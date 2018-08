Settimana di ferragosto entusiasmante a "Le Vele" di Alassio

Lunedì 13 Agosto: Change Your Mind w/ Marco Faraone at Le Vele

Le Vele Alassio presenta Change Your Mind, serata dedicata alla musica elettronica con ospiti di fama internazionale. Evento esclusivo di lunedì con special guest dj: Marco Faraone (All Night Long). L'ingresso è in riduzione entro le ore 00:00 e ridotto tutta la notte per i possessori della Resident Card. Vi aspettiamo!



*** FERRAGOSTO 2018 ***

Martedì 14 & Mercoledì 15 Agosto: Ferragosto Alassino 2018 at Le Vele

Le Vele Alassio presenta “Ferragosto Alassino 2018”! Come da tradizione vi aspettiamo per festeggiare insieme il Ferragosto in Riviera ligure di Ponente: Martedì 14 con la grande festa a tema "Il Circo del Mare" e Mercoledì 15 con la mitica "Festa in Casa"! Arrivate presto, fate festa insieme a noi e aspettiamo l'alba insieme!

