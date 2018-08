A Limone Piemonte si festeggia l"'Abaiya": una giornata di musica e folklore nel centro storico

Come di consueto, l'ultima domenica di agosto si svolgerà a Limone la Festa dell'Abaiya, tradizionale festa in costume di fine estate che mette in scena la cacciata dei Saraceni dalla Valle Vermenagna.



Protagonista delle celebrazioni domenica 26 agosto 2018 sarà il gruppo folkloristico limonese, che animerà per tutto il giorno le vie del centro storico con musiche e balli tradizionali.



Il corteo, con i costumi tradizionali, cavalli e calessi, partirà alle 10.30 dalla chiesetta di San Secondo per poi giungere alla chiesa parrocchiale di San Pietro, dove alle 11.15 verrà celebrata la Santa Messa. In seguito, ci sarà la processione per le strade cittadine sulle note della Banda Musicale.

I festeggiamenti riprenderanno, poi, alle 15 con canti e balli popolari che accompagneranno l'attesa per il momento centrale della festa: l'investitura degli Abbà, quelli che un tempo erano i signorotti del luogo. Alle 16.30 in Piazza del Municipio una serie di figuranti rievocherà il momento della nomina dei nuovi Abbà e lo scambio di ruoli con quelli uscenti.

Seguirà una degustazione di prodotti tipici locali.



Tra gli eventi da segnare in agenda, il concerto jazz “Alto Monk”, in programma per venerdì 24 agosto alle 21.15 al Teatro Alla Confraternita.

Il quartetto formato da Mattia Cigalini (sax alto), Alessandro Collina (pianoforte), Marc Peillon (contrabbasso) e Rodolfo Cervetto (batteria), cercherà di rievocare le molteplici sfaccettature della musica di Thelonious Monk, uno dei più grandi musicisti jazz di sempre.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



Inoltre, dopo il successo dello scorso anno, lunedì 27 agosto tornano a Limone gli ambulanti di Forte dei Marmi. Un'occasione da non perdere per gli amanti dello shopping, che a partire dal mattino potranno acquistare capi di abbigliamento, scarpe e accessori prodotti dall'eccellenza artigiana toscana in una vera e propria boutique a cielo aperto.



Per aggiornamenti sul calendario delle manifestazioni limonesi: Ufficio Turistico di Limone Piemonte (0171/925281 – www.limonepiemonte.it).