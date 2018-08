A Martiniana Po arriva la prima edizione del "Microfono di Fuoco"

C’è una grande novità all’interno del calendario festeggiamenti di Madonna delle Grazie a Martiniana Po: il Microfono di fuoco, in programma giovedì 23 agosto. Il Comitato festeggiamenti ha deciso di puntare tutto sul fortunato format ideato dai ragazzi dello “Zenzero” di Trs radio per riportare il bel canto protagonista della festa locale, inserendosi nel tour che in pochi mesi ha toccato Bagnolo, Cavallermaggiore e Brossasco. Ogni location ha avuto un collegamento con un materiale diverso (abbinato al “Microfono di...”) legato alla sua tradizione. Martiniana ha scelto il fuoco per celebrare la tradizione del falò agostano. Il premio messo in palio dall’organizzazione è non a caso un prodotto unico, realizzato in ferro battuto a fuoco dall’artigiano Lionello Giusiano di Pagno.



L'idea del concorso canoro parte dal modello-talent, che va per la maggiore sul piccolo schermo e richiama anche la curiosità dei giovanissimi. Ma si va alla ricerca tra i candidati anche delle doti di improvvisazione, si valuta la capacità di tenere il palco, di animare il pubblico, che diventa protagonista dello show.

Come? Oltre al brano di esordio a scelta, che permetterà ai cantanti di presentarsi al pubblico con un cavallo di battaglia, nella seconda parte dello spettacolo i concorrenti saranno chiamati ad interpretare i grandi classici della canzone nazionalpopolare italiana. Ma non sapranno fino all'ultimo quale: sarà la sorte a decidere per loro. Una ruota musicale e ogni uscita detterà il prossimo brano al concorrente... rigorosamente senza copione!



Ideato e condotto dallo speaker Andrea Caponnetto, il nuovo format porterà in scena una decina di artisti, provenienti da tutto il Piemonte. Tra questi anche alcune voci locali, che saranno accompagnate dal tifo del pubblico di casa, chiamato nella seconda parte di serata a partecipare allo show-karaoke. La platea potrà supportare i cantanti durante le prove (i più simpatici potranno anche essere invitati sul palco). E sarà chiamata a valutare i partecipanti, dimostrando il proprio indice di gradimento per le canzoni e i suoi ignari interpreti. Ospiti provenienti da vari ambiti delle arti performative intramezzeranno lo show con le loro incursioni.



VENERDÌ CON IL FLUO PARTY

Venerdì, 24 agosto, ospiti della festa di Madonna delle Grazie saranno Cristina Bertero (Crybe) e Ariele Giordanino: i due dj, di Verzuolo e di Revello regaleranno ai ragazzi della valle uno show-disco inedito, accompagnato dal fluo party. Delle animatrici coloreranno infatti il viso dei teenager (e dei bambini), riempiendo di colore una notte di musica adatta ad un pubblico variegato.