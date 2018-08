Amore, soldi, fortuna, salute: cosa ci riservano le stelle, nel corso della prossima settimana?

Ariete: Tenderete a mettere troppa carne al fuoco oppure qualcuno avrà, nei vostri confronti, assurde pretese ma, mantenendo la calma ed approcciando un dialogo chiarificatore, sistemerete faccende rimaste sospese. L’essenziale è che vi riposiate, sollazziate, coltiviate hobby od interessi evadendo dalla routine ed accettando un invito atto a garantire allegria e ilarità… Un incontro casuale od un’amicizia speciale solleverà il morale. Occhio a ciò che mangiate!

Toro: A qualcosina dovrete rinunciare e, che vi piaccia o meno, gli altrui grugni sopportare… Però degli sfizi ve li caverete e, malgrado una notiziola turbi un pochettino, nel complesso la settimana scorrerà benino annessi dei ritrovi gaudenti e delle sincere dimostrazioni di simpatia. Una richiesta, fino a ieri negata, troverà invece degli sbocchi e dei riscontri positivi. I vacanzieri si guardino da conti troppo salati e siano prudentissimi sulla strada…

Gemelli: La neutralità dei pianeti più imponenti renderà le giornate fluide e gaudenti a parte un’arrabbiatura di comune amministrazione, un’indignazione, un fastidio relativo ad un mezzo meccanico od elettrico o un acciacchino da curare… Fattibile una cenetta in compagnia, una minuta follia, un pensierino benaccetto, un esatto presentimento e, verso il weekend, un leggero sfinimento da compensare con cibi contenenti magnesio e potassio. Sabato agitato ed allegrotto.

Cancro: Tra un affanno, un patema, dei conti da far quadrare e la fiacca a cui sopperire i dì voleranno al punto di arrivare a domenica abbastanza intronati. Una chiacchierata, una tavolata, una maliosa serata vi ritemprerà facendo scordare, per un attimino, tutte le incombenze che pressano e i lavoretti da sbrigare prima di settembre. Alterchi con un negligente, un conoscente od un tipo scarsamente intelligente… Pancino in subbuglio, rinnovo del guardaroba e new strampalata.

Leone: Siate magnanimi verso gli altri e non prendetevela per delle sciocchezzuole: il periodo, con Giove stridente, è abbastanza contorto ma appellandovi al buon senso riuscirete, quasi certamente, in uno specifico intento… Concedetevi pure una pausa di relax e combinate un intrattenimento stuzzichino limitando però le eccessive abbuffate e le persone mezze adulterate… Qualche nativo riceverà missive inattese o dovrà prendere una decisione pertinente lavoro o finanze.

Vergine: Apritevi alla vita, alle speranze, cancellate ciò che nel passato ha turbato, coccolatevi sotto il solleone, aderite ad una fiera o spettacolo, sfogatevi con chi vi ha sempre saputo capire, concludete un affare, mettete in riga un marpione e vedrete che, in un battibaleno, cesseranno le crisi interiori e tornerà il sereno… Se le ferie le effettuate adesso ben vengano viaggi preposti a lasciare ricordi indimenticabili a parte un minuto ritardo od imprevisto. Acquisto conveniente.

Bilancia: Se le ferie le avete già consumate il ritorno alla normalità risulterà difficilino ma estrapolando grinta e fermezza riprenderete in mano le redini della quotidianità… Un neo proverrà da un magone, un pagamento, un errore a cui rimediare o una questione da sistemare.… Singoli, divorziati ed adolescenti, vivranno attimi incandescenti mentre i mal appaiati tireranno a campà tra contestazioni e costernazioni. Sorpresina in arrivo. Confutazioni con un babbeo.

Scorpione: Non chiudetevi in un ermetico guscio, non peccate di permalosità e godetevi in pace gli ultimi sprazzi di questa pazza estate… Una buffa coincidenza o una novella conoscenza stuzzicherà, in ambito operativo o privato un soggetto sdegnerà, una proposta allieterà, il contegno di un ipocrita sconcerterà così come umore bassino, pressione ballerina, sbuffi costanti vi renderanno nervosetti e scostanti… Variazioni all’interno di un habitat e gonfiori addominali.

Sagittario: Adoperatevi al massimo al fine di organizzarvi adeguatamente senza dipendere da nessuno e da niente…Diciamo che le bricconcelle stelle faranno gentili concessioni: approfittatene per ottenere consensi, farvi rispettare, selezionare le amicizie, darvi un giro di manovella, confidare in una psicologica ripresa, una riuscita squisitamente personale, modificare il look, modificare ciò che non funge e approfondire un amore o un’intesa… Rischio di furtarelli.

Capricorno: Di asini raglianti e oche starnazzanti il mondo abbonda ma, guarda caso, ne incrocerete personalmente più di uno ipotizzando che il virus della stupidità si stia espandendo… Vi verranno riferite cose atte a lasciarvi a bocca aperta, farete una buffa scoperta, incrocerete uno che non vedevate da tempo o passerete ore liete insieme a gente divertente. Nel contempo mitigate le spese in quanto le uscite potrebbero superare le entrate. Vincita per gli habitué del Lotto.

Acquario: Vi capiterà di esplodere in fugaci manifestazioni di collera alimentate da inezie o dalla fatidica goccia traboccata dal vaso… E’ giusto far rispettare i vostri spazi e non lasciarvi soggiogare da chi soffoca, limita, inibisce ma… con pacatezza e dolcezza sennò vi rovinate scioccamente mattinate, pomeriggi e serate… Chiarite un malinteso e non fidatevi eccessivamente di uno abituato a prendere per i fondelli. Noie da o per vecchietti, stranieri, fanciulletti.

Pesci: Perdonate chi eventualmente reputate si sia comportato male, accontentatevi di ciò che passa il convento evitando di fare progetti preposti a subire interferenze… Tra coppiette si insinueranno tarli ardui da stanare, una donna assumerà un contegno indigesto e tra le pareti domestiche regnerà un gran fermento. Abbisognate altresì di distrazione, nonché di una spalla su cui appoggiarvi e… la troverete… Inconvenienti per chi viaggia abitualmente.