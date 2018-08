Quasi esauriti i posti alle proposte della prima metà di settembre di Polaris Viaggi

Sono davvero molti hanno coloro che stanno tutt’ora lavorando in attesa di godere del meritato riposo. Così come molti sono coloro che si sono rivolti alla Polaris Viaggi ed il suo rimpolpato ventaglio di proposte settembrine (per spiegare le quali sono a disposizione le agenzie di Bagnolo Piemonte (0175.348424) e Revello (0175.257396) oppure la mail info@polarisviaggi.it o il sito internet revello@polarisviaggi.it) per un più o meno lungo periodo di relax dopo un anno di lavoro

I posti a disposizione sono ormai pocini.

Livigno e il Trenino Rosso del Bernina (1 e 2 settembre)

Sabato 1 settembre

Ritrovo alle 6 circa a Bagnolo Piemonte (Piazza del Comune), sistemazione sul bus G.T. ed inizio del viaggio verso Tirano. All’arrivo tempo per pranzo libero e partenza con il Trenino Rosso del Bernina. Molti lo chiamano il trenino più bello del mondo forse per il fatto che i binari di questo favoloso trenino portano il turista sino a quasi toccare il cielo. Questo spettacolare ed indimenticabile percorso ferroviario inizia a Tirano, sia in inverno che in estate su pendenze del 70% (senza cremagliera) sino ad un’altitudine di 2253 m., esperienza unica in Europa. La prima meraviglia che si incontra durante il viaggio è il viadotto di Brusio, una rampa elicoidale all’aperto. Oltrepassata Poschiavo, con le sue belle dimore patrizie, si raggiunge Alp Grüm, bellissimo punto panoramico. Superato il valico a quota 2253 m, presso Montebello si offre all’osservatore l’impressionante vista sul ghiacciaio del Morteratsch e sul gruppo del Bernina. Pochi chilometri ancora attraverso il paesaggio incantato della alta Engadina e si raggiunge St. Moritz. Visita generale di St. Moritz e a seguire trasferimento a Livigno, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. Nell’Hotel Derby 3 Stelle

Domenica 2 settembre

Prima colazione in hotel, giornata interamente dedicata alla visita di Livigno nota stazione sciistica. Tempo libero per lo shopping, considerato che Livigno è porto franco. Pranzo in ristorante.

Nel pomeriggio partenza par il rientro a Bagnolo.

A 225 euro a persona

Londra (11, 12 e 13 settembre)

11 settembre

Ritrovo dei partecipanti, trasferimento in bus all’aeroporto, imbarco e partenza con il volo per Londra. All’arrivo trasferimento in bus all’hotel. Inizierà la visita di Londra in compagnia del simpatico professor Ivo Silano con il quartiere di Westminster, Houses of Parliament, sede del Parlamento del Regno Unito con il suo elemento caratteristico : la Torre dell’Orologio, nota anche come Big Ben! Continuando il percorso, ci si imbatterà nella maestosa Abbazia di Westminster, riconosciuta dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Attraverseremo Parliament Square e proseguiremo lungo Whitehall, in direzione Trafalgar Square, dove al Numero 10 di Downing Street si troverà l’imponente colonna di 30 metri dedicata a Lord Nelson, che celebra la battaglia di Trafalgar. Pranzo libero e nel pomeriggio si andrà alla scoperta di Chinatown attraverso Gerrard Street, la strada principale riconoscibile per via delle lanterne cinesi rosse sospese in aria. proseguendo si andrà nella zona di Soho. Rientro in hotel, cena, serata libera e pernottamento.

12 settembre

Dopo la prima colazione, il secondo giorno inizierà con un grande classico: il Cambio della Guardia a Buckingham Palace. Si passerà sotto l’Admiralty Arch, lungo The Mall e passeggerà in St James’s Park tra cigni, oche, scoiattoli e pellicani fino proprio a Buckingham Palace. Pranzo libero e poi ai grandi magazzini Harrods (ormai un simbolo di Londra). Dopo gli acquisti ci si troverà immersi nel verde e nella tranquillità di Hyde Park, a due passi dal quartiere di South Kensington, una delle zone simbolo dell’aristocrazia inglese. Un passaggio al British Museum e poi un salto a Covent Garden, dove bravissimi artisti di strada si esibiscono nella Piazza e che col suo mercato artigianale, l’Apple Market, ospita 30 milioni di visitatori ogni anno. Rientro in hotel, cena, serata libera e pernottamento.

