Alba: attenzione alle modifiche temporanee alla viabilità

A causa dei lavori di allacciamento delle utenze alla rete del teleriscaldamento, da lunedì 20 agosto sono istituite ad Alba alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Rimarrà chiusa via P. Belli all’altezza di via Gazzano, con preavviso angolo via Pertinace.

Doppio senso di circolazione veicolare per i residenti in vigore in via Belli tra via Gioberti e via Gazzano.

A seguire, chiusura di via Gazzano all’altezza di via Bertero, con preavviso angolo via Macrino e doppio senso di circolazione veicolare per residenti in via Gazzano tra via Bertero e via Belli.