3 settembre con Ambrosia e i Suoi Piccoli Supereroi Ugi in tour con Wilmer Modat e l'orchestra italiana I Gilè - serata di liscio e balli di gruppo con Dj in un evento benefico a favore di Ugi Onlus (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini) e offerto da Mela Ambrosia del Gruppo Rivoira, il 5 settembre con la SharyBand in un tributo nazionale alla disco dance e il 7 settembre nel concerto di musica tradizionale del Sud Italia con pizzica, taranta, tammurriate e tarantelle a cura di Simone Campa & La Paranza del Geco

Per i più piccoli e per le famiglie, da sei edizioni viene proposto “Bambini in Fiera” con ampi spazi dedicati nei Giardini Unità d’Italia e con il palco “Pepper Magic Show” che propone spettacoli ogni sera, alle ore 21, di bolle di sapone, baby dance, teatro e magia e che avrà tra gli ospiti il ventenne Niccolò Fontana, fresco vincitore del Campionato Italiano di Magia durante l’ultima edizione del Masters of Magic di Saint Vincent.

La serata conclusiva del 9 settembre prevede il ballo liscio con l’Orchestra Liscio Simpatia e spettacolo di fuoco e luci con la compagnia Lux Arcana.

Inoltre, ci sarà spazio per concerti e dj set organizzati da Vida Network Radio e Tv presso il suo stand, tutte le sere dalle ore 21:00 ci sarà “Stasera si balla” in Piazza Manzoni e Piazza Bobba, show di musica e danza per tutti con Ilario Parise Dance Studio e Mambojambo Club, nell’Area di San Rocco ci sarà un altro spazio dedicato alla danza e ai balli con animazioni di country, swing e boogle woogie oltre a uno spettacolo di danza contemporanea a cura di Danze Futura ’93 e in Piazza Garavella sono previsti altri eventi e concerti.

Gli eventi e le iniziative dedicate al gusto, al peperone e ad altri prodotti

Tra le altre principali novità di questa edizione ci sarà l’Accademia San Filippo con numerosi eventi condotti dai giornalisti Paolo Massobrio e Renata Cantamessa, quest’ultima anche ideatrice dell’iniziativa insieme all’Ufficio Cultura del Comune e alla ditta Totem.

L’accademia valorizzerà la Chiesa di San Filippo e sarà il cuore della cultura e dell’esperienza gastronomica della Fiera attraverso un ricco repertorio di talk food, laboratori di assaggio dedicati alle principali filiere del Piemonte, show-cooking in cui si cimenteranno gli agri-chef della Coldiretti e “Caffè letterari”, proposti in collaborazione con Caffè Vergnano e con l’ente di promozione Turismo Torino e Provincia che ospiteranno scrittori, rappresentanti di castelli, residenze sabaude e dimore storiche piemontesi.

Una delle principali attrattive dell’Accademia sarà sicuramente il l’eccezionale percorso sensoriale “Peperone in tutti i sensi”, ideato e curato insieme al Centro Studi Assaggiatori di Brescia, un viaggio in cui la mente, gli occhi, le mani, la bocca ed il cuore si incontreranno per accogliere nuovi sapori e in cui, grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!”, alcuni light-box a led assieme a un ologramma faranno danzare i peperoni, regalando incredibili trasparenze sensoriali visive.

Di particolare interesse saranno anche le “Confessioni Laiche” condotte dal giornalista Paolo Massobrio, nel corso delle quali si dibatterà su temi attuali e curiosi con ospiti d’eccezione tra i quali il presidente nazionale della Coldiretti Roberto Moncalvo, il vicedirettore de La Stampa Luca Ubaldeschi ed esponenti di partiti politici quali Riccardo Molinari (Lega Nord), Claudia Porchietto (Forza Italia) e Davide Gariglio (Partito Democratico).

Ci sarà anche una doppia sfida per il mondo dei blogger alimentari su ricette salvatempo ed internazionali. La competizione italiana si calerà tra 30 food blogger che raggireranno i problemi di tempo in cucina gareggiando con altrettante ricette veloci per portare sulle tavole anche dei più indaffarati il “Peperone in 5 minuti”, raccolte in un pratico ricettario in omaggio per tutti i visitatori. Altrettanto stimolante sarà l’ingresso del peperone di Carmagnola nelle ricette tipiche di altri Paesi e culture grazie al coinvolgimento di alcuni food blogger e chef blogger di varia provenienza (Tunisia, Malta, Polonia, Germania, Argentina, ecc), che animeranno la sezione “International Peperò”.

Il Peperone si potrà acquistare e gustare nelle sue quattro note tipologie morfologiche riconosciute dal consorzio dei produttori - il quadrato, il corno di bue, il trottola e il tumaticot- che, raccolti manualmente dalla fine di luglio rispettando un severo disciplinare di produzione, sono apprezzati in tutta Italia per caratteristiche uniche di qualità e genuinità che si prestano alle più svariate preparazioni. Per tradizione, nella prima domenica della Fiera viene organizzato il Concorso Mostra/Mercato del Peperone riservato ai produttori locali con gli eccezionali vincitori che vengono battuti all’asta per beneficenza.

Altra novità dell’edizione è l’allestimento del Salone Fieristico Agroalimentare in Piazza Italia, all’interno del Nuovo Centro Servizi per l’Agricoltura, con il Paniere dei prodotti tipici della Provincia di Torino, con una selezione dei migliori produttori locali che proporranno le loro produzioni in vendita ed alcune di queste rielaborate in sfiziose ricette da degustare, e produttori delle Regioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016.

Le cene e le degustazioni a tema nel Salone Antichi Bastioni vengono riproposte sulla scia del successo riscosso nell’ultima edizione. Momenti conviviali e portate raffinate preparate con prodotti di eccellenza del territorio.

Le cene e le degustazioni, a pagamento e su prenotazione, vengono organizzate in collaborazione con la BCC di Casalgrasso e Sant’Abano Stura, uno dei principali sponsor della manifestazione che da alcuni anni organizza anche eventi di beneficenza a favore di Forma ONLUS, la Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, alla quale quest’anno andrà il ricavato di una delle cene e della raccolta fondi che si realizzerà durante un evento con giochi e spettacoli per bambini nel pomeriggio di domenica 9 settembre.

Maggiori informazioni sulle cene e le degustazioni saranno presto reperibili nel sito fieradelpeperone.it

Altra novità di questa edizione, all’interno del Salone Antichi Bastioni verrà allestito uno spazio dedicato alla canapa di Carmagnola, con eventi organizzati in collaborazione con Assocanapa, il Coordinamento Nazionale per la Canapicoltura che ha sede proprio a Carmagnola, dove esiste anche l’Ecomuseo della cultura della lavorazione della Canapa. Tutto ciò perché la canapa è un altro prodotto storico ed importante della città, che cominciò a sviluppare la sua vocazione agricola agli inizi del 1700 proprio attraverso la coltura e la commercializzazione della canapa, con manufatti esportati in grande quantità verso la Liguria e la Francia.

Tra innovazione e tradizione. Nuove iniziative e la consueta attenzione per la qualità.

La Fiera quest’anno sarà anche ad alta sostenibilità sociale con il coinvolgimento della scuola di “cucina sociale” della cooperativa Meeting Service di Torino, da anni impegnata con successo nel l’inserimento e nel recupero di soggetti svantaggiati attraverso attività di ristorazione e catering, presente sia nel calendario delle cene di qualità sia con uno stand di proposte di street food sano e veloce a base di frutta, verdura, miele e altre specialità italiane.

Per la prima volta la Fiera sarà anche pet friendly. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Monge, la vasta area della Fiera sarà attrezzata di numerosi punti di pet-service per il pubblico a quattro zampe. Non mancheranno iniziative di animazione dedicate a cani e gatti a cura di Fata Zucchina, partendo da dimostrazioni guidate di pet-therapy e di toelettatura, fino alle prove di agility e a un selfie-corner “a sei zampe” (il padrone con il suo animale).

Grazie ad una organizzazione sempre più attenta all’innovazione, come per la scorsa edizione ci sarà una gara tra gli espositori della centralissima Piazza dei Sapori, che si dovranno cimentare su nuovi e originali abbinamenti tra il peperone di Carmagnola e uno o più prodotti della loro merceologia. Queste nuove “storie al peperone” saranno raccontate attraverso videointerviste pubblicate sul quotidiano web Torinoggi.it.

