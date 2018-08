Fratelli di taglia (ultima parte)

Mentre il cameriere fa seguire alla razza lessata con alloro e margarina delle seppie futuriste “acrobaticamente” soffritte in olio cipolla e pomodoro constatare che a furia di parlare di politica sono quasi le tre del pomeriggio e i due vuoti da mezzo litro di rosso riflettono il nostro volto convesso dal torpore prandiale e dalla dialettica dell’obeso e fascistissimo anfitrione.

Nel frattempo una leggera pioggia riga il vetro colorato dell’ingresso e l’insegna al neon del ristorante “Fratelli di taglia” si squama sull’asfalto bagnato come un funerale cinese.

“E se venissero a cena una coppia gay, dei trans o degli immigrati clandestini? Quale tipo di menu consiglierebbe loro, cucina molecolare con lo Zyclon B?” chiedere al colosso dai capelli neri incollati al cranio a mappamondo, mentre ci serve un altro cestino di pane integrale.

“Non vengono. Venivano all’inizio ma poi hanno capito.”

“Con l’inoppugnabile logica del manganello?”

“Il vostro problema è che ci sottovalutate. Strumentalizzando il pericolo nero, le frange estreme e il revisionismo avete perso contatto con la realtà. E con la gente. Siete scomparsi dal territorio e dai vostri attici insonorizzati vi siete riempiti la bocca di Pata Negra. E d’Europa.”

“Ora chi sta generalizzando?”

“Lo fate anche voi ma in prima serata e vi pagano profumatamente per questo.”

“Comunque non ha risposto.”

“Quando servo a tavola rispetto ogni mio cliente e in questo attuo in pieno il vostro amato principio d’uguaglianza. Ma non sono tenuto ad essere gentile, non so se mi spiego”.

“Così nel corso del tempo si è sviluppata una sorta di selezione naturale, potremmo definirlo “darwinismo fascista”.

Osservare un inatteso lampo lucidare le cornee del viso porcino.

“I suoi amici in Parlamento hanno trasformato l’Italia in un enorme parcheggio per immigrati e questo per gli interessi di cooperative ed ONG gestite dai poteri forti che vogliono rinegoziare a ribasso i diritti dei lavoratori. Cosa ne penserebbe il vostro Marx?”

“Non vedo cosa c’entri una star del cinema muto col problema dell’immigrazione.”

“Uff…vado a prendere i dolci.”

La nuova destra è la vecchia sinistra e la nuova sinistra…beh la nuova sinistra non è niente. Ripensare nostalgicamente alle tante feste de l’Unità Nazionali vissute da bambini con centinaia di persone disposte a lavorare gratis per servire un’idea divenuta istituzione e poi apparato.

Se un’istituzione non sanguina diventa un monumento pronto per i piccioni.

“Ecco un budino dolce di semolino con uova e uvetta, ultima portata del menu “cucina di guerra”. Spero solo le sia piaciuta la nostra rivisitazione storica dei piatti del Ventennio.”

“Si, devo ammettere che l’ho trovata molto interessante. Un po’ meno la retorica che l’ha generata. Quella mi è sembrata, come dire, anacronistica ai limiti del grottesco.”

“Lei sa che se una norma europea confligge con la Costituzione tedesca passa la norma economicamente più vantaggiosa per il paese?”

“…”

“E sa che i cittadini francesi, a differenza di noi, possono votare sulle norme europee? È previsto dalla loro Costituzione”.

“Cosa sta cercando di dirmi?”

“Sto cercando di farle capire che l’Europa, per com’è impostata, è solo una somma di egoismi e il risultato degli addendi non vale più delle sue singole parti. È per questo che noi tuteliamo il principio di sovranità nazionale. Quel burattino di Renzi ci ha reso la discarica d’Europa per l’elemosina di ottanta euro al mese ed ora tutti i radicalchic della nuova sinistra dicono che abbiamo bisogno degli immigrati, che senza di loro l’economia si fermerebbe…una bella stronzata ma li capisco, non vivono mica qui e l’ultima volta che sono saliti su un autobus o in metro c’era ancora la lira probabilmente.”

