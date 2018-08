Alla 69^ Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola arriva l'Accademia San Filippo

Tra le numerose proposte della 69^ Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, trova spazio la grande novità dell’Accademia San Filippo che propone un eccezionale percorso sensoriale e numerosi eventi condotti dai giornalisti Paolo Massobrio e Renata Cantamessa, organizzati in collaborazione con diverse importanti realtà del territorio regionale e nazionale e con degustazioni gratuite dei prodotti protagonisti.

Ci saranno le Confessioni Laiche condotte da Paolo Massobrio con importanti ospiti, i Caffè Letterari con presentazioni di libri e di percorsi culturali, gli incontri Peperone in Viaggio con principali protagonisti alcuni agricoltori delle aree terremotate del Centro Italia ed ancora talk food, laboratori d’assaggio ed agri-cooking.

Dal 31 agosto al 9 settembre 2018 si svolge la 69^ edizione della Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, la più grande manifestazione fieristica italiana dedicata a un prodotto agricolo con 10 giorni di eventi gastronomici, culturali ed artistici per tutti i sensi e per tutte le età, che nel 2017 ha creato un impatto economico sul territorio di oltre 10 milioni di euro.



In una immensa area espositiva di 18.000 mq i visitatori troveranno tanti spettacoli e concerti con ospiti principali LUCA BARBAROSSA e PLATINETTE, cabaret tutte le sere con gli artisti del Cab41, la grande Piazza dei Sapori ed altre aree enogastronomiche, la rassegna commerciale con 250 espositori, contest per decine di food-blogger italiani e stranieri, la tradizionale Festa di Re Peperone e la Bela Povronera, il raduno di auto storiche, area bimbi con attività e spettacoli, cene e degustazioni a tema nel Salone Antichi Bastioni, spazio ed eventi dedicati alla canapa, iniziative solidali e di alta sostenibilità, punti pet-service per cani e gatti, mostre, convegni, esibizioni sportive, ecc…



Un importante evento collaterale è “Il Foro Festival” che propone una Silent Disco il 2 settembre e il concerto di ERMAL META il 3 settembre (evento a pagamento con biglietti acquistabili su ticketone.it )



L’ACCADEMIA SAN FILIPPO è una grande novità che valorizzerà la bellissima Chiesa di San Filippo, nella centrale Piazza Manzoni, e sarà il cuore della cultura e dell’esperienza gastronomica della Fiera con tanti eventi che prevedono anche degustazioni gratuite dei prodotti protagonisti.



Una delle principali attrattive dell’Accademia sarà il percorso sensoriale “Peperone in tutti i sensi”.

Ideato e curato insieme al Centro Studi Assaggiatori di Brescia, alla ditta Totem Eventi di Chiavari e al Consorzio del Peperone, il percorso sarà un viaggio in cui la mente, gli occhi, le mani, la bocca ed il cuore si incontreranno per accogliere nuovi sapori e in cui, grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!”, alcuni light-box a led assieme a un ologramma faranno danzare i peperoni, regalando incredibili trasparenze sensoriali visive.



Di particolare interesse saranno le “Confessioni Laiche”, condotte dal giornalista Paolo Massobrio per dibattere su temi attuali e curiosi con ospiti d’eccezione - tra i quali il presidente nazionale della Coldiretti Roberto Moncalvo il 1° settembre, esponenti di partiti politici quali Davide Gariglio (Partito Democratico) il 1° settembre, Riccardo Molinari (Lega Nord) e Claudia Porchietto (Forza Italia) l’8 settembre, il Vice Direttore de La Stampa Luca Ubaldeschi il 9 settembre.



