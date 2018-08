Seggiolini anti-abbandono: presto potrebbero essere d’obbligo

La cronaca purtroppo racconta diversi casi di genitori che per stress o distrazione dimenticano i figli in auto, con conseguenze purtroppo drammatiche. Nel 99% dei casi la dimenticanza è di persone normali, mamme e papà che si incontrano tutti i giorni ed è proprio questa la cosa che spaventa di più: il fatto che si tratta di persone normali e che quindi di fatto è qualcosa che potrebbe accadere a tutti, anche a noi.

Le fatalità accadono e così anche l’errore umano, ma trattandosi di una cosa gravissima ecco che il Ministero dei Trasporti sta pensando di affrontare la cosa in modo deciso con un decreto legge che obblighi l’uso di seggiolini anti-abbandono, che andranno a cambiare, quindi, il Codice della Strada.

Di conseguenza ci saranno ulteriori modifiche per il mondo delle assicurazioni, come già accaduto l’anno scorso con le nuove norme sull’omologazione dei seggiolini per le automobili. Le compagnie avranno facoltà di rivalsa qualora le norme non vengano rispettate, a meno che ovviamente il sottoscrivente non abbia aggiunto alla propria polizza una clausola contro la rivalsa. Cosa che viste le norme del Codice della Strada sempre più dure, stanno facendo in moltissimi oggi.

Il costo della clausola contro la rivalsa della compagnia di assicurazioni ha un costo variabile, così come il prezzo del premio. In tutti i casi, per risparmiare è sempre consigliato fare riferimento alle assicurazioni online. Per sapere quanto può costare la tua rc auto e il preventivo online con l’aggiunta della clausola per la rinuncia alla rivalsa è possibile utilizzare i siti appositi per il confronto fra compagnie o andare direttamente sul sito delle compagnie online più famose e affidabili.

Come funzionano i seggiolini antiabbandono

Il seggiolino antiabbandono ha la struttura e la conformazione di un normale seggiolino per auto, con dimensioni che si adattano all’età e al peso del bambino. In auto deve essere posizionato come previsto dalla legge ed assicurato come indicato sulla confezione del modello preciso. La differenza è in un innovativo sistema di rilevazione e allarme del prodotto, che non si vede ma di estrema utilità.

Il seggiolino ha un rilevatore di peso sulla base della seduta, in grado di percepire la presenza del piccolo. Se il bimbo dopo lo spegnimento del motore è ancora a bordo, il sistema sonoro inizia a suonare, com’è oggi per i fari lasciati accesi o per quando non si mette la cintura di sicurezza. In questo modo viene meno quel meccanismo di blackout mentale causa di queste fatalità. Alcuni modelli inviano anche un segnale alla chiave del mezzo o sullo smartphone del proprietario, che comunque in 40 secondi può silenziare l’allarme.

Cosa dice il Codice della Strada sul trasporto minori

Se la Polizia in un fermo stradale sorprende un mezzo con dei bambini non assicurati come previsto dalla legge le sanzioni amministrative vanno da 81 a 326 euro. Se la persona viene sorpresa più di due volte nel corso di 2 anni, gli viene sospesa la patente per un periodo che può andare da 15 giorni a 2 mesi.

In caso di incidente, se il bambino non collocato sull’apposito seggiolino come dovrebbe, l’assicurazione può non pagare. Il genitore o chi responsabile in quel momento è infatti considerato negligente e il nesso fra sinistro e lesione può non essere più considerato un nesso causale.