Tra le iniziative solidali, viene confermata “Carmagnola, la Città, il Mondo”, la tradizionale esposizione di artigianato in Via Valobra a cura di associazioni locali che raccolgono fondi per i loro progetti nelle aree più bisognose del mondo, e tra le iniziative dell’area bimbi ci sarà anche “Uniti per Proteggere”, a cura della Protezione Civile e di altre forze di intervento carmagnolesi con laboratori ed attività per bambini che daranno importanti nozioni sulla sicurezza, sulla prevenzione e sulla riduzione degli incidenti dentro e fuori casa, e verrà inoltre posto l’accento sugli stili di vita positivi rivolti ai bambini con gli spazi di animazione di "Bimbingamba ZeroSei”, il programma di prevenzione dell’obesità infantile nella fascia 0-6 anni promosso dalla Compagnia di San Paolo insieme all'Assessorato alla Sanità regionale – nuovamente guidati da Fata Zucchina.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­Da otto anni la Fiera nazionale del Peperone di Carmagnola viene riconosciuta ufficialmente come Manifestazione Fieristica di Livello Nazionale e nelle ultime edizioni ha registrato un crescente successo con oltre 250.000 visitatori ogni anno e una grande e crescente ricaduta economica sul territorio, stimata in oltre 10 milioni di euro nel 2017 da una qualificata ricerca universitaria. È anche una delle più grandi manifestazioni urbane in Italia, con vie e piazze che vengono trasformate nell’aspetto e nel nome e con una attenta ricerca sulla qualità e sul legame coi territori che permette di proporre le migliori eccellenze nazionali ed accontentare tutti i gusti.

Il programma

VENERDÌ 31 AGOSTO

● In orario Fiera - Salone Agroalimentare in Piazza Italia. Il Nuovo Centro Servizi per l’Agricoltura ospita i produttori e gli artigiani del Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino e alcune aziende agricole dei Comuni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016

● In orario Fiera Mercato dei produttori del Consorzio Del Peperone in Viale Garibaldi angolo Via Bobba, Piazza dei Sapori (piazza Mazzini) e Via Porta Zucchetta lato salone Antichi Bastioni

● In orario Fiera - Chiesa di San Rocco - Via Valobra – Artisti in Asta. Mostra di opere donate per l’asta benefica di domenica 2 settembre alle ore 17.30 a favore del restauro interno della Chiesa

● In orario Fiera in Centro Città – “Pepper Art”, Mostra di creatività diffusa dai quadri alle ceramiche, ai “Pepper Bijoux” a cura del Gruppo Donne In Città

● In orario Fiera - Galleria San Rocco – Da grande farò il pompiere. Mostra Fotografica di Alberto Filiberto Chialvo, in collaborazione con l’Associazione Oami e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari di Carmagnola

● In orario Fiera in Via Cavalli 23 – “Le Nostre Vespe”, esposizione di moto Vespe storiche a cura di Gianni Spagnolo

● In orario Fiera in Piazza Martiri – Luna Park con attrazioni tradizionali e di ultima generazione

● ore 18.00 – Palazzo Lomellini, Piazza S.Agostino 17 - Inaugurazione della mostra “Post Impressionisti Russi”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino con opere di alcuni tra i principali rappresentanti delle Scuole di Mosca e San Pietroburgo, dal secondo dopoguerra a fine secolo.

● ore 20 > 21 - Accademia San Filippo– “Peperone in tutti i sensi”, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazioni gratuita.

● ore 20.00 Salone Antichi Bastioni | Salone BCC – Le cene e le degustazioni a tema della Fiera: “L’apericena” a cura di Dall'orto Alto de Le Fonderie Ozanam con prodotti a metri zero. Prenotazione obbligatoria ai numeri 011.5212567 - 338.6250269 entro il 28 agosto - Costo €. 12,00

● ore 21.00 Piazza Manzoni - INAUGURAZIONE DELLA FIERA con la Società Filarmonica di Carmagnola

● ore 21.00 – Piazza Manzoni e Piazza Bobba – Stasera si Balla. Tutte le sere grande show di musica e danza con Ilario Parise Dance Studio e Mambojambo Club

● ore 21.00 Giardini Unità d’Italia - Bambini in Fiera – Pepper Magic show, spettacoli per bambini e famiglie –Informazioni e animazioni sul progetto “Bimbi In Gamba Zero Sei” a cura della Compagnia di San Paolo e con Fata Zucchina

● ore 21.00 Piazza Raineri – Il Cabaret del Cab 41 con il duo Bred e Pitt

● ore 21.30 Piazza S.Agostino - CONCERTO ORCHESTRA CAMPUS DI NOTE. A cura dell’ass. Tirovi Umoto Research

SABATO 1 SETTEMBRE

● In orario Fiera - Salone Agroalimentare in Piazza Italia. Il Nuovo Centro Servizi per l’Agricoltura ospita i produttori e gli artigiani del Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino e alcune aziende agricole dei Comuni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016

● In orario fiera - Accademia San Filippo– “Peperone in tutti i sensi”, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazioni gratuita.

● In orario Fiera Mercato dei produttori del Consorzio Del Peperone in Viale Garibaldi angolo Via Bobba, Piazza dei Sapori (piazza Mazzini) e Via Porta Zucchetta lato salone Antichi Bastioni

● In orario Fiera – Palazzo Lomellini, Piazza S.Agostino 17 - mostra “Post Impressionisti Russi”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino con opere di alcuni tra i principali rappresentanti delle Scuole di Mosca e San Pietroburgo, dal secondo dopoguerra a fine secolo.

● In orario Fiera - Chiesa di San Rocco - Via Valobra – Peperoni per San Rocco. Distribuzione peperoni ad offerta libera per i restauri interni della Chiesa. In collaborazione con il Consorzio del Peperone

● In orario Fiera - Chiesa di San Rocco - Via Valobra – Artisti in Asta. Mostra di opere donate per l’asta benefica di domenica 2 settembre alle ore 17.30 a favore del restauro interno della Chiesa

● In orario Fiera in Centro Città – “Pepper Art”, Mostra di creatività diffusa dai quadri alle ceramiche, ai “Pepper Bijoux” a cura del Gruppo Donne In Città

● In orario Fiera - Galleria San Rocco – Da grande farò il pompiere. Mostra Fotografica di Alberto Filiberto Chialvo, in collaborazione con l’Associazione Oami e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari di Carmagnola

● In orario Fiera in Via Cavalli 23 – “Le Nostre Vespe”, esposizione di moto Vespe storiche a cura di Gianni Spagnolo

● In orario Fiera in Piazza Martiri – Luna Park con attrazioni tradizionali e di ultima generazione

● ore 14.30 Cicloturismo – dal Centro Sportivo CarmaSport di Corso Roma, partenza del raduno cicloturistico non agonistico: 4° Memorial Secondo Albini e 12° Memorial Bruno Solavagione a cura della A.S.D. Pedale Carmagnolese

● ore 15.00 > 18.00 Museo Tipografico Rondani, Via Santorre di Santarosa 12 - “A caccia di libri”, quiz, giochi e indovinelli dedicati ai più piccoli per scoprire la storia e le curiosità della tipografica carmagnolese. Costo € 3 p.p.

● ore 18.00 - Saletta d’Arte Celeghini – Via Valobra 141- Inaugurazione della mostra “Pittori Russi – piccoli formati”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino

● ore 18.00 Accademia San Filippo– “Confessione Laica” con Roberto Moncalvo (Presidente nazionale Coldiretti) a cura di Paolo Massobrio. Con degustazione di Asti Spumante Docg e finger di panettone Galup

● ore 19.00 Accademia San Filippo– “Caffè Letterario”. Presentazione del Libro del riso italiano con Massimo Biloni e Valentina Masotti. Conduce Paolo Massobrio. Con degustazione di Asti Secco Docg e "piemondini" (finger di riso piemontese a cura della Strada del Riso vercellese di Qualità).

● ore 20.00 Accademia San Filippo– “Peperone in Viaggio”: la salsiccia di Norcia al peperone di Carmagnola. A cura dell'Azienda Dall'Orso di Norcia in collaborazione con la CIA provinciale di Torino. Conduce Paolo Massobrio. Con degustazione.