Nei Caffè Letterari, proposti in collaborazione con Caffè Vergnano e con l’ente di promozione Turismo Torino e Provincia, verranno presentati i seguenti libri: il “Libro del riso italiano” con Massimo Biloni e Valentina Masotti il 1° settembre, “Avanzi d'autore e Cucinare i sapori d'Italia” con Giovanna Ruo Berchera il 2 settembre, “Tutti no, ma questo sì” con Elisa e Sonia Ricci il 3 settembre, “Un castello goloso. Dal castello di Pralormo: consigli, ricette e andeddoti culturali” con Consolata Beraudo di Pralormo il 4 settembre, “Il Toro delle Meraviglie” con Giancarlo Morino il 5 settembre in collaborazione con torinoggi.it, “Piccole ricette - Scambio di saperi” con le autrici della Casa delle Donne di Villafalletto il 7 settembre e “Bartender a casa tua” con Alessandro Ricci il 9 settembre. Nel Caffè Letterario del 6 settembre si svolgerà la presentazione del percorso culturale “I Segni del Sacro” con l'Opera Pia Cavalli e quello dell’8 settembre è intitolato “Reali Sensi alla scoperta delle Residenze Reali di Torino e del Piemonte attraverso i cinque sensi” insieme ad esponenti dell’ente Turismo Torino e Provincia.



Negli incontri intitolati Peperone in Viaggio, a cura della CIA di Torino (Confederazione Italiana Agricoltori), da sabato 1 a sabato 8 settembre, tra gli ospiti ci sarà anche Martin Vera, lo chef argentino delle Tavole Accademiche dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Otto appuntamenti con produttori, agronomi, cuochi e operatori del settore, ogni sera all’ora dell’aperitivo, dalle 20 alle 21, intervistati da Paolo Massobrio e Renata Cantamessa. Dall’innesto del peperone con i semi di terre lontane, al confronto con le produzioni di altre parti d’Italia, attraverso inedite degustazioni che vedranno protagonisti in primo piano gli agricoltori delle aree terremotate del Centro Italia e i loro prodotti tipici, dall’olio ai salumi, dal formaggio allo zafferano. L’incontro del 2 settembre sarà un aperitivo narrato dai Maestri del Gusto di Torino e Provincia tra le eccellenze enogastronomiche della provincia.



Gli Agri-Cooking saranno cinque e vengono organizzati in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. Il 3 settembre sarà a base di miele con l'Agrichef Paolo Sappa dell'Agriturismo Ca del Duduro di Garessio; il 4 settembre a base di pasta con l'Agrichef Daniele Barbero dell'Agriturismo Fior di Campo di Dronero; il 5 settembre a base di frutta secca con l'Agrichef Francesca Molon dell'Agripasticceria La Cascinassa di Pavone Canavese; il 6 settembre a base di caffè con l'Agrichef Stefania Grandinetti dell'Agriturismo Le Piagge di Ponzone Monferrato; il 7 settembre a base di mela rossa Cuneo Igp e Brachetto d'Acqui Docg con l'Agrichef Angelo Ballasina dell'Azienda Ballasina di Monticello Novarese.



I Laboratori d’Assaggio saranno dedicati al miele con Aspromiele Piemonte, alla pasta con Pasta Berruto e Centro Assaggiatori di Brescia, alla frutta secca con la Fondazione Veronesi, al caffè con Caffè Vergnano, alle mele e al vino con Assortofrutta e il Consorzio di Tutela Vini d'Acqui.



I Talk Food saranno tre. Il 1° settembre si partirà dalla guida “Dentro al Guscio” di Marco Bianchi per parlare di gusto e salute insieme ai prodotti di Life, ai consigli della Fondazione Veronesi e a una degustazione finale; il 2 settembre si parlerà e si mangierà con Elia Botto dell'Osteria Da Cecco di Bosia e i formaggi di Assopiemonte Dop & Igp; l’8 settembre si parlerà e si mangerà di Peperone e di Nergi, i piccoli frutti di Ortofruit, con gli Allievi della Fondazione Agroalimentare per il Piemonte di Cuneo.



Inoltre, il 2 settembre ci sarà la presentazione del ricettario #PeperoneIn5Minuti e la premiazione dei contest tra Food Blogger italiani e internazionali - con la partecipazione di Paolo Massobrio e Giovanna Ruo Berchera in collaborazione con Carrefour Market e con degustazione dei prodotti "Terre d'Italia" e il 9 settembre si svolgerà la premiazione per la sfida al miglior abbinamento con il peperone tra gli espositori di Piazza dei Sapori - in collaborazione con torinoggi.it e con il Centro Assaggiatori di Brescia.