13 settembre

L’ultima mattinata dell’itinerario sarà dedicata all’attrazione più visitata a Londra, che ogni anno ospita oltre 2 milioni di visitatori: la Tower of London, la famosa Torre di Londra. Dai Gioielli della Corona ai misteri che avvolgono le 21 torri che compongono la struttura. Si attraverserà il famoso Tower Bridge raggiungendo così la sponda opposta del Tamigi per una piacevole passeggiata lungo South Bank, direzione London Bridge. Lungo il percorso si passerà di fianco City Hall, sede dell’ufficio del sindaco della capitale e, più avanti, l’HMS Belfast, la nave-museo. Pranzo libero e poi la “passeggiata perfetta” di Londra lungo South Bank proseguendo lungo Clink

Street a Bankside che permetterà di ammirare lo spettacolare panorama che la città offre grazie ad alcune importanti attrazioni di Londra come lo Shakespeare Globe. Proseguimento per il London Eye, con la possibilità di salire sulla ruota panoramica più alta in Europa. Volo di rientro e trasferimento nelle località di partenza.

A 360 euro a persona

Venezia (15 e 16 settembre)

Sabato 15 settembre

Ritrovo dei partecipanti, trasferimento in bus per Torino Porta Nuova e partenza con treno veloce Frecciarossa per Venezia. Arrivo e sistemazione in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Venezia e le sue magnifiche opere d’arte, Ponte di Rialto, Piazza S. Marco, il palazzo Ducale e la Torre dell’Orologio dove due automi (i Mori) battono i rintocchi sulla campana più grande della città. Cena, serata libera e pernottamento.

Domenica 16 settembre

Dopo la prima colazione , continuazione delle visite Visita della città e la sua laguna con sfilata storica. Possibilità di visita alla storica fornace per la lavorazione artistica del vetro di Murano e Burano, antico villaggio di pescatori, famoso per la lavorazione dei merletti e anche per le sue case dipinte. Pranzo in ristorante. Nel tardo pomeriggio partenza con Frecciarossa per il rientro per Torino e trasferimento in bus alle località di partenza.

A 200 euro a persona

Crociera degli artigiani, dal 15 al 22 settembre

Porto di Partenza: Savona (Italia). Porto di Arrivo: Savona (Italia). Destinazione: Italia, Frania ce Spagna. Compagnia: Costa Crociere. Nave: Costa Magica, una nave –avvincente che stimola il nostro desiderio di scoprirla tutta e viverla in ogni sua sfumatura. Progettata dall’architetto americano Farcus, ne esprime la visone da sogno e sembra letteralmente sospesa tra cielo e mare.

Gemella di Costa Fortuna, prende spunto dalla bellezza dei luoghi italiani, in particolare delle coste più famose, mentre i ponti hanno assegnati i nomi dei più grandi artisti della storia italiana. Al centro della vita di bordo il Gran Bar Salento, con vetrate ai due lati che permettono la vista panoramica sui ponti esterni. Elegante il lido di poppa, con piscina e idromassaggi. La nave ha avuto anche il prezioso contributo dell’Accademia di Brera che ha realizzato una serie di opere d'arte sul tema della magia per abbellire una delle scalinate e alcune suite. Lunga 272 metri ospitata sino a 3.470 viaggiatori con 1.027 membri d’equipaggio pronti a coccolarli.

Programma:

15 settembre: partenza da Savona alle 20

16 settembre: arrivo a La Spezia alle 7 e ripartenza alle 20

17 settembre: arrivo a Civitavecchia alle 8 e ripartenza alle 18

18 settembre: navigazione

19 settembre: arrivo a Palma de Mallorca alle 8 e ripartenza alle 18

20 settembre: arrivo a Barcellona alle 8 e ripartenza alle 18

21 settembre: arrivo a Marsiglia alle 9 e ripartenza alle 18

22 settembre: arrivo a Savona alle 9 e ripartenza alle 20

A partire da 200 euro a persona