● ore 20.00 Salone Antichi Bastioni | Salone BCC – Le cene e le degustazioni a tema della Fiera: “Gran Bollito Misto alla Piemontese di Carmagnola”. A cura della Confraternita del Gran Bollito Misto alla Piemontese di Carmagnola e dei Macellai della Garavella. Prenotazione obbligatoria al numero 348.0147866 entro il 29 agosto - Costo €. 30,00

● ore 20.30 > 21.30 Chiesa di S.Antonio – Passeggiata Musicale con gli artisti di “Campus di Note”

● ore 20.30 Piazza Garavella – Festa della Confraternita di S.Giovanni Decollato con la partecipazione del Coro del 500° diretto dalla Maestra Sabrina Appendino, all’organo il Maestro Renato Pizzardi. Alle ore 21,30 Incanto del Cappello e intrattenimento musicale con Ij Stick

● Ore 21 > 22 Accademia San Filippo“Confessione Laica” con Davide Gariglio (PD) a cura di Paolo Massobrio. Con degustazione di Asti Spumante Docg e finger di panettone Galup.

● ore 21.00 Piazza Raineri – Il Cabaret del Cab 41 con Francesco Damiano e Leo Mas

● ore 21.00 Giardini Unità d’Italia - Bambini in Fiera - Pepper Magic show, spettacoli per bambini e famiglie –Baby Dance con Giacomina Peperina

● ore 21.00 – Piazza Manzoni e Piazza Bobba – Stasera si Balla. Tutte le sere grande show di musica e danza con Ilario Parise Dance Studio e Mambojambo Club

● ore 21.30 > 22.30 Galleria San Rocco – Passeggiata Musicale con gli artisti di “Campus di Note”

● ore 21.30 – Stand Vida Network, Piazza Antichi Bastioni - Live con Jandira Valentina Busato cantante pop e blues

● ore 21.30 Piazza S.Agostino - OMAGGIO A LUCIO BATTISTI a vent’anni dalla scomparsa Con Bart Cafè & Friends

● ore 22.00 Accademia San Filippo– “Talk Food”: dalla guida Dentro al Guscio con le ricette di Marco Bianchi… alla tavola con gusto e salute insieme ai prodotti di Life e ai consigli della Fondazione Veronesi. Conducono Paolo Massobrio e Renata Cantamessa. Con degustazione.

DOMENICA 2 SETTEMBRE

● In orario Fiera - Salone Agroalimentare in Piazza Italia. Il Nuovo Centro Servizi per l’Agricoltura ospita i produttori e gli artigiani del Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino e alcune aziende agricole dei Comuni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016

● In orario fiera - Accademia San Filippo– “Peperone in tutti i sensi”, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazioni gratuita.

● In orario Fiera Mercato dei produttori del Consorzio Del Peperone in Viale Garibaldi angolo Via Bobba, Piazza dei Sapori (piazza Mazzini) e Via Porta Zucchetta lato salone Antichi Bastioni

● In orario Fiera – Palazzo Lomellini, Piazza S.Agostino 17 - mostra “Post Impressionisti Russi”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino con opere di alcuni tra i principali rappresentanti delle Scuole di Mosca e San Pietroburgo, dal secondo dopoguerra a fine secolo.

● In orario Fiera sino alle 23 - Saletta d’Arte Celeghini – Via Valobra 141- mostra “Pittori Russi – piccoli formati”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino

● In orario Fiera - Chiesa di San Rocco - Via Valobra – Peperoni per San Rocco. Distribuzione peperoni ad offerta libera per i restauri interni della Chiesa. In collaborazione con il Consorzio del Peperone

● In orario Fiera - Chiesa di San Rocco - Via Valobra – Artisti in Asta. Mostra di opere donate per l’asta benefica di domenica 2 settembre alle ore 17.30 a favore del restauro interno della Chiesa

● In orario Fiera in Centro Città – “Pepper Art”, Mostra di creatività diffusa dai quadri alle ceramiche, ai “Pepper Bijoux” a cura del Gruppo Donne In Città

● In orario Fiera - Galleria San Rocco – Da grande farò il pompiere. Mostra Fotografica di Alberto Filiberto Chialvo, in collaborazione con l’Associazione Oami e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari di Carmagnola

● In orario Fiera in Via Cavalli 23 – “Le Nostre Vespe”, esposizione di moto Vespe storiche a cura di Gianni Spagnolo

● In orario Fiera in Piazza Martiri – Luna Park con attrazioni tradizionali e di ultima generazione

● ore 8.30/11.00 Piazza S.Agostino - CONCORSO DEL PEPERONE Riservato ai produttori dell’area di coltivazione del Peperone di Carmagnola, si premiano gli esemplari più pesanti dei quattro ecotipi locali: quadrato, lungo o corno di bue, trottola e tumaticot.

● ore 9.30 Via Valobra - 3° RADUNO AUTO STORICHE “CITTÀ DI CARMAGNOLA. A cura del Gruppo Auto Moto Storiche di Carmagnola. Info 3387776855

● dalle ore 10.00 Piazza Manzoni – Campagna Amica, mercato con prodotti a km0 a cura della Coldiretti Torino

● In orario Fiera in via Gobetti - Spesa in Campagna, mercato di produttori a cura della Confederazione Italiana Agricoltori del Piemonte

● In orario Fiera - Chiesa di San Rocco - Via Valobra – Asta Benefica per il restauro interno della Chiesa di San Rocco con opere donate da vari artisti

● ore 10.00 > 19.00 Sinagoga di Via Bertini, 8- Visita in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica. Ingresso gratuito senza prenotazione. Per informazioni: Artefacta – info@artefacta.it – 347.4891662

● ore 10.00 > 12.00 e 14.00 > 19.00 Visita Guidata dell’Antica Cereria di Via San Bernardino, 9

● ore 10.00 > 17.00 Agriturismo Cascina Le Verne, via Verne 4 – “Torneo di Footgolf”. A cura di Nordic Walking Andrate – Cedas Lancia. L’attività è gratuita. Iscrizioni al 334 6604498

● ore 10.30 Info Point di Piazza Sant’Agostino – “Best Barista Junior”. 4 squadre da 4 bambini con età da 6 a 10 anni

impareranno a decorare preparazioni a base di caffè, insieme ai Trainer dell’Accademia Vergnano. Iscrizioni: marketing@banca8833.bcc.it entro il 27 agosto

● ore 12.00 Salone Antichi Bastioni | Salone BCC – Le cene e le degustazioni a tema della Fiera – “Giornata Ligure”. a cura dell'Associazione del Bagnun onlus di Sestri Levante. Prenotazione obbligatoria alla seguente e-mail: pofranco@libero.it o SMS al n. 335.6296039 entro il 30 agosto - Costo €. 15,00

● ore 15.00 > 18.00 Museo Tipografico Rondani, Via Santorre di Santarosa 12 - “A caccia di libri”, quiz, giochi e indovinelli dedicati ai più piccoli per scoprire la storia e le curiosità della tipografica carmagnolese. Costo € 3 p.p.

● ore 15.00 Piazza S.Agostino - PREMIAZIONE CONCORSO DEL PEPERONE e ASTA BENEFICA

● dalle ore 15:30 Area San Rocco – Balli di Gruppo con la scuola di ballo “Dance Toghether”, ospite Max Salsa Pura. A cura dell’A.S.D. Movida di Carmagnola

● ore 16.00 Via Valobra / zona Bussone - FESTA DI RE PEPERONE E LA BELA POVRONERA con centinaia di personaggi in maschera. Sfilata e musica con il gruppo folkloristico Lo Briso Pè. Presenta Elia Tarantino

● ore 17.00 Piazza S.Agostino - LA MAGIA DELLO ZECCHINO con La Banda giovanile e la Banda senior della Società Filarmonica di Carmagnola diretta dal maestro Donald Furlano ed il Coro del I.C.3 diretto dalla Prof.ssa Sabrina Appendino

● Ore 17 > 18 Accademia di San Filippo in Piazza Manzoni - Maestri del Gusto: aperitivo narrato con le eccellenze enogastronomiche di Torino e provincia. Conduce Paolo Massobrio. Con degustazione.

● ore 18.00 Piazza Garavella – Cin Cin con il Cicin Degustazioni a pagamento di carne al peperone con la giora e i suoi salumi con vino delle Langhe. A cura dei Macellai della Garavella

● ore 18.00 Accademia San Filippo– “Confessione Laica” con Dario Osella (titolare Fattorie Osella) a cura di Paolo Massobrio. Con degustazione di Asti Secco Docg e Robiola Osella.