IL PROGRAMMA



VENERDÌ 31 AGOSTO

● Ore 20 > 21 PEPERONE IN TUTTI I SENSI, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazioni gratuita.



SABATO 1 SETTEMBRE

● Ore 18 > 24 PEPERONE IN TUTTI I SENSI, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazioni gratuita.

● Ore 18 > 19 CONFESSIONE LAICA con Roberto Moncalvo (Presidente nazionale Coldiretti) a cura di Paolo Massobrio. Con degustazione di Asti Spumante Docg e finger di panettone Galup.

● Ore 19 > 20 CAFFÈ LETTERARIO: presentazione del Libro del riso italiano con Massimo Biloni e Valentina Masotti. Conduce Paolo Massobrio. Con degustazione gratuita di Asti Secco Docg e "piemondini" (finger di riso piemontese a cura della Strada del Riso vercellese di Qualità).

● Ore 20 > 21 PEPERONE IN VIAGGIO: la salsiccia di Norcia al peperone di Carmagnola. A cura dell'Azienda Dall'Orso di Norcia in collaborazione con la CIA provinciale di Torino. Conduce Paolo Massobrio. Con degustazione gratuita.

● Ore 21 > 22 CONFESSIONE LAICA con Davide Gariglio (PD) a cura di Paolo Massobrio. Con degustazione gratuita di Asti Spumante Docg e finger di panettone Galup.

● Ore 22 > 23 TALK FOOD: dalla guida Dentro al Guscio con le ricette di Marco Bianchi… alla tavola con gusto e salute insieme ai prodotti di Life e ai consigli della Fondazione Veronesi. Conducono Paolo Massobrio e Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita.



DOMENICA 2 SETTEMBRE

● Ore 10 > 24 PEPERONE IN TUTTI I SENSI, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazione gratuita.

● Ore 17 > 18 MAESTRI DEL GUSTO: aperitivo narrato con le eccellenze enogastronomiche di Torino e provincia. Conduce Paolo Massobrio. Con degustazione gratuita.

● Ore 18 > 19 CONFESSIONE LAICA con Dario Osella (titolare Fattorie Osella) a cura di Paolo Massobrio. Con degustazione gratuita di Asti Secco Docg e Robiola Osella.

● Ore 19 > 20 CAFFÈ LETTERARIO: presentazione dei libri Avanzi d'autore e Cucinare i sapori d'Italia con Giovanna Ruo Berchera. Conduce Paolo Massobrio. Con degustazione gratuita di Asti Spumante Docg e finger di panettone Galup.

● Ore 20 > 21 PEPERONE IN VIAGGIO: aperitivo narrato dai Maestri del Gusto di Torino e Provincia tra le eccellenze enogastronomiche del territorio. Conducono Paolo Massobrio e Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita.

● Ore 21 > 22 Presentazione del ricettario #PeperoneIn5Minuti e premiazione dei contest tra Food Blogger italiani e internazionali con la partecipazione di Paolo Massobrio e Giovanna Ruo Berchera in collaborazione con Carrefour Market. Con degustazione gratuita dei prodotti "Terre d'Italia".

● Ore 22 > 23 TALK FOOD: si parla e si mangia con Elia Botto dell'Osteria Da Cecco di Bosia e i formaggi di Assopiemonte Dop & Igp. Conducono Paolo Massobrio e Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita.



LUNEDÌ 3 SETTEMBRE

● Ore 18 > 24 PEPERONE IN TUTTI I SENSI, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazioni gratuita.

● Ore 19 > 20 CAFFÈ LETTERARIO: presentazione del libro per bambini Tutti no, ma questo sì con Elisa e Sonia Ricci. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita di Acqui Docg e chips di mela rossa Cuneo Igp.

● Ore 20 > 21 PEPERONE IN VIAGGIO: peperoni con radici lontane - la tecnica dell'innesto. A cura di Flavio Reburdo (agronomo della CIA di Torino). Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita.

