Concerto di Ferragosto: dopo il successo dell'evento, i ringraziamenti dei gestori della stazione di Pian Munè di Paesana

Terminato l’evento clou dell’estate cuneese, arriva il sentito ringraziamento di Marta Nicolino e Valter Bossa, gestori della località turistica di Pian Muné, teatro dell’ultimo concerto di Ferragosto dell’Orchestra Bruni – Città di Cuneo.

L’evento, che costituisce il tradizionale appuntamento di Ferragosto per migliaia di appassionati, ha fatto registrare numeri da record, con oltre 12.000 presenze e picchi di share di 2 milioni e 200 mila visualizzazioni nella diretta nazionale TV.

Una vetrina importante per la piccola località “reinventata” da Marta e Valter, che hanno fatto di una stazione sciistica anni Settanta una località turistica moderna e sostenibile.

E proprio la sostenibilità, declinata in tutte le sue accezioni, è stato il motivo trainante dell’evento 2018, che ha preso il nome di “Concerto di Ferragosto Monviso Unesco” in nome della riserva transfrontaliera patrimonio Unesco che l’ha ospitato.

“Da Pian Muné sono andati via solo rifiuti organici, eccezion fatta per le bottigliette in plastica, grazie a un’attenta gestione dei rifiuti e alla preziosa collaborazione con il Consorzio Sea”, spiega Marta Nicolino, che da anni sceglie per il servizio in tavola di Pian Muné esclusivamente stoviglie compostabili.

Accanto alla bellezza dei luoghi, è stata la fiducia accordata ai giovani gestori a decretare la località sede del concerto 2018: un grande onore che portava con sé altrettanta responsabilità, per un successo che oggi è soddisfazione, da condividere con chi ha creduto e lavorato affinché tutto funzionasse al meglio.

Lungo e sentito l’elenco dei ringraziamenti, a partire da quelli rivolti al sindaco di Paesana Mario Anselmo, padrone di casa a Pian Muné, “che è orgoglioso di noi e ci da grande forza” e al presidente del Parco del Monviso Gianfranco Marengo “una delle persone che ci ha maggiormente sostenuto”.

Istituzioni fatte anche di dipendenti, che per mesi hanno seguito i vari aspetti

dell’evento lavorando per gruppi operativi. All’evento hanno preso parte Sergio Chiamparino, Paolo Allemano, Alberto Valmaggia, Luca Gosso e Federico Borgna, in rappresentanza della Regione Piemonte e della Provincia di Cuneo.

Un ringraziamento speciale anche all’ATL e a Rocco Pulitano “che da sempre sostengono le iniziative e il nostro progetto di sviluppo come località turistica”. Così anche per la RAI e i suoi operatori, che hanno raccontato con delicatezza e passione il territorio prima e durante l’evento.

Tantissime le persone del luogo coinvolte nell’evento in qualità di membri associazioni o a titolo personale: “Non abbiamo parole a sufficienza per esprimere la gratitudine alle nostre famiglie e agli amici di sempre Fredino, Alessandro Damasco, Alberto e Enrica, Gianfranco, Laura, Teo e Marco

con tutti i loro amici; così anche per i volontari del gruppo AIB di Sanfront, che hanno gestito la polentata in modo eccezionale".

Anche il capoluogo di Paesana ha fatto la sua parte per la buona riuscita dell’evento: “Ringraziamo la Bus Company per il servizio navetta, perfettamente coordinato con i tempi della seggiovia, ma anche tutti i volontari impegnati nell’assistenza al parcheggio e in ogni altra mansione; in generale, l’intera comunità di Paesana, per aver risposto positivamente alle limitazioni del traffico strumentali alla logistica del Concerto”.

Non poteva mancare una menzione speciale allo staff che, nonostante la stanchezza e la frenesia, ha dimostrato pazienza e la comprensione per la tensione nell’aria prime e durante l’evento; ai fornitori “che non ci hanno abbandonato nonostante le difficoltà per raggiungere la località”, ai collaboratori fidati quali Elisa Cerini e Brt “molto più di uno studio grafico di riferimento” e alla new entry Chiara Raposo “giovane fotografa appassionata e piena di entusiasmo come piace a noi”.

Gratitudine anche per gli sponsor che, sempre più numerosi, credono nel progetto di Marta e Fritz, e a quanti ci hanno creduto fin dalle fasi iniziali.

L’elenco dei ringraziamenti è il ritratto di una famiglia grande e destinata a crescere ancora, sulla scia dell’entusiasmo dei gestori: “Ci teniamo a condividere questo successo con tutti quelli che hanno supportato ad ogni titolo l’iniziativa – concludono Marta e Fritz, che vedono in questo Concerto di Ferragosto “non un traguardo, ma un punto di partenza per l’affermazione di Pian Muné come località turistica”.