● ore 18.30 > 21.30 Ecomuseo della canapa, via Crissolo 20 - “Aperi-CANA”, visite al museo e degustazioni di prodotti a base di canapa forniti dall’AssoCanapa srl di Carmagnola. Costo 8 €

● ore 19.00 Accademia San Filippo– “Caffè Letterario” Presentazione dei libri Avanzi d'autore e Cucinare i sapori d'Italia con Giovanna Ruo Berchera. Conduce Paolo Massobrio. Con degustazione di Asti Spumante Docg e finger di panettone Galup.

● ore 20.00 Accademia San Filippo– “Peperone in Viaggio” aperitivo narrato dai Maestri del Gusto tra le eccellenze enogastronomiche di Torino e provincia. Conducono Paolo Massobrio e Renata Cantamessa. Con degustazione.

● ore 20.00 Salone Antichi Bastioni | Salone BCC – Le cene e le degustazioni a tema della Fiera – “Giornata Ligure”. a cura dell'Associazione del Bagnun onlus di Sestri Levante. Prenotazione obbligatoria alla seguente e-mail: pofranco@libero.it o SMS al n. 335.6296039 entro il 30 agosto - Costo €. 15,00

● ore 20.30 Piazza Sant’Agostino – “La Linea”, spettacolo teatrale a cura della compagnia teatrale 7D Senior

● ore 21.00 Giardini Unità d’Italia - Bambini in Fiera - Pepper Magic show, spettacoli per bambini e famiglie – Show “I misteri della valigia di Zeno” con Niccolò Fontana, vincitore del Campionato Italiano di Magia 2018

● ore 21.00 Accademia San Filippo– Presentazione del ricettario #PeperoneIn5Minuti e premiazione dei contest tra Food Blogger italiani e internazionali con la partecipazione di Paolo Massobrio e Giovanna Ruo Berchera in collaborazione con Carrefour Market. Con degustazione dei prodotti "Terre d'Italia".

● ore 21.00 Piazza del Popolo / zona Bussone – Balli Occitani con il gruppo Lyradanz. A cura dell’ass. La Ghironda

● ore 21.00 – Piazza Manzoni e Piazza Bobba – Stasera si Balla. Tutte le sere grande show di musica e danza con Ilario Parise Dance Studio e Mambojambo Club

● ore 21.00 > 22.00 Chiesa di S.Antonio – Passeggiata Musicale con gli artisti di “Campus di Note”

● ore 21.30 Piazza Raineri - COMIC SHOW DEL CAB 41 con alcuni dei migliori artisti del Cab 41

● ore 21:30 – EVENTO COLLATERALE - SPECIAL LIVE SHOW TBA" e Silent disco. Evento del “Il Foro Festival” in Piazza Italia organizzato da Comune, Pro Loco e Consulta Giovanile di Carmagnola

● ore 21.30 – Stand Vida Network, Piazza Antichi Bastioni - Karaoke

● ore 22 > 23 Chiesa di San Giovanni Decollato – Passeggiata Musicale con gli artisti di “Campus di Note”

● ore 22.00 Accademia San Filippo– “Talk Food”. Si parla e si mangia con Elia Botto dell'Osteria Da Cecco di Bosia e i formaggi di Assopiemonte Dop & Igp. Conducono Paolo Massobrio e Renata Cantamessa. Con degustazione.

LUNEDÌ 3 SETTEMBRE

● In orario Fiera - Salone Agroalimentare in Piazza Italia. Il Nuovo Centro Servizi per l’Agricoltura ospita i produttori e gli artigiani del Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino e alcune aziende agricole dei Comuni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016

● In orario fiera - Accademia San Filippo– “Peperone in tutti i sensi”, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazioni gratuita.

● In orario Fiera Mercato dei produttori del Consorzio Del Peperone in Viale Garibaldi angolo Via Bobba, Piazza dei Sapori (piazza Mazzini) e Via Porta Zucchetta lato salone Antichi Bastioni

● In orario Fiera – Palazzo Lomellini, Piazza S.Agostino 17 - mostra “Post Impressionisti Russi”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino con opere di alcuni tra i principali rappresentanti delle Scuole di Mosca e San Pietroburgo, dal secondo dopoguerra a fine secolo.

● In orario Fiera sino alle 23 - Saletta d’Arte Celeghini – Via Valobra 141- mostra “Pittori Russi – piccoli formati”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino

● In orario Fiera in Centro Città – “Pepper Art”, Mostra di creatività diffusa dai quadri alle ceramiche, ai “Pepper Bijoux” a cura del Gruppo Donne In Città

● In orario Fiera - Galleria San Rocco – Da grande farò il pompiere. Mostra Fotografica di Alberto Filiberto Chialvo, in collaborazione con l’Associazione Oami e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari di Carmagnola

● In orario Fiera in Via Cavalli 23 – “Le Nostre Vespe”, esposizione di moto Vespe storiche a cura di Gianni Spagnolo

● In orario Fiera in Piazza Martiri – Luna Park con attrazioni tradizionali e di ultima generazione

● ore 19.00 Accademia San Filippo– “Caffè Letterario” : presentazione del libro per bambini Tutti no, ma questo sì con Elisa e Sonia Ricci. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione di Acqui Docg e chips di mela rossa Cuneo Igp.

● ore 20.00 Accademia San Filippo– “Peperone in Viaggio”. Peperoni con radici lontane - la tecnica dell'innesto. A cura di Flavio Reburdo (agronomo della Confederazione Italiana Agricoltori). Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione.

● ore 20.00 Salone Antichi Bastioni | Salone BCC – Le cene e le degustazioni a tema della Fiera – “Cena in Osteria”. A cura dell’osteria Pepe Fresco con a,cui dei suoi migliori piatti. Prenotazione obbligatoria al numero 011.9717937 entro il 31 agosto. Costo due piatti a scelta + dessert €. 16,00 p.p. bevande escluse

● ore 21.00 Piazza Garavella – Sport in Fiera Esibizioni di Viet Vo Dao A cura della A.S.D. Club Tay Son Hoa

● ore 21.00 Giardini Unità d’Italia - Bambini in Fiera - Pepper Magic show, spettacoli per bambini e famiglie – Show “Rosaspina e la Fata Nera” , fiabe animate di Stregatocacolor

● ore 21.00 Accademia San Filippo– “Laboratorio d’assaggio” con Aspromiele Piemonte: il miele, i bambini e tutto ciò che c'è da sapere. A cura del Centro Assaggiatori di Brescia e Bimbingamba. Con degustazione guidata.

● ore 21.00 Piazza Raineri – Il Cabaret del Cab 41 con Marco Cristi da Napoli

● ore 21.00 – Piazza Manzoni e Piazza Bobba – Stasera si Balla. Tutte le sere grande show di musica e danza con Ilario Parise Dance Studio e Mambojambo Club

● ore 21.15 Chiesa di S.Rocco – Concerto d’Archi con gli artisti di “Campus di Note”

● ore 21:30 Piazza S.Agostino - AMBROSIA E I SUOI PICCOLI SUPEREROI UGI in tour con WILMER MODAT e l'orchestra italiana I GILÈ. Serata di liscio e balli di gruppo con Dj in un evento benefico a favore di Ugi Onlus e offerto da Mela Ambrosia

● ore 21:30 – EVENTO COLLATERALE - ERMAL META in concerto all’interno del “Il Foro Festival” in Piazza Italia - Biglietti in vendita su ticketone.it | Evento organizzato da Comune, Pro Loco e Consulta Giovanile di Carmagnola

● ore 22.00 Accademia San Filippo– “Agri-Cooking . a base di miele con l'Agrichef Paolo Sappa dell'Agriturismo Ca del Duduro di Garessio in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione.

MARTEDÌ 4 SETTEMBRE

● In orario Fiera - Salone Agroalimentare in Piazza Italia. Il Nuovo Centro Servizi per l’Agricoltura ospita i produttori e gli artigiani del Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino e alcune aziende agricole dei Comuni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016

● In orario fiera - Accademia San Filippo– “Peperone in tutti i sensi”, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazioni gratuita.

