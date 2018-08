Sport e turismo uniscono Liguria e Piemonte: da Limone a Sanremo in bicicletta sull’antica Via del Sale con la “Transalp Experience 2018” (Foto e Video)

Turismo, sport e promozione del territorio. C’è tutto questo e molto altro nella lunga serie di eventi in programma dal 31 agosto al 2 settembre tra il Piemonte e la Liguria, tra Limone e Sanremo.

A Limone è in programma la tre giorni dell’E-Bike Festival, meeting internazionale della bicicletta elettrica, un mezzo sempre più diffuso in Italia e all’estero. E, nello stesso weekend, si rinnoverà anche la tradizione della traversata da Limone a Sanremo sull’antica Via del Sale.

L’evento è stato presentato questa mattina al Teatro Ariston di Sanremo alla presenza delle reti di impresa “Sanremo On” e “Limone On”, dell’Assessore al Turismo del Comune di Sanremo Marco Sarlo, dell’Assessore al Turismo della Regione Liguria Gianni Berrino, del Senatore Giorgio Maria Berghesio, del Sindaco di Triora Massimo Di Fazio e degli organizzatori.

Dal 31 agosto a Limone di ritroverà il mondo della E-Bike e l’evento clou sarà la “Transalp Experience 2018” che, quest’anno, ha triplicato il suo format. La grande novità dell’edizione 2018 sarà una traversata in notturna riservata alle E-Bike percorribile a gruppi di due o tre biker con il solo ausilio del Gps. Ci sarà poi la classica traversata diurna con un percorso sdoppiato, uno per le E-Bike e uno per le biciclette tradizionali.

Venerdì 31 agosto la grande novità della traversata in notturna. L’appuntamento è fissato per le 23 nella piazza di Limone Piemonte. Il sabato alle 15, dopo 16 ore di cavalcata, è in programma il ritrovo ai giardinetti di Taggia per il compattamento. Alle 16 l’arrivo a Sanremo con l’accoglienza al bar del Sud Est. Alle 17 il rientro con le navette o, per chi lo vorrà, il pernottamento a Sanremo. La quota di partecipazione è di 100 euro.

La traversata classica con biciclette muscolari avrà un costo di iscrizione di 50 euro. la quota comprende: pacco gara, aperitivo del venerdì sera, accompagnamento, ristori sul percorso e buffet finale, assistenza meccanica e sanitaria, pick up di supporto. In totale i partecipanti staranno in sella per 8 ore per un percorso complessivo di 85 chilometri di sterrato. Il programma prevede il ritiro del pacco gara il venerdì sera. Sabato mattina, alle 8, il ritrovo sul piazzale di 1400 per poi risalire alle 8.30 con la seggiovia Cabanaira. Alle 9 la divisione in gruppi e la partenza da baita 2000. Alle 11 lo stuzzichino al Rifugio Don Barbera, alle 13 il pranzo a Triora. Alle 15 è in programma il compattamento dei gruppi nei giardinetti di Taggia e, alle 16, l’arrivo a Sanremo sulla ciclabile al bar del Sud Est. Alle 17 il rientro con le navette o il pernottamento a Sanremo.

Infine la traversata per le E-Bike. La quota di iscrizione è di 60 euro e prevede: pacco gara, aperitivo del venerdì sera, accompagnamento, ristori sul percorso e buffet finale, assistenza meccanica e sanitaria, pick up di supporto. Anche in questo caso si starà in sella per 8 ore per un percorso di 110 chilometri. Il programma prevede il ritiro del pacco gara al venerdì sera e, alle 8 di sabato, il ritrovo sul piazzale 1400. Alle 8.30 la partenza da Limone 1400 per forti di Tenda. Alle 10.30 lo stuzzichino al Rifugio del Don Barbera e, alle 12, il pranzo alle Case di Caccia nel Bosco delle Navette. Alle 14 pausa caffè a Triora e, alle 15, il compattamento ai giardinetti di Taggia. Alle 16 l’arrivo a Sanremo, sulla ciclabile, al bar del Sud Est. Infine, alle 17, il rientro in navetta il pernottamento a Sanremo.

Per tutte le informazioni: info@limone-on.com