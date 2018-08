Bandiere pubblicitarie personalizzate: la scelta del formato non è sempre casuale

Le bandiere pubblicitarie sono degli strumenti molto utilizzati per fare marketing e dare spazio agli sponsor nel corso di eventi all’aperto, tornei, ma anche fiere e spettacoli in genere. Hanno dei costi più che accessibili e si possono esporre anche in caso di vento o di pioggia perché sono state appositamente pensate per essere impiegate all’aperto. Questo non esclude che si possano installare anche in luoghi chiusi come ad esempio all’interno delle fiere, ma sicuramente danno il meglio di sé in condizioni che non sono ottimali per altri materiali pubblicitari.

Tutti non sanno però che le bandiere pubblicitarie possono essere personalizzate anche per quanto riguarda la forma: le migliori tipografie consentono di scegliere tra formati differenti e la scelta dell’uno piuttosto che dell’altro non sempre deve essere casuale. Tutto dipende da quello che dovete inserire a livello di grafica nella vostra bandiera, da quanto testo è presente, dal formato del logo e via dicendo.

Bandiere pubblicitarie: come scegliere la forma

Le migliori tipografie permettono di scegliere tra almeno 3 formati differenti, che sono quelli più comuni: le bandiere a goccia, quelle a pinna e quelle rettangolari.

· Le bandiere a goccia sono utilizzate soprattutto durante gli eventi sportivi o all’esterno dei negozi specializzati in attrezzatura da mare. Questo probabilmente perché la forma richiama appunto una goccia, ma non si tratta di un limite: si possono utilizzare anche nelle fiere o per sponsorizzare cose diverse da quelle prettamente sportive! Solitamente le bandiere a goccia sono l’ideale se c’è poco da inserire a livello di testo ma anche di grafica. Lo spazio a disposizione è infatti inferiore, anche se l’impatto estetico è assicurato.

· Le bandiere a pinna hanno la forma di un’ala: si restringono nella parte superiore arrivando a presentare una punta in alto. Sono perfette se il logo è allungato, mentre sono poco adatte a loghi rotondi perché diventerebbe più difficile inserirli in modo omogeneo.

· Le bandiere rettangolari sono quelle che offrono uno spazio maggiore per la grafica ed il testo, quindi sono consigliate se dovete inserire diverse spiegazioni o immagini. L’impatto è leggermente inferiore perché hanno una forma più “standard” ma sono comunque molto accattivanti.

Dove stampare delle bandiere pubblicitarie personalizzate?

Al giorno d’oggi tutte le migliori tipografie offrono il servizio di stampa di bandiere personalizzate, quindi non dovreste avere problemi da questo punto di vista. Se però volete risparmiare e cercate un servizio economico ma al tempo stesso di qualità vi posso consigliare di rivolgervi ad una tipografia online. Chi stampa bandiere su una tipografia come print24 ad esempio può andare sul sicuro e spendere decisamente meno che in una qualsiasi copisteria della propria zona. Questo perché i servizi online hanno meno costi da sostenere a livello di personale e quindi possono permettersi di uscire con prezzi inferiori. Naturalmente però bisogna stare attenti ed evitare tipografie eccessivamente economiche: quando le tariffe sono troppo basse bisogna sempre porsi qualche domanda. Ad ogni modo, al giorno d’oggi stampare online questi prodotti è sicuro e decisamente più conveniente quindi vale la pena rivolgersi al mondo del web!