● In orario Fiera Mercato dei produttori del Consorzio Del Peperone in Viale Garibaldi angolo Via Bobba, Piazza dei Sapori (piazza Mazzini) e Via Porta Zucchetta lato salone Antichi Bastioni

● In orario Fiera – Palazzo Lomellini, Piazza S.Agostino 17 - mostra “Post Impressionisti Russi”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino con opere di alcuni tra i principali rappresentanti delle Scuole di Mosca e San Pietroburgo, dal secondo dopoguerra a fine secolo.

● In orario Fiera sino alle 23 - Saletta d’Arte Celeghini – Via Valobra 141- mostra “Pittori Russi – piccoli formati”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino

● In orario Fiera in Centro Città – “Pepper Art”, Mostra di creatività diffusa dai quadri alle ceramiche, ai “Pepper Bijoux” a cura del Gruppo Donne In Città

● In orario Fiera - Galleria San Rocco – Da grande farò il pompiere. Mostra Fotografica di Alberto Filiberto Chialvo, in collaborazione con l’Associazione Oami e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari di Carmagnola

● In orario Fiera in Via Cavalli 23 – “Le Nostre Vespe”, esposizione di moto Vespe storiche a cura di Gianni Spagnolo

● In orario Fiera in Piazza Martiri – Luna Park con attrazioni tradizionali e di ultima generazione

● ore 19.00 Accademia San Filippo– “Caffè Letterario” presentazione del libro Un castello goloso. Dal castello di Pralormo: consigli, ricette e andeddoti culturali con Consolata Beraudo di Pralormo in collaborazione con Turismo Torino. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione di Acqui Docg e chips di mela rossa Cuneo Igp.

● ore 20.00 Accademia San Filippo – “Peperone in Viaggio”: l'olio bio delle Marche incontra il peperone di Carmagnola nel pinzimonio. La tradizione marchigiana del vino cotto. A cura delle Aziende Conca D'Oro e Carboni Settiminio di Ascoli Piceno in collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione.

● ore 20.00 Salone Antichi Bastioni | Salone BCC – Le cene e le degustazioni a tema della Fiera: “Peperoni & CO. A cena con gli Junior Chef”. Cena a cura degli allievi del Centro di formazione professionale Sede Operativa Centro Torino Valdocco CNOS-FAP Regione Piemonte. Prenotazione obbligatoria al numero 338.6250269 entro il 1 settembre - Costo €. 20,00 p.p

● ore 20.30 > 21.30 Cortile Osella – Passeggiata Musicale con gli artisti di “Campus di Note”

● ore 21.00 Giardini Unità d’Italia - Bambini in Fiera - Pepper Magic show, spettacoli per bambini e famiglie –Giocoleria con Nino’s Style

● ore 21.00 Piazza Garavella – Sport in Fiera Esibizioni di KICK BOXING A cura della A.S.D. Gymnasium Kick Boxing

● ore 21.00 Accademia San Filippo – “Laboratorio d’assaggio” con Pasta Berruto: i segreti degli ambasciatori della pasta italiana. A cura del Centro Assaggiatori di Brescia. Con degustazione guidata.

● ore 21.00 Piazza Raineri – Il Cabaret del Cab 41 con allievi del Laboratorio Comico del Cab 41

● ore 21.00 – Piazza Manzoni e Piazza Bobba – Stasera si Balla. Tutte le sere grande show di musica e danza con Ilario Parise Dance Studio e Mambojambo Club

● ore 21.00 Circolo Margot - Appuntamenti al Margot: Mobilità sostenibile: una città per le persone. In collaborazione con Legambiente il Platano. A cura del Circolo Arci Margot di Via Donizetti 23

● ore 21.30 Piazza S.Agostino - “Roma è de tutti”, LUCA BARBAROSSA in concerto Tour 2018

● ore 21.30 > 22.30 Cortile Mina – Passeggiata Musicale con gli artisti di “Campus di Note”

● ore 21.30 Area San Rocco – Conciorto in concerto. In collaborazione con il Circolo Margot

● ore 22.00 Accademia San Filippo – “Agri-Cooking a base di pasta con l'Agrichef Daniele Barbero dell'Agriturismo Fior di Campo di Dronero in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione.

MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE

● In orario Fiera - Salone Agroalimentare in Piazza Italia. Il Nuovo Centro Servizi per l’Agricoltura ospita i produttori e gli artigiani del Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino e alcune aziende agricole dei Comuni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016

● In orario fiera - Accademia San Filippo– “Peperone in tutti i sensi”, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazioni gratuita.

● In orario Fiera Mercato dei produttori del Consorzio Del Peperone in Viale Garibaldi angolo Via Bobba, Piazza dei Sapori (piazza Mazzini) e Via Porta Zucchetta lato salone Antichi Bastioni

● In orario Fiera – Palazzo Lomellini, Piazza S.Agostino 17 - mostra “Post Impressionisti Russi”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino con opere di alcuni tra i principali rappresentanti delle Scuole di Mosca e San Pietroburgo, dal secondo dopoguerra a fine secolo.

● In orario Fiera sino alle 23 - Saletta d’Arte Celeghini – Via Valobra 141- mostra “Pittori Russi – piccoli formati”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino

● In orario Fiera - Chiesa di San Rocco - Via Valobra – Mostra di Pittura di Giuseppe e Milvio Migliore

● In orario Fiera in Centro Città – “Pepper Art”, Mostra di creatività diffusa dai quadri alle ceramiche, ai “Pepper Bijoux” a cura del Gruppo Donne In Città

● In orario Fiera - Galleria San Rocco – Da grande farò il pompiere. Mostra Fotografica di Alberto Filiberto Chialvo, in collaborazione con l’Associazione Oami e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari di Carmagnola

● In orario Fiera in Via Cavalli 23 – “Le Nostre Vespe”, esposizione di moto Vespe storiche a cura di Gianni Spagnolo

● In orario Fiera in Piazza Martiri – Luna Park con attrazioni tradizionali e di ultima generazione

● ore 19.00 Accademia San Filippo – “Caffè Letterario” presentazione del libro Il Toro delle Meraviglie con Giancarlo Morino in collaborazione con torinoggi.it. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione di Acqui Docg e chips di mela rossa Cuneo Igp.

● ore 20.00 Accademia San Filippo – “Peperone in Viaggio” la ricotta salata aromatizzata al peperone e la lenticchia di Castelluccio. A cura dell'Azienda Brandimarte di Norcia in collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione.

● ore 20.00 Salone Antichi Bastioni | Salone BCC – Le cene e le degustazioni a tema della Fiera: “Bagna Caoda”. A cura della Pro Loco di Faule. Prenotazione obbligatoria al numero 348.0745737 entro il 2 settembre - Costo €. 22,00

● ore 20.30 Piazza Sant’Agostino – Presentazione del progetto Piazza Ragazzabile 2018

● ore 21.00 Giardini Unità d’Italia - Bambini in Fiera - Pepper Magic show, spettacoli per bambini e famiglie – “Storia di maghi, streghe e tante risate” con Cera una volta dei F.lli Cera

● ore 21.00 Accademia San Filippo – “Laboratorio d’assaggio” con Life: la salute vien mangiando - i plus della frutta secca. A cura della Fondazione Veronesi. Con degustazione guidata

● ore 21.00 Piazza Raineri – Il Cabaret del Cab 41 con allievi del Laboratorio Comico del Cab 41

● ore 21.00 – Piazza Manzoni e Piazza Bobba – Stasera si Balla. Tutte le sere grande show di musica e danza con Ilario Parise Dance Studio e Mambojambo Club

● ore 21.00 Area San Rocco – Country Western Dance. Musiche e balli Country a cura dell’Associazione Old Wild West di Asti

● ore 21.00 Piazza Garavella – concerto a cura dell’Associazione Ex allievi Liceo Classico “G. Baldessano”

● ore 21.00 – Stand Vida Network, Piazza Antichi Bastioni - Show Cooking con Sara Albera Puro Fud, cuoca a domicilio

● ore 21.15 Parrocchia SS. Pietro e Paolo apostoli– Concerto d’Archi con gli artisti di “Campus di Note”

● ore 21.30 Piazza S.Agostino – SHARY BAND. Tributo Nazionale alla Disco Dance

● ore 22.00 Accademia San Filippo – “Agri-Cooking a base di frutta secca con l'Agrichef Francesca Molon dell'Agripasticceria La Cascinassa di Pavone Canavese in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione.

