Festa del Popolo piemontese a pian della Regina con i rappresentanti della Lega regionale

Sabato 1° settembre torna come ogni anno la Festa della Lega a Pian della Regina. Il ritrovo è fissato per le ore 10,30 con il comizio del Capogruppo Lega alla Camera Riccardo Molinari e dei parlamentari; a seguire la consueta polentata presso la baita di Pian della Regina.



“L’evento - commenta il Senatore Giorgio Maria Bergesio - rappresenta come sempre un’occasione per effettuare un’analisi consuntiva di quanto fatto nella prima parte dell’anno e di programmazione futura. Il 2018 ha rappresentato un anno di ascesa per la Lega e proprio per questo l’appuntamento del Monviso vuole rappresentare anche un momento per stringerci attorno al nostro Segretario Matteo Salvini al quale dobbiamo un grande grazie per quanto fatto finora”.



“La Lega - commenta il Deputato Flavio Gastaldi - rappresenta per noi militanti una grande famiglia: Pian della Regina vuole quindi essere anche un momento di ritrovo e di confronto tra persone che da decenni portano avanti gli stessi ideali. Rivolgo inoltre un invito a tutti i piemontesi a partecipare vista l’importante sfida che ci attende nei prossimi mesi a livello regionale”.



Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 3489211671.