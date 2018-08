Ferragosto dei Vip: ecco la giornata di istituzioni, politici e personaggi della nostra provincia

E' una tradizione ultra decennale del nostro giornale quella di dedicare un articolo leggero al Ferragosto dei Vip della Granda: personaggi, istituzioni, politici e lettori che si prestano ad un pò di gossip nostrano.

Oggi, con i pensieri a Genova e molti giornalisti di Targatocn inviati a supporto della redazione del nostro quotidiano genovese La Voce di Genova (www.lavocedigenova.it) è tutto molto più discreto, così come hanno sottolineato un pò tutti i 'Vip' che ci hanno inviato le loro foto.

L'immagine di copertina è dedicata alle tante processioni dell'Assunta (Ruota Prato di Dronero) che oggi hanno animato le borgate delle valli ed i comuni di pianura, Langa e Roero a testimonianza delle tradizioni che vivono ancora nella nostra terra.

Al Concerto di Ferragosto a Paesana c'erano il presidente della Regione Chiamparino, l'Assessore Valmaggia, il consigliere saluzzese Allemano, il sindaco di Cuneo Borgna, il consigliere Atl Pulitanò. Il Presidente provinciale di Confcommercio Luca Chiapella in vacanza a Pallanza con la moglie per un tour sul lago Maggiore. L'europarlamentare Alberto Cirio ha scelto il relax in famiglia a Diano Marina con un pò di sano 'panino cirio'.

Il Ferragosto di Domenico Paschetta (presidente di Confcooperative Piemonte e Ortofruit Italia) è lavorativo, immerso tra i suoi Nergeti, ma già rivolto all’appuntamento “vip” di domenica prossima, 19 agosto, alle ore 11.50 su Canale 5, per un ritorno della storia imprenditoriale di Nergi a “Melaverde”, accanto al giornalista Edoardo Raspelli. Il sindaco di Bra Bruna Sibille in montagna con il marito Ugo. Destinazione la stupenda Valle Maira, con una passeggiata dal lago Saretto alle sorgenti della Maira e di lì al lago Visaisa. Chi ci è già stato conosce la bellezza del luogo senza una fatica eccessiva (500 m di dislivello).

Elena Lovera di Saluzzo è a Deauville in Normandia ed oggi ha trascorso la giornata con la mamma Marina, la figlia Beatrice e Antonella Clerici. Nessuna vacanza quest’anno per Beppe Ghisolfi che sta ultimando il volume “ Lessico finanziario “ che uscirà a gennaio edito da Aragno . A casa volentieri anche perché ,in qualità di Vicepresidente delle Casse di risparmio Europee, sarà presto a Nuova Delhi , Bali , Bruxelles,Oslo e Washington. Gianpiero Collidà ha trascorso la giornata a Baita Malanotte a Pratonevoso, Caudio Testa direttore marketing di Biraghi spa eè a New York City.

Il senatore Giorgio Bergesio era a Frabosa Soprana per la Sagra del Raschera per poi dedicare la giornata ad altre visite istituzionali. A Frabosa anche il presidente Atl Bernardi ed il direttore Bongioanni. Mariano Rabino è a Morinesio, frazione di Stroppo, Simona Rossotti, ex sindaco di Perlo e della Provincia, organizzatore di BITEG e fondatore di MEG, nonchè oggi Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Como è in città assieme alle guide turistiche. Jacopo Denina di Frabosa è in farmacia per lavoro e dopo turno in ambulanza presso la Misericordia di Cuneo.

Il sindaco di Mondovì Paolo Adriano è rimasto nella sua città in isita alla splendida mostra dell'artigianato. Annamaria Molinari, sindaco di Castelletto Uzzone è al mare a Santo Stefano. Il sindaco di Gaiola Fabrizio Biolè ha partecipato alla Festa patronale 2018: l'ultima della legislatura, la prima con quella meraviglia di suo figlio Massimo. Aperitivo delle 8 alla fonte. Cerimonia per la famiglia Bruna, i dedicati della festa.Processione, pranzo in famiglia e festa per i bambini agli impianti sportivi. Per il già senatore Guido Brignone solita cammiùata di 8 km al mattino in via Croesia; poi grigliata in giardino e brindisi di vini delle nostre terre, e questa sera due passi e gelato i n città. Naturelmente durante il pranzio concerto di ferragosto alla tv, con un ricordo e abbraccio commosso a Bianco. Estate nella Granda, inverno nell'est asiatico.

Cesare Cavallo sindaco di Rifreddo ha trascorso tra un grande grigliata di carne, una visita al forte Albertino e naturalmente un bel bagno del "fresco" lago della località montana in Valle Stura.Riccardo Russo di Radio 101 apre con una passeggiata mattutina sulla spiaggia di Castellaneta Marina incontrando un tipo dalla vita spericolata. Mai “Alba” fu più “chiara”.

Gianni Rinaudo del Sodalizio www. Spiriti-liberi.it si è dedicato all'assistenza allamamma 95enne e poi pranzo in Fey con amici. Michelangelo Pellegrino è a Boves nel vallone dei Gina presso La frazione Castellar di Boves. Bruno Rovera con la sua Joe's Gang si appresta ad allietare la serata agli ospiti nella splendida location di Amunse a Monserrato di Borgo. Paola Gula è in Liguria da amici.Per Carlo Benigni come sempre giornata a Roccabruna, in Valmaira, ospite di amici. Casetta isolata in mezzo ai boschi, quota 850 metri, temperatura fresca. Cuoca eccezionale! Poi siesta al sole.

"Da parte dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Sezione Provinciale di Cuneo il miglior augurio perché anche oggi, ma tutto l’anno, la vita possa esser vissuta con un sorriso insieme a chi si ama, si vuole bene, si rispetta ed in cui si pone la propria fiducia. Da Gianfranco Vergnano, Segretario AIDO Nazionale e Presidente la realtà di coordinamento del “dono” della “Granda” con una dedica particolare a chi malato in lista d’attesa per un trapianto non va in vacanza aspettando che il cellulare squilli per ritornare a vivere!"

Olimpic BVS festeggia il ferragosto con un torneo di Beach volley al campo sportivo ricreativo “Andrea Martino” di Saluzzo. Fabio Mozzone, responsabile marketing del Baladin, con moglie è in Bretagna a Cap Fréhel. Danilo Rinaudo di Saluzzo oggi al lavoro nel suo Hotel di Pontechianale.

Gian Maria Aliberti Gerbotto, il 46enne giornalista e scrittore saluzzese che questa estate abbiamo visto nel programma di Gigi Marzullo "Testimoni e protagonisti" in onda in tarda serata su Rai 1, è al mare tra la Liguria e la Costa Azzurra con la fidanzata cuneese Manuela Saija, a scuola di pesca in apnea dal maestro Massimo Ghisolfi.