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE

● In orario Fiera - Salone Agroalimentare in Piazza Italia. Il Nuovo Centro Servizi per l’Agricoltura ospita i produttori e gli artigiani del Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino e alcune aziende agricole dei Comuni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016

● In orario fiera - Accademia San Filippo– “Peperone in tutti i sensi”, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazioni gratuita.

● In orario Fiera Mercato dei produttori del Consorzio Del Peperone in Viale Garibaldi angolo Via Bobba, Piazza dei Sapori (piazza Mazzini) e Via Porta Zucchetta lato salone Antichi Bastioni

● In orario Fiera – Palazzo Lomellini, Piazza S.Agostino 17 - mostra “Post Impressionisti Russi”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino con opere di alcuni tra i principali rappresentanti delle Scuole di Mosca e San Pietroburgo, dal secondo dopoguerra a fine secolo.

● In orario Fiera sino alle 23 - Saletta d’Arte Celeghini – Via Valobra 141- mostra “Pittori Russi – piccoli formati”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino

● In orario Fiera - Chiesa di San Rocco - Via Valobra – Mostra di Pittura di Giuseppe e Milvio Migliore

● In orario Fiera in Centro Città – “Pepper Art”, Mostra di creatività diffusa dai quadri alle ceramiche, ai “Pepper Bijoux” a cura del Gruppo Donne In Città

● In orario Fiera - Galleria San Rocco – Da grande farò il pompiere. Mostra Fotografica di Alberto Filiberto Chialvo, in collaborazione con l’Associazione Oami e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari di Carmagnola

● In orario Fiera in Via Cavalli 23 – “Le Nostre Vespe”, esposizione di moto Vespe storiche a cura di Gianni Spagnolo

● In orario Fiera in Piazza Martiri – Luna Park con attrazioni tradizionali e di ultima generazione

● ore 15.00 > 19.00 Parco Cascina Vigna e Sala Monviso - Via S. Francesco di Sales, 188 – “Campus del Cammino® di Carmagnola 2018-2019”. Giornata con camminata rilassante, confronti con esperti sul benessere e il sovrappeso, visite mediche con rilascio certificato alla pratica sportiva non agonistica… Maggiori info: Ripartizione Sport, Politiche Sociali e Politiche Giovanili - Tel. 011 9724221 - 9724223

● ore 18.00 Piazza Garavella – Cin Cin con il Cicin Degustazioni a pagamento di carne al peperone con la giora e i suoi salumi con vino delle Langhe. A cura dei Macellai della Garavella

● ore 18.30 Circolo Margot - Appuntamenti al Margot: Cena con delitto itinerante. A cura del Circolo Arci Margot di Via Donizetti 23

● ore 19.00 Accademia San Filippo – “Caffè Letterario” Presentazione del percorso culturale I Segni del Sacro con l'Opera Pia Cavalli. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione di Acqui Docg e chips di mela rossa Cuneo Igp.

● ore 19.00 Info Point di Piazza Sant’Agostino – “Approccio al Caffè”. Un’ora dedicata alla scoperta del caffè, dalla materia prima alla produzione con degustazione gratuita di un aperitivo a base di caffè. Iscrizioni: marketing@banca8833.bcc.it entro il 3 settembre

● ore 20.00 Accademia San Filippo – “Peperone in Viaggio”: a colloquio sul peperone nel mondo con gli studenti internazionali dell'Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo. A cura della Confederazione Italiana Agricoltori. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione.

● ore 20.00. Salone Antichi Bastioni | Salone BCC – Le cene e le degustazioni a tema della Fiera: “Bank Cooking”. Cena benefica a favore di Forma ONLUS – Fondazione Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino con la Direzione della Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura e preparata dagli allievi del Centro di formazione professionale CNOS-FAP sede di Torino Valdocco. Prenotazione obbligatoria ai numeri 011.9730062 e 3456195110 entro il 3 settembre – Costo €. 40,00

● ore 20.30 Piazza Sant’Agostino – Incontro con gli studenti della Sezione Agraria del Polo Baldessano Roccati, impegnati in attività di collaborazione per la città

● ore 21.00 Giardini Unità d’Italia - Bambini in Fiera - Pepper Magic show, spettacoli per bambini e famiglie – “Il sogno della magia” con Mago Tric&Trac

● ore 21.00 Accademia San Filippo – “Laboratorio d’assaggio” con Caffè Vergnano: a scuola di caffè attraverso i cinque sensi. A cura dell'Accademia Vergnano. Con degustazione guidata.

● ore 21.00 Piazza Raineri – Il Cabaret del Cab 41 con Walter Maffei, da Master of Magic, con magia, illusione e comicità

● ore 21.00 – Piazza Manzoni e Piazza Bobba – Stasera si Balla. Tutte le sere grande show di musica e danza con Ilario Parise Dance Studio e Mambojambo Club

● ore 21.15 Chiesa di San Rocco - Via Valobra – Concerto Ottetto Fiati con gli artisti di “Campus di Note”

● ore 21.30 – Stand Vida Network, Piazza Antichi Bastioni – Serata dance anni 80/90

● ore 21.30 Piazza S.Agostino - PLATINETTE in Concerto con la 7S8 Settesotto Band

● ore 22.00 Accademia San Filippo – “Agri-Cooking a base di caffè con l'Agrichef Stefania Grandinetti dell'Agriturismo Le Piagge di Ponzone Monferrato in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione.

VENERDÌ 7 SETTEMBRE

● In orario Fiera - Salone Agroalimentare in Piazza Italia. Il Nuovo Centro Servizi per l’Agricoltura ospita i produttori e gli artigiani del Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino e alcune aziende agricole dei Comuni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016

● In orario fiera - Accademia San Filippo– “Peperone in tutti i sensi”, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazioni gratuita.

● In orario Fiera Mercato dei produttori del Consorzio Del Peperone in Viale Garibaldi angolo Via Bobba, Piazza dei Sapori (piazza Mazzini) e Via Porta Zucchetta lato salone Antichi Bastioni

● In orario Fiera – Palazzo Lomellini, Piazza S.Agostino 17 - mostra “Post Impressionisti Russi”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino con opere di alcuni tra i principali rappresentanti delle Scuole di Mosca e San Pietroburgo, dal secondo dopoguerra a fine secolo.

● In orario Fiera sino alle 23 - Saletta d’Arte Celeghini – Via Valobra 141- mostra “Pittori Russi – piccoli formati”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino

● In orario Fiera - Chiesa di San Rocco - Via Valobra – Mostra di Pittura di Giuseppe e Milvio Migliore

● In orario Fiera in Centro Città – “Pepper Art”, Mostra di creatività diffusa dai quadri alle ceramiche, ai “Pepper Bijoux” a cura del Gruppo Donne In Città

● In orario Fiera - Galleria San Rocco – Da grande farò il pompiere. Mostra Fotografica di Alberto Filiberto Chialvo, in collaborazione con l’Associazione Oami e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari di Carmagnola

● In orario Fiera in Via Cavalli 23 – “Le Nostre Vespe”, esposizione di moto Vespe storiche a cura di Gianni Spagnolo

● In orario Fiera in Piazza Martiri – Luna Park con attrazioni tradizionali e di ultima generazione

● Ore 18 > 19 Accademia San Filippo Pepero' Tour con Carrefour: laboratorio al peperone di Carmagnola per grandi e piccini con Fata Zucchina in collaborazione con Bimbingamba e Carrefour Market. Con merenda con i prodotti "Terre d'Italia".

● ore 19.00 Accademia San Filippo – “Caffè Letterario”. Presentazione del libro per bambini Piccole ricette - Scambio di saperi con le autrici della casa delle donne di Villafalletto. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione di Acqui Docg e chips di mela rossa Cuneo Igp.

● ore 20.00 Accademia San Filippo – “Peperone in Viaggio”: le produzioni di peperone nel Sud Italia. A cura di Edoardo Ramondo (Gruppo T18) in collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione.