● Ore 21 > 22 LABORATORIO DI ASSAGGIO con Aspromiele Piemonte: il miele, i bambini e tutto ciò che c'è da sapere. A cura del Centro Assaggiatori di Brescia e Bimbingamba. Con degustazione guidata e gratuita.

● Ore 22 > 23 AGRI-COOKING a base di miele con l'Agrichef Paolo Sappa dell'Agriturismo Ca del Duduro di Garessio in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita.



MARTEDÌ 4 SETTEMBRE

● Ore 18 > 24 PEPERONE IN TUTTI I SENSI, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazione gratuita.

● Ore 19 > 20 CAFFÈ LETTERARIO: presentazione del libro Un castello goloso. Dal castello di Pralormo: consigli, ricette e andeddoti culturali con Consolata Beraudo di Pralormo in collaborazione con Turismo Torino. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita di Acqui Docg e chips di mela rossa Cuneo Igp.

● Ore 20 > 21 PEPERONE IN VIAGGIO: l'olio bio delle Marche incontra il peperone di Carmagnola nel pinzimonio. La tradizione marchigiana del vino cotto. Con le Aziende Conca D'Oro di Appignano del Tronto (AP) e Carboni Settimio di Castignano (AP) e a cura della CIA di Torino. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita.

● Ore 21 > 22 LABORATORIO DI ASSAGGIO con Pasta Berruto: i segreti degli ambasciatori della pasta italiana. A cura del Centro Assaggiatori di Brescia. Con degustazione guidata e gratuita.

● Ore 22 > 23 AGRI-COOKING a base di pasta con l'Agrichef Daniele Barbero dell'Agriturismo Fior di Campo di Dronero in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita.



MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE

● Ore 18 > 24 PEPERONE IN TUTTI I SENSI, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazioni gratuita.

● Ore 19 > 20 CAFFÈ LETTERARIO: presentazione del libro Il Toro delle Meraviglie con Giancarlo Morino in collaborazione con torinoggi.it. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita di Acqui Docg e chips di mela rossa Cuneo Igp.

● Ore 20 > 21 PEPERONE IN VIAGGIO: la ricotta salata aromatizzata al peperone e la lenticchia di Castelluccio. Con l'Azienda Brandimarte di Norcia e a cura della CIA di Torino. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita.

● Ore 21 > 22 LABORATORIO DI ASSAGGIO con Life: la salute vien mangiando - i plus della frutta secca. A cura della Fondazione Veronesi. Con degustazione guidata e gratuita.

● Ore 22 > 23 AGRI-COOKING a base di frutta secca con l'Agrichef Francesca Molon dell'Agripasticceria La Cascinassa di Pavone Canavese in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita.



GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE

● Ore 18 > 24 PEPERONE IN TUTTI I SENSI, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazioni gratuita.

● Ore 19 > 20 CAFFÈ LETTERARIO: presentazione del percorso culturale I Segni del Sacro con l'Opera Pia Cavalli. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita di Acqui Docg e chips di mela rossa Cuneo Igp.

● Ore 20 > 21 PEPERONE IN VIAGGIO: “Segreti e sapori del peperone nel mondo”, con lo chef delle Tavole Accademiche dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Martin Vera. A cura della CIA di Torino. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita.

● Ore 21 > 22 LABORATORIO DI ASSAGGIO con Caffè Vergnano: a scuola di caffè attraverso i cinque sensi. A cura dell'Accademia Vergnano. Con degustazione guidata e gratuita.

● Ore 22 > 23 AGRI-COOKING a base di caffè con l'Agrichef Stefania Grandinetti dell'Agriturismo Le Piagge di Ponzone Monferrato in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita.



VENERDÌ 7 SETTEMBRE

● Ore 18 > 24 PEPERONE IN TUTTI I SENSI, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazione gratuita.

● Ore 18 > 19 PEPERO' TOUR CON CARREFOUR: laboratorio al peperone di Carmagnola per grandi e piccini con Fata Zucchina in collaborazione con Bimbingamba e Carrefour Market. Merenda gratuita con i prodotti "Terre d'Italia".

