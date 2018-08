Ermal Meta in concerto a Carmagnola, con il suo tour “Non mi avete fatto niente”

Ermal Meta in concerto a Carmagnola. L'appuntamento è previsto per lunedì 3 settembre alle ore 21:30, nell'Area spettacoli “Il Foro”, Piazza Italia angolo via Gobetti, Carmagnola (TO).

Evento del nuovo “Il Foro Festival” che va ad ampliare la grande proposta di eventi e spettacoli della Fiera Nazionale del Peperone in programma tra il 31 agosto ed il 9 settembre.

Il biglietto è acquistabile anche con il bonus cultura per i diciottenni e con la carta del docente.

“Il Foro Festival” è un nuovo grande evento della Città di Carmagnola, organizzato da Comune, Pro Loco e Consulta Giovanile nei giorni 2 e 3 settembre 2018 in contemporanea con la celebre Fiera Nazionale del Peperone (www.fieradelpeperone.it) che si svolge tra il 31 agosto e il 9 settembre con un ricco cartellone di eventi per tutti i sensi e per tutte le fasce di età.

In una nuova area spettacoli, allestita all’interno del Foro Boario di Piazza Italia, Il Foro Festival propone due eventi: una Silent Disco nella serata del 2 settembre ed il concerto di Ermal Meta il 3 settembre, unica data ancora in programma in Piemonte del suo tour “Non abbiamo armi – Live” per la quale è possibile acquistare i biglietti su ticketone.it

ERMAL META è un cantautore, compositore e polistrumentista albanese naturalizzato italiano, oggi tra i più importanti e stimati nel nostro Paese con 6 dischi di platino e 4 ori ottenuti solo negli ultimi due anni. Nato a Fier, all'età di 13 anni si è trasferito con la madre, il fratello e la sorella a Bari, troncando ogni rapporto con il padre, da lui definito violento. Cresciuto ascoltando musica classica, la madre è violinista professionista, ha cominciato a suonare a 16 anni pianoforte e chitarra e con il gruppo Ameba 4 ha partecipato al Festival di Sanremo 2006 nella sezione Giovani. Nel 2007 ha fondato il gruppo La Fame di Camilla, con il quale ha realizzato tre album e un'intensa attività dal vivo che li ha portati ad esibirsi nella sezione giovani del Festival di Sanremo 2010. In qualità autore ha scritto brani per molti interpreti italiani come Emma, Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Francesco Sarcina, Giusy Ferreri e Lorenzo Fragola. Il 5 febbraio 2016 è stato pubblicato il suo primo album in studio intitolato Umano e nel 2017 ha preso parte al Festival di Sanremo nella sezione Big con il brano Vietato morire, con il quale è giunto terzo, ha vinto il premio di miglior cover interpretando Amara terra mia di Modugno ed il Premio della Critica Mia Martini. Ha vinto il Festival di Sanremo 2018 insieme a Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente e si sta esibendo con grande successo in numerose date del suo tour Non Abbiamo Armi - Live

GLI EVENTI DELLA