“Si ma voi cosa proponete in concreto?”

“Reddito d’infanzia e non reddito di cittadinanza. Quattrocento euro al mese per i primi tre anni alle neo-mamme così si rilancia la demografia italiana invece di puntare sui figli degli immigrati. Riqualificazione edilizia e non condoni. E poi niente fiscal compact, l’Italia deve poter rientrare del suo debito senza essere strangolata.”

“Lei ha dimenticato una cosa però.”

“Lo so. Bisogna parlare d’occupazione.”

“No. Mi aveva promesso d’integrare alla cucina di guerra il dessert autarchico. E di spiegarmelo.”

“Ah ah. Ha ragione. Provvedo subito.”

Aspettare il secondo dessert riflettendo sull’attuale sinistra che, con la sua visione europeista, non afferma cose sbagliate ma non ha la corretta percezione di quanto la crisi sia entrata in profondità nella coscienza degli italiani. Da questione economica a problema sociale quindi trauma collettivo la difesa della propria identità è diventata per la maggioranza di loro una questione di sopravvivenza. Chi ha tutto diventa cittadino del mondo, chi non ha niente invoca la patria.

Nel frattempo il “dessert autarchico” ci viene servito su una fiamminga d’onice, contraltare fascista ai modaioli taglieri d’ardesia.

“Ecco il cioccolato autarchico, senza cacao ma con farina di carrube, nocciola, olio e miele. E ovviamente zucchero.”

“La proto-nutella.”

“Se vuole definirla così. Poi abbiamo un caffè autarchico con radici amare, cereali e fichi tostati e affianco un po’ di burro autarchico e cioè margarina aromatizzata al latte. Le ho risparmiato lo spumante autarchico perché si tratta(va) di semplice vino con aggiunta d’anidride carbonica.”

“L’impiattamento è un po’ cupo, non trova?”

“Non cupo, nero. Se vuole un po’ di gioia c’è un pakistano all’angolo che ne vende a chili. Anzi grammi.”

“Potrei avere il conto autarchico premettendo che non ho lire con me ma solo euro?”

Realizzare soltanto in quell’istante che nell’anno del signore 2018 “Fratelli di taglia” è l’unico ristorante a conservare il doppio tariffario lire/euro come una sorta d’irredentista (e innocuo) focolaio di rivolta.

“Ce ne faremo una ragione.”

“Un’ultima cosa.”

“Dica…”

“La sorpresa dello chef?”

Così vederlo, per la prima volta dall’inizio di quell’assurdo pranzo, il sorriso dell’uomo distendere i lineamenti di cera e spianare le rughe della fronte trasformandolo nel fantasma dell’ultimo Marlon Brando.

“Gliela servo insieme al conto.”

Contare cinque minuti coi grani di clessidra della digestione post-prandiale e infine affrontare l’impossibile.

Due camerieri, speculari e perfettamente identici, avanzano verso di noi bilanciando tre quintali e rotti d’adipe fascista sui mocassini neri taglia cinquanta, misurando i passi come soldati o i paggetti più grassi del mondo.

“Ecco mio fratello, lo chef…” sussurra il cameriere.

“Siete…”

“Si, siamo gemelli.”

“Fratelli…di taglia” sorridere stupefatti.

“Esatto.”

“Ecco svelata la sorpresa dello chef.”

“Si ma non si tratta d’un semplice scherzo. Nella nostra natura si nasconde anche l’anima fascista del locale.”

“Non capisco.”

“Ci fissi bene. Cosa vede?”

“Siete due gocce d’acqua, una somiglianza veramente impressionante.”

“Si. Siamo identici ma non saremo mai uguali, non so se mi spiego.”

Uscire nel pomeriggio romano con l’asfalto che trasuda pioggia e la benzina che imita in arcobaleno le pozzanghere ripetendo allibiti: “siamo identici ma non saremo mai uguali.”.