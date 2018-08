Processione al Pilone votivo del piazzale Biraghi di Cavallermaggiore

Una celebrazione speciale e profondamente sentita è quella che la Biraghi Spa ha organizzato insieme alla Pro Loco di Cavallermaggiore per il prossimo 27 agosto 2018 in occasione dei festeggiamenti programmati alla fine del mese a Cavallermaggiore in onore della Beata Vergine delle Grazie: la tradizionale sfilata dei bambini terminerà con il lancio dei palloncini davanti al Pilone votivo che la nota azienda ha fatto recentemente restaurare sul piazzale antistante il proprio Spaccio.



Il pilone, che sorge all’ingresso dello Stabilimento Biraghi, è stato realizzato nel 1871 ed è intitolato alla Gran Madre Di Dio Sorgente Di Ogni Grazia. Nella raffigurazione pittorica è ritratta la Madonna con il Bambino sopra le nubi, in basso a sinistra San Michele angelo guerriero che nelle mani ha la lancia e la bilancia per pesare le anime, a destra San Pietro che porta sulla spalla la croce della crocifissione e nella mano destra i sacri chiodi, al centro dell’immagine il giglio.



La devozione verso la Beata Vergine delle Grazie è particolarmente diffusa nella cittadina di Cavallermaggiore, dove ha sede anche un antico Santuario a lei dedicato. Secondo la tradizione, la Beata Vergine delle Grazie aveva protetto il paese da una violenta epidemia di peste e in memoria di quegli avvenimenti miracolosi ogni anno il 20 agosto si celebra la messa del voto per ricordare la liberazione dalla terribile pestilenza.



Nell’ambito delle celebrazioni, è tradizione che un pomeriggio venga dedicato ai bambini che dopo un momento di preghiera e una sfilata per le vie del paese liberano i loro palloncini nel cielo: un evento molto sentito che quest’anno vedrà il suo culmine davanti al Pilone sul piazzale Biraghi.



L’appuntamento per tutti coloro che desiderano partecipare è il 27 agosto alle ore 16:30 presso il Santuario. La Biraghi Spa si augura che le famiglie di Cavallermaggiore e i loro bambini intervengano numerose per questo momento dal profondo significato per i credenti e per tutti gli abitanti della cittadina.