● Ore 19 > 20 CAFFÈ LETTERARIO: presentazione del libro per bambini Piccole ricette - Scambio di saperi con le autrici della Casa delle Donne di Villafalletto. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita di Acqui Docg e chips di mela rossa Cuneo Igp.

● Ore 20 > 21 PEPERONE IN VIAGGIO: le produzioni di peperone nel Sud Italia. Con Edoardo Ramondo del Gruppo T18 di Torino e a cura della CIA di Torino. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita.

● Ore 21 > 22 LABORATORIO DI ASSAGGIO con Assortofrutta e il Consorzio di Tutela Vini d'Acqui: mela e Brachetto, binomio perfetto! A cura dei Sommellier del vino e della frutta. Con degustazione guidata e gratuita.

● Ore 22 > 23 AGRI-COOKING a base di mela rossa Cuneo Igp e Brachetto d'Acqui Docg con l'Agrichef Angelo Ballasina dell'Azienda Ballasina di Monticello Novarese in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. Conduce Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita.



SABATO 8 SETTEMBRE

● Ore 18 > 24 PEPERONE IN TUTTI I SENSI, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazioni gratuita.

● Ore 18 > 19 CONFESSIONE LAICA con Riccardo Molinari (Lega Nord) a cura di Paolo Massobrio. Con degustazione gratuita di Asti Spumante Docg e finger di panettone Galup.

● Ore 19 > 20 CAFFÈ LETTERARIO: Reali Sensi alla scoperta delle Residenze Reali di Torino e del Piemonte attraverso i cinque sensi. In collaborazione con Turismo Torino. Conducono Paolo Massobrio e Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita di Asti Spumante Docg e finger di panettone Galup.

● Ore 20 > 21 PEPERONE IN VIAGGIO: lo zafferano e l'aglio nero di Norcia incontrano il peperone di Carmagnola. Con l'Azienda Bosco Torto-Etiche terre di Norcia e a cura della CIA di Torino. Conduce Paolo Massobrio. Con degustazione.

● Ore 21 > 22 CONFESSIONE LAICA con Claudia Porchietto (FI) a cura di Paolo Massobrio. Con degustazione gratuita di Asti Spumante Docg e finger di panettone Galup.

● Ore 22 TALK FOOD > 23: si parla e si mangia con gli Allievi della Fondazione Agroalimentare per il Piemonte di Cuneo, il peperone di Carmagnola, Nergi e i piccoli frutti di Ortofruit Italia. Conducono Paolo Massobrio e Renata Cantamessa. Con degustazione gratuita.



DOMENICA 9 SETTEMBRE

● Ore 10 > 24 PEPERONE IN TUTTI I SENSI, percorso sensoriale sulle 4 tipologie del peperone di Carmagnola, realizzato in collaborazione con la ditta Totem Eventi, il Centro Studi Assaggiatori di Brescia ed il Consorzio del Peperone. Grazie all’artista Lia Pascaniuc ed al suo progetto “Però!!” ci saranno anche alcuni light-box a led e un ologramma del Peperone. Con degustazione gratuita.

● Ore 17.30 CONFESSIONE LAICA con Luca Ubaldeschi (Vice Direttore La Stampa) a cura di Paolo Massobrio. Con degustazione gratuita di Asti Spumante Docg e finger di panettone Galup.

● Ore 19 > 20 CAFFÈ LETTERARIO: presentazione del libro Bartender a casa tua con Alessandro Ricci. Conduce Paolo Massobrio. Con degustazione gratuita di Acqui Docg e chips di mela rossa Cuneo Igp.

● Ore 20 > 21 PEPERONE IN TUTTI I SENSI: esperienza sensoriale guidata del "pane della Sagra". A cura del Centro Assaggiatori di Brescia, con la partecipazione di Casa Roberta. Conducono Paolo Massobrio e Renata Cantamessa. Con degustazione guidata e gratuita.

● Ore 21 > 22 Premiazione per la sfida al miglior abbinamento con il peperone tra gli espositori di Piazza dei Sapori. In collaborazione con torinoggi.it e con il Centro Assaggiatori di Brescia.