L’arte di gestire gli spazi esterni

Progettare un patio o un giardino all'esterno, è come progettare una delle camere della propria abitazione. È tutto basato sullo spazio che si ha a disposizione e su come lo si utilizzerà in seguito. Per cominciare, è bene anche pianificare gli spazi vuoti e dove andranno posizionati tutti i mobili.





Non inserire troppi oggetti



Uno degli errori più comuni di chi vuole arredare uno spazio esterno, un giardino o una veranda, è quello di voler inserire il maggior numero di oggetti e complementi di arredo. Questo è sicuramente un ottimo modo per abbellire uno spazio all’aperto, ma quando si inseriscono troppi oggetti il tutto può risultare caotico e disordinato. Inserire gli oggetti con una logica ben precisa e lasciando il giusto spazio tra ogni complemento d’arredo è sicuramente la scelta più idonea.



È molto gradevole raggruppare piante ed elementi decorativi in gruppi, in modo che più oggetti possono essere visti contemporaneamente e creare delle piccole “isole di design”. In questo modo, gli occhi dei visitatori possono spostare facilmente da un’isola all’altra, ma avendo tutto lo spazio necessario a muoversi senza intoppi.



Cerca di pensare a ogni “isola” come una zona dotata della propria personalità e unirle tra isole che hanno una personalità che possa relazionarsi. Ad esempio, puoi mettere un’isola formata da piante a bassa fioritura vicino a un’isola di piante ad alta fioritura o una piccola palma. Giocando con altezze, colori e tipologia di abbinamenti le possibilità sono infinite. L’unico limite, è dettato dalla tua creatività e immaginazione.



Dai alla tua visione un contesto temporale



Quello che può andare bene durante la stagione estiva, non è detto che sia una soluzione valida anche nella stagione invernale. Proprio per questo, è bene comprendere al meglio quale è la visione temporale più idonea per il proprio arredamento. Se non si dispone di troppo budget, si può cercare una soluzione che vada bene per ogni stagione dell’anno.



Al contrario, se si dispone di un buon budget e si ha dimestichezza con i lavori di fai da te, si può decidere di suddividere le decorazioni del giardino in due o più fasi temporali. In inverno ad esempio, in particolare nel periodo delle festività, riuscire ad addobbare il proprio giardino con un albero di natale e delle decorazioni è sicuramente una cosa incantevole. Trascorrere le giornate di vacanza con la propria famiglia, in un’atmosfera così natalizia è un ottimo modo per trascorrere un periodo così bello.



È bene prendersi del tempo, per riflettere su come variare la disposizione delle decorazioni e cosa aggiungere o togliere con il variare della stagione. Non è detto, che sia necessario modificare tutto lo spazio esterno per renderlo unico.



Bisogna avere il coraggio di sognare



I suggerimenti presenti in questa guida sono solo un piccolo spunto, di quello che si può fare in un’area esterna all’aperto. Seguendoli, si potrà avere lo spunto per partire con un’opera di modifica che renderà più confortevole e piacevole un ambiente. Per chi ha paura di sbagliare, è bene ricordare che senza avere coraggio nei propri sogni, non si potrà mai realizzare niente.



Non lasciate che il vostro spazio inutilizzato giaci dormiente, portatelo a una nuova vita con la vostra fantasia.