● ore 20.00 Salone Antichi Bastioni | Salone BCC – Le cene e le degustazioni a tema della Fiera: “Cena a cura e a favore della Scuola di Cucina Sociale della Cooperativa Meeting Service di Torino”. Cena a favore del progetto di “Cucina Sociale” dedicato all’emergenza giovani della cooperativa Meeting Service. Prenotazione obbligatoria ai numeri 011.5212567 - 338.6250269 entro il 4 settembre - Costo €. 22,00

● ore 20.30 Piazza Sant’Agostino – Premiazione Atleti Carmagnolesi

● ore 21.00 Giardini Unità d’Italia - Bambini in Fiera - Pepper Magic show, spettacoli per bambini e famiglie – “Un libro lungo un mondo” , letture animate con Nicoletta Molinero

● ore 21.00 Piazza Garavella – Sport in Fiera Esibizioni di ginnastica artistica a cura della A.S.D. Ginnastica Artistica Carmagnolese

● ore 21.00 Accademia San Filippo – “Laboratorio d’assaggio” con Assortofrutta e il Consorzio di Tutela Vini d'Acqui: mela e Brachetto, binomio perfetto! A cura dei Sommellier del vino e della frutta. Con degustazione guidata.

● ore 21.00 Area San Rocco – Show 2018. Spettacolo di danza a cura dell’ASD Danze Futura ’93 di Fossano

● ore 21.00 Piazza Raineri – Il Cabaret del Cab 41 con Max Pieriboni da Colorado

● ore 21.00 – Piazza Manzoni e Piazza Bobba – Stasera si Balla. Tutte le sere grande show di musica e danza con Ilario Parise Dance Studio e Mambojambo Club

● ore 21.30 Parco Cascina Vigna – “The shooting stars night” con gli artisti di “Campus di Note”

● ore 21.30 Piazza S.Agostino - Concerto di musica tradizionale del sud con SIMONE CAMPA & LA PARANZA DEL GECO

● ore 22.00 Accademia San Filippo – “Agri-Cooking a base di mela rossa Cuneo Igp e Brachetto d'Acqui Docg con l'Agrichef Angelo Ballasina dell'Azienda Ballasina di Monticello Novarese in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione.

SABATO 8 SETTEMBRE

● In orario Fiera - Salone Agroalimentare in Piazza Italia. Il Nuovo Centro Servizi per l’Agricoltura ospita i produttori e gli artigiani del Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino e alcune aziende agricole dei Comuni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016

● In orario fiera - Accademia San Filippo– “Peperone in tutti i sensi”, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazioni gratuita.

● In orario Fiera Mercato dei produttori del Consorzio Del Peperone in Viale Garibaldi angolo Via Bobba, Piazza dei Sapori (piazza Mazzini) e Via Porta Zucchetta lato salone Antichi Bastioni

● In orario Fiera – Palazzo Lomellini, Piazza S.Agostino 17 - mostra “Post Impressionisti Russi”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino con opere di alcuni tra i principali rappresentanti delle Scuole di Mosca e San Pietroburgo, dal secondo dopoguerra a fine secolo.

● In orario Fiera sino alle 23 - Saletta d’Arte Celeghini – Via Valobra 141- mostra “Pittori Russi – piccoli formati”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino

● In orario Fiera - Chiesa di San Rocco - Via Valobra – Peperoni per San Rocco. Distribuzione peperoni ad offerta libera per i restauri interni della Chiesa. In collaborazione con il Consorzio del Peperone

● In orario Fiera - Chiesa di San Rocco - Via Valobra – Mostra di Pittura di Giuseppe e Milvio Migliore

● In orario Fiera in Centro Città – “Pepper Art”, Mostra di creatività diffusa dai quadri alle ceramiche, ai “Pepper Bijoux” a cura del Gruppo Donne In Città

● In orario Fiera - Galleria San Rocco – Da grande farò il pompiere. Mostra Fotografica di Alberto Filiberto Chialvo, in collaborazione con l’Associazione Oami e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari di Carmagnola

● In orario Fiera in Via Cavalli 23 – “Le Nostre Vespe”, esposizione di moto Vespe storiche a cura di Gianni Spagnolo

● In orario Fiera in Piazza Martiri – Luna Park con attrazioni tradizionali e di ultima generazione

● ore 15.00 > 18.00 Museo Tipografico Rondani, Via Santorre di Santarosa 12 - “A caccia di libri”, quiz, giochi e indovinelli dedicati ai più piccoli per scoprire la storia e le curiosità della tipografica carmagnolese. Costo € 3 p.p.

● ore 18.00 Accademia San Filippo – “Confessione Laica” con Riccardo Molinari (Lega Nord) a cura di Paolo Massobrio. Con degustazione di Asti Spumante Docg e finger di panettone Galup.

● ore 19.00 Accademia San Filippo – “Caffè Letterario”. Reali Sensi alla scoperta delle Residenze Reali di Torino e del Piemonte attraverso i cinque sensi. In collaborazione con Turismo Torino. Conducono Paolo Massobrio e Renata Cantamessa. Con degustazione di Asti Spumante Docg e finger di panettone Galup.

● ore 20.00 Accademia San Filippo – “Peperone in Viaggio”: lo zafferano e l'aglio nero di Norcia incontrano il peperone di Carmagnola. A cura dell'Azienda Bosco Torto-Etiche terre di Norcia in collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori. Conduce Paolo Massobrio. Con degustazione.

● ore 20.00 Salone Antichi Bastioni | Salone BCC – Le cene e le degustazioni a tema della Fiera: “Peperoni & CO. A cena con gli Junior Chef”. Cena a cura degli allievi del Centro di formazione professionale Sede Operativa Centro Torino Valdocco CNOS-FAP Regione Piemonte. Prenotazione obbligatoria al numero 338.6250269 entro il 5 settembre - Costo €. 25,00

● Ore 21 > 22 Accademia San Filippo “Confessione Laica” con Claudia Porchietto (FI) a cura di Paolo Massobrio. Con degustazione di Asti Spumante Docg e finger di panettone Galup.

● ore 21.00 Giardini Unità d’Italia - Bambini in Fiera - Pepper Magic show, spettacoli per bambini e famiglie – “Il cappello Giramondo”, spettacolo con il Folletto Piluca’x

● ore 21.00 Piazza Garavella – Saxmania Concerto con ensamble degli allievi ed ex allievi delle classi ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Carmagnola 1 tenute dal Prof. Rosa Maurizio

● ore 21.00 Area San Rocco – Swing e Boogie Woogie. Lezione aperta, esibizioni e social dance con Dj e Live Band. A cura del Centro Accademico Carm

● ore 21.00 – Piazza Manzoni e Piazza Bobba – Stasera si Balla. Tutte le sere grande show di musica e danza con Ilario Parise Dance Studio e Mambojambo Club

● ore 21.00 Piazza Raineri – Il Cabaret del Cab 41 con Davide D’Urso da Colorado con show di magia e cabaret

● ore 21.30 Piazza S.Agostino - CONCERTO ORCHESTRA CAMPUS DI NOTE E SPETTACOLO MULTIMEDIALE CON MAPPING 3D In collaborazione con l’ass. Tirovi Umoto Research

● ore 22.00 Accademia San Filippo – “Talk Food”: si parla e si mangia con gli Allievi della Fondazione Agroalimentare per il Piemonte di Cuneo, il peperone di Carmagnola, Nergi e i piccoli frutti di Ortofruit Italia. Conducono Paolo Massobrio e Renata Cantamessa. Con degustazione.

DOMENICA 9 SETTEMBRE

● In orario Fiera - Salone Agroalimentare in Piazza Italia. Il Nuovo Centro Servizi per l’Agricoltura ospita i produttori e gli artigiani del Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino e alcune aziende agricole dei Comuni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016

● In orario fiera - Accademia San Filippo– “Peperone in tutti i sensi”, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazioni gratuita.

● In orario Fiera Mercato dei produttori del Consorzio Del Peperone in Viale Garibaldi angolo Via Bobba, Piazza dei Sapori (piazza Mazzini) e Via Porta Zucchetta lato salone Antichi Bastioni

● In orario Fiera – Palazzo Lomellini, Piazza S.Agostino 17 - mostra “Post Impressionisti Russi”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino con opere di alcuni tra i principali rappresentanti delle Scuole di Mosca e San Pietroburgo, dal secondo dopoguerra a fine secolo.

