Mondovì: ennesimo grande successo per la Mostra dell'Artigianato Artistico

Oltre ottanta espositori (metà dei quali in arrivo da fuori Provincia), dieci “Mostre nella Mostra”, tredici laboratori per bambini ed adulti ripetuti tutti i giorni per un totale di oltre quaranta appuntamenti, dodici concerti e spettacoli suddivisi tra piazza Maggiore ed i giardini del Belvedere: sono questi i numeri più significativi dell'edizione numero cinquanta della Mostra dell'Artigianato Artistico di Mondovì, andata in scena nel quartiere di Piazza dal 14 al 19 agosto.

Una grande festa collettiva riservata ad una manifestazione avviata mezzo secolo fa dall'intuizione degli Amici di Piazza, gruppo di appassionati monregalesi innamorati della loro terra.

L'evento ancora oggi racchiude in sé l'obiettivo primario: offrire una sfavillante attrattiva ai turisti che, a cavallo di Ferragosto, invadono le vallate ed i colli del Monregalese, in una Granda sempre più attraente. Una Mostra che ha saputo stare al passo con i tempi, ristrutturandosi senza mai perdere la propria vocazione iniziale: la valorizzazione delle opere di artigianato artistico locale e non, seguendo un percorso rivolto alla continua ricerca di eccellenza.

«I dati oggettivi – dichiara Mattia Germone, presidente dell'associazione “La Funicolare” - parlano di venti mila passaggi in funicolare nei sei giorni di Mostra, ma stime verosimili e prudenziali ci spingono verso un raddoppio della cifra per indicare l'impatto complessivo dell'evento sulla nostra Città. Sono stati infatti molti i visitatori che hanno deciso di raggiungere in maniera autonoma il Monte Regale, con una affluenza costante e ben distribuita nei diversi luoghi dell'evento. In migliaia hanno visitato le “Mostre nella Mostra” (1000 i passaggi per “Piatti e Ricordi” al Museo della Ceramica), cinquecento le persone che hanno affollato le visite guidate al palazzo dell'ex tribunale ed una lunga ed apprezzata diretta RAI che, secondo i dati di ascolto, ha portato nelle case di 350.000 telespettatori non solo la MAA ma tutto il nostro territorio. Il riscontro più atteso è per noi giunto dagli espositori, pienamente soddisfatti per aver deciso di esser presenti a Mondovì, così come le attività commerciali e di ristorazione della piazza che hanno contribuito alla realizzazione dei concerti. Una manifestazione in cui il territorio crede fortemente e per questo continua ad investire con risultati molto lusinghieri. Per questo oggi non è solo tempo di bilanci ma di nuove sfide: ci rivediamo a Mondovì per la 51ª edizione della Mostra, in programma da mercoledì 14 a domenica 18 agosto 2019.»

La macchina organizzativa ha avviato i lavori di disallestimento, i galletti scenderanno presto a terra e saranno nuovamente oggetti da collezione e ricordo: i preziosi cimeli saranno disponibili nella mattinata di sabato 25 agosto in piazza Cesare Battisti.

Dalle lettere ai pallamondi sino alle piccole mongolfiere ed ai galletti, veri e propri simboli di un evento destinato a rimanere a lungo nella memoria collettiva, grazie a fotografie indelebili negli occhi e nelle menti dei visitatori.