Vacanza con i bambini, che farmaci portare con sé?

Trascorrere una vacanza da sogno e senza complicazioni è possibile, pianificando con attenzione le varie situazioni che si possono verificare durante una vacanza con dei bambini. Una eventualità che spesso non si prende in considerazione, è che il bambino si infortuni o si faccia del male.



Anche se ci auguriamo che questa cosa non succede, è sempre bene essere preparati a ogni evenienza. Vediamo qualche suggerimento, su quali sono i farmaci da portare in vacanza.



Aspirine



Di sicuro è uno dei farmaci più importanti da avere all’interno del proprio bagaglio. Utile in mille situazioni, può salvare la vacanza di bambini e grandi in pochi minuti. Le aspirine, noi consigliamo di scegliere quelle in compresse da scogliere nell’acqua, possono risolvere un mal di testa, dolori ai muscoli, nevralgie e leggeri stati febbrili.



Integratori



Avere degli integratori è molto importante, sia per combattere la fatica che si può provare durante il giorno, sia per piccoli traumi che possono succedere durante le varie attività.



Gli integratori per combattere la fatica in commercio sono molti, e in questo caso i propri gusti personali e lo stato di salute possono influenzare la scelta di una marca o dell’altra. L’importante, è di avere cura di portare sempre con se delle bevande per integrare i liquidi persi.



Gli integratori per ridurre infiammazioni e edemi di natura traumatica sono utili, in quelle situazioni dove si sbatte contro qualche cosa o si cade giocando nella natura. Acquista siben compresse on line è sicuramente una delle soluzioni più veloci e pratiche che si ha a disposizione. Questo integratore, è una scelta sicura e ideale per “sistemare” molti piccoli malanni che si possono verificare in vacanza.



Crema solare



La crema solare non è un farmaco, ma è sicuramente un ottimo sistema per evitare di ustionarsi a causa del forte sole e poi doversi rivolgere ad un centro medico per eventuali cure. Più è sensibile la propria pelle, maggiore dovrà essere la protezione che la crema solare deve offrire.



Disinfettante



Il farmaco per eccellenza per chi ha un bambino piccolo, che mentre gioca o corre può inciampare e sbucciarsi un ginocchio o un gomito. Avere un disinfettante all’interno del proprio bagaglio è un’ottima cosa. Inoltre, per chi viaggia in aereo è bene che verifichi la dimensione della bottiglia che ha con se.

Se è troppo grande, potrebbe venire confiscata al momento del controllo del passaporto.



Cerotti



Come ultimo farmaco in questa “lista della spesa” abbiamo inserito i cerotti. Non sono propriamente un farmaco, ma sono sicuramente un extra da portare sempre durante le vacanze con i bambini. Le confezioni con cerotti di diverse misure sono la scelta ideale, per essere utilizzati per piccole ferite di ogni genere.



È bene ricordare, che prima di partire è sempre bene verificare due volte quello che si è messo in valigia. Potrebbe essere un problema, accorgersi una volta arrivati alla propria destinazione che si è dimenticato qualche cosa di importante. In questo caso, qualche cosa per aiutare le persone a risolvere quei piccoli problemi che si possono presentare durante una vacanza.