Partita oggi l'undicesima edizione dell'Imperia-Limone a piedi (FOTO)

È partita questa mattina l'undicesima edizione dell'Imperia-Limone a piedi. 30 i partecipanti, numero massimo per questioni organizzative, che si sono riuniti a Oneglia con foto di rito davanti a uno dei simboli della città: la fontana di piazza Dante. 29 faranno il percorso interamente a piedi, mentre un partecipante ha scelto la via della bicicletta. L'arrivo a Limone è previsto per il 21 agosto, mentre oggi la prima tappa sarà fatta per il pranzo presso la Cappella del Monte Acquarone.

Alle ore 11 la camminata è stata interrotta per qualche istante di silenzio in segno di vicinanza alle vittime del ponte 'Morandi'.

Questo il percorso e il programma completo

1° giorno

Partenza da Imperia Oneglia, in Piazza Rossini, davanti al negozio CMP STORE, sosta per il pranzo presso la Cappella del Monte Acquarone e arrivo in serata al campo base, allestito dal nostro staff di supporto al Colle d’Oggia. Cena e festa a cielo aperto con i partecipanti all’evento e con chi volesse raggiungerci da Imperia (previa prenotazione). Pernottamento in tenda.

2° giorno

Partenza di primo mattino dal campo base verso il Monte Grande, il bosco di Rezzo, il passo della Guardia dove si pranzerà tutti insieme per poi giungere, nel tardo pomeriggio, per la cena e il pernottamento, presso il Rifugio di Realdo (Rifugio gestito). Serata in compagnia della Proloco di Realdo all'insegna delle nostre specialità culinarie cotte nel forno del paese!

3° giorno

Partenza dal Rifugio Realdo con destinazione passo Tanarello e a seguire Monte Missun e Monte Bertrand. Arrivo in serata presso il Rifugio Don Barbera (Rifugio gestito)per una cena in allegria e un comodo pernottamento!

4° giorno

Partenza dal Rifugio Don Barbera di primo mattino forniti di pranzo al sacco verso l’ultima suggestiva tappa! Proseguiremo lungo i pascoli verdi sino alla ripida discesa del Vallone di S. Giovanni da dove finalmente scorgeremo la nostra meta… Limone! Da qui il treno ci riporterà a Imperia carichi di tanta stanchezza, ma con il cuore colmo di bellissimi ricordi!

Da ricordare che quest'anno l'Imperia Limone a Piedi è anche ECOFESTA:

- utilizzo di soli materiali riciclabili o eco compatibili durante l'evento

- raccolta differenziata dei rifiuti in TOUR ( consegna presso i vari comuni dei sacchetti)

- riduzione delle emissioni inquinanti per i mezzi d'appoggio dello staff

- utilizzo della filiera corta per i prodotti alimentari consumati

- elementi di educazione ambientale inseriti nel programma e condivisi con i partecipanti

L'associazione organizzatrice ha ottenuto questo importante riconoscimento risultando vincitrice di bando regionale.