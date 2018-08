Dopo il crollo del viadotto Morandi nuove segnalazioni sui social, utenti preoccupati per lo stato della Torino-Savona (FOTO)

Viadotti dell'autostrada A6 Torino-Savona : proseguono su Facebook le segnalazioni sullo stato di conservazione. L'ultima in ordine di tempo riguarda il ponte corsia Nord che transita in località Ferrania all'interno del Comune di Cairo Montenotte.

Dalle foto scattate venerdi 17 agosto 2018, si può notare lo stato di carbonatazione del cemento armato. Molti ferri di armatura sono ormai in superficie e con uno stato di corrosione avanzato. Inoltre, la sella di appoggio dell'impalcato sembrerebbe decisamente deteriorata.

Il crollo del ponte Morandi a Genova ha riacceso l'attenzione sullo stato dei viadotti dei ponti sulla 'Verdemare'. Dopo alcuni scatti alquanto preoccupanti apparsi nei mesi scorsi su Facebook, la società che gestisce la tratta aveva rassicurato l'utenza.

Questo il primo comunicato stampa sulle condizioni del ponte compreso tra Ferrania e Altare (direzione Savona) in località Castellaro : "I viadotti dell’Autostrada Torino-Savona non destano preoccupazioni. In particolare, il ponte in questione Bormida di Mallare, non desta alcuna preoccupazione sotto il profilo della stabilità delle strutture; gli ammaloramenti riscontrati riguardano, infatti, la sola parte corticale dei calcestruzzi (copriferri). Al riguardo si ricorda che a seguito della realizzazione della nuova viabilità provinciale (variante Ponte della Volta) inaugurata il 3 ottobre 2014, la Società è intervenuta con locali disaggi e, successivamente, nel periodo Luglio-Settembre 2016, con il ripristino dell’intero tratto di viadotto sovrappassante la suddetta viabilità".

L'ultimo in ordine di tempo risale al periodo giugno e luglio 2018 in merito al viadotto autostradale denominato "Lodo" (in carreggiata direzione Torino nel Comune di Savona) : "Vogliamo tranquillizzare che tale opera d’arte, al pari di tutte le restanti presenti sulla tratta autostradale in gestione, viene sottoposta con cadenza trimestrale a verifiche e controlli. Le risultanze di tali ispezioni non hanno evidenziato alcuna criticità di carattere statico. La mancanza dei copriferri è accentuata dagli interventi posti in essere dalla Società per il disgaggio dei calcestruzzi superficiali che, in caso di caduta, avrebbero potuto costituire potenziale pericolo per coloro che transitano sulla sottostante strada vicinale in località Pian dei Carpi".

"Per tali ripristini, la Società ha fatto predisporre uno specifico progetto i cui lavori, che ammontano a circa 1 milione di euro, verranno posti in gara entro l’estate - aveva proseguito il gruppo Autostrada dei Fiori - Inoltre, in un’ottica di potenziamento dell’infrastruttura e con particolare riguardo alla normativa antisismica, la Società intende dar seguito anche ad un secondo e più ampio intervento, il cui importo stimato è di oltre 20 milioni di euro, che potrà essere realizzato non appena, una volta completata la progettazione, verranno rilasciate le necessarie autorizzazioni ed espedite le procedure di gara. Rassicuriamo nuovamente i lettori, pertanto, che non vi sono situazioni che possano costituire pericolo per l’incolumità dei nostri clienti".