“Temo che Runa sia in pericolo e che qualcuno le impedisca di telefonarmi”

“Ho un brutto presentimento, temo che mia figlia non sia libera di comunicare con me e di dirmi come sta e soprattutto dove si trova, se sta bene.”

Sono ore di angoscia per Pierino Moccia di Caramagna Piemonte, padre disperato che ormai da diciotto giorni non ha più notizie di sua figlia Runa, una bella ragazza di soli diciassette anni, scomparsa il 29 luglio da una struttura protetta dell’Astigiano, dove ancora si trova sua sorella gemella.

“L’ultima volta che l’ho vista - prosegue Pierino - è stato qualche giorno prima della sua scomparsa. Sono andato a trovarla in comunità e mi pareva tranquilla e serena come sempre. Mi aveva raccontato che qualche mese prima aveva conosciuto un ragazzo che da poco ha compiuto 18 anni. Era nata una simpatia, come può accadere a quell’età, poi però si erano allontanati. Il mio timore è che lui l’abbia convinta a seguirlo fino a Torino, dove vive, e ora però non la lasci più venir via. Tramite Facebook ho contattato mia figlia e una volta lei ha risposto che sta bene ma io temo he non sia lei ad aver messaggiato con me. E questa è la stessa sensazione che hanno le sue amiche che, come me, cercano invano di contattarla. Inoltre ho ricevuto numerose telefonate mute da un numero sconosciuto e mi sono già rivolto alla Polizia Postale per vedere se é possibile identificarlo. Runa, ti prego - conclude papà Pierino - voglio solo essere certo che tu stia bene.”

Chi vedesse Runa, o avesse anche solo il sospetto di averla avvistata, è pregato di rivolgersi alle forze dell’ordine. Della scomparsa di Runa se ne sta occupando anche l’associazione “Penelope Piemonte”.