● In orario Fiera sino alle 23 - Saletta d’Arte Celeghini – Via Valobra 141- mostra “Pittori Russi – piccoli formati”. In collaborazione con la Galleria d’Arte Pirra di Torino

● In orario Fiera - Chiesa di San Rocco - Via Valobra - Via Valobra – Peperoni per San Rocco. Distribuzione peperoni ad offerta libera per i restauri interni della Chiesa. In collaborazione con il Consorzio del Peperone

● In orario Fiera - Chiesa di San Rocco - Via Valobra – Mostra di Pittura di Giuseppe e Milvio Migliore

● In orario Fiera in Centro Città – “Pepper Art”, Mostra di creatività diffusa dai quadri alle ceramiche, ai “Pepper Bijoux” a cura del Gruppo Donne In Città

● In orario Fiera - Galleria San Rocco – Da grande farò il pompiere. Mostra Fotografica di Alberto Filiberto Chialvo, in collaborazione con l’Associazione Oami e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari di Carmagnola

● In orario Fiera in Via Cavalli 23 – “Le Nostre Vespe”, esposizione di moto Vespe storiche a cura di Gianni Spagnolo

● In orario Fiera in Piazza Martiri – Luna Park con attrazioni tradizionali e di ultima generazione

● ore 9.00/17.30 Piazza S.Agostino - PASTA AL PEPERONE CON BAGNA CAUDA. Degustazione gratuita realizzata con il contributo del Comune, della ditta Pasta Berruto, della Pro Loco di Faule e del Consorzio del Peperone di Carmagnola. Con l’aiuto di tanti eroici volontari. Distribuzione ore 17,30 fino ad esaurimento

● In orario Fiera in via Gobetti - Spesa in Campagna, mercato di produttori a cura della Confederazione Italiana Agricoltori del Piemonte

● dalle ore 10.00 Via Gobetti – Campagna Amica, mercato con prodotti a km0 a cura della Coldiretti Torino

● ore 10.00 > 19.00 Piazza S.Agostino – LA VETRINA DEL TERRITORIO Promozione delle eccellenze agroalimentari, culturali, architettoniche e paesaggistiche dei comuni dell’area sud di Torino e della zona nord della provincia di Cuneo

● ore 10.00 > 12.00 e 14.00 > 19.00 Visita Guidata dell’Antica Cereria di Via San Bernardino, 9

● dalle ore 10.00 Piazza Manzoni davanti alla Caserma VVFF - “Grisulandia” 4ª edizione. Dedicato a tutti i bambini: per giocare e prendere il diploma da “Mini Pompiere”. A cura dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari con la partecipazione delle delegazioni di Carmagnola, Racconigi e Fossano

● ore 14.00 Circolo Margot - Appuntamenti al Margot: Workshop di autoproduzione gratuito: “Pane&formaggio”

In collaborazione con il GAS “El Potagè” Info: 3420017467. A cura del Circolo Arci Margot di Via Donizetti 23

● ore 15.00 > 18.00 Museo Tipografico Rondani, Via Santorre di Santarosa 12 - “A caccia di libri”, quiz, giochi e indovinelli dedicati ai più piccoli per scoprire la storia e le curiosità della tipografica carmagnolese. Costo € 3 p.p.

Attività svolte dalla BCC DI Casalgrasso e Sant’Albano Stura A favore della Fondazione Forma Onlus:

- Dalle ore 14.30 Piazza S.Agostino - Esposizione “Albero dei Sogni”. Concorso dedicato alle scuole dell’infanzia e primarie. Esposizione fotografie del concorso Alberiamo. In collaborazione con il Platano Legambiente

- Dalle ore 15.30 Piazza S.Agostino – Spettacolo di bolle di sapone giganti con Paolo Gaido

- Dalle ore 15.45 Piazza S.Agostino – Spettacolo di Dog Dance con Tiziana Terrazzino&Lex del Centro Cinofilo Bau.Haus asd e Marika Galli&Yogui del Centro Cinofilo Smiley Dog asd

- ore 16.00 Premiazione dei concorsi “Albero dei Sogni” categorie infanzia e primaria e “Alberiamo”

- ore 17.00 Piazza S.Agostino – bolle di sapone “Volare con le bolle” e “Volare, Sognare e Vivere”, esibizione di ginnastica ritmica con A.S.D. Ritmica Carmagnola

● ore 17.30 Accademia San Filippo – “Confessione Laica” con Luca Ubaldeschi (Vice Direttore La Stampa) a cura di Paolo Massobrio. Con degustazione di Asti Spumante Docg e finger di panettone Galup.

● ore 18.00 Piazza Garavella – Cin Cin con il Cicin Degustazioni a pagamento di carne al peperone con la giora e i suoi salumi con vino delle Langhe. A cura dei Macellai della Garavella

● ore 19.00 Accademia San Filippo – “Caffè Letterario” presentazione del libro Bartender a casa tua con Alessandro Ricci. Conduce Paolo Massobrio. Con degustazione di Acqui Docg e chips di mela rossa Cuneo Igp.

● ore 20.00 Accademia San Filippo – “Peperone in Tutti i Sensi”: esperienza sensoriale guidata del "Pane della Sagra". A cura del Centro Assaggiatori di Brescia, con la partecipazione di Casa Roberta. Conducono Paolo Massobrio e Renata Cantamessa. Con degustazione guidata.

Costo (compreso un bicchiere di vino) €. 25,00 p.p.

● ore 21.00 Giardini Unità d’Italia - Bambini in Fiera - Pepper Magic show, spettacoli per bambini e famiglie – “Fantasia di Bolle” con Carlo Astolfi

● ore 21.00 Accademia San Filippo - Premiazione per la sfida al miglior abbinamento con il peperone tra gli espositori di Piazza dei Sapori. In collaborazione con torinoggi.it e con il Centro Assaggiatori di Brescia.

● ore 21.00 Piazza Raineri – Il Cabaret del Cab 41 con lo show al femminile "Pink Show"

● ore 21.00 – Piazza Manzoni e Piazza Bobba – Stasera si Balla. Tutte le sere grande show di musica e danza con Ilario Parise Dance Studio e Mambojambo Club

● ore 20.45 Piazza S.Agostino - Serata di BALLO LISCIO con l’ORCHESTRA LISCIO SIMPATIA

● ore 22.00 SPETTACOLO CON FUOCO E LUCI della compagnia LUX ARCANA

● ore 22.30 Saluti dell’Amministrazione Comunale

● ore 23.00 chiusura con l’ORCHESTRA LISCIO SIMPATIA

IL PANE DELLA FIERA A SCOPO BENEFICO

Durante tutto il periodo della Fiera verrà venduto, sia fuori che dentro il salone della Chiesa di San Filippo, il “Pane della Fiera”, pane al peperone che viene fatto in collaborazione con l’Università della Terza Età di Carmagnola (UNITRE) e con offerte che saranno destinate a scopo benefico all’O.A.M.I. di Carmagnola (Opera Assistenza Malati Impediti) da destinare a Casa Roberta: residenza per l’accoglienza di chi non è in condizioni di vivere autonomamente

ACCADEMIA SAN FILIPPO

Nella Chiesa San Filippo, l’Accademia San Filippo sarà il cuore della cultura e dell’esperienza gastronomica della Fiera attraverso un ricco repertorio di talk food, di “confessioni laiche” con grandi ospiti insieme ai quali si dibatterà su temi attuali e curiosi, di seminari di assaggio dedicati alle principali filiere del Piemonte, con il “Peperone in tutti i sensi”, percorso sensoriale a cura del Centro Studi Assaggiatori di Brescia e con i “Caffè letterari”, incontri con autori in collaborazione con Caffè Vergnano.

SALONE FIERISTICO AGROALIMENTARE

In Piazza Italia, Il Nuovo Centro Servizi per l’Agricoltura, la struttura prospiciente viale Garibaldi allestita come Salone Espositivo, ospita i produttori e gli artigiani del Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino che proporranno le loro produzioni in vendita ed alcune di queste rielaborate in sfiziose ricette da degustare.

Come per la passata edizione avremo ospiti le aziende agricole dei Comuni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016.

LE DIRETTE DI VIDA NETWORK

Tutti i giorni in diretta streaming dalle 19:30 alle 21:00 su www.vidanetwork.it e su Facebook Pagina Vida network curiosità, ospiti, interviste, la 69° fiera nazionale del Peperone di Carmagnola sul Web

VIENI ALLA FIERA IN BICI

Vieni alla Fiera in bici, lasciala nella rastrelliera davanti al Circolo Margot, posta una foto con l'hashtag #bicinfiera taggando la Fiera ed il Margot, potrai avere un caffè in omaggio al Circolo mostrando il Post

­­­­­­­­­­­­­­­Informazioni per il pubblico: Ufficio Manifestazioni del Comune - 011.9724222/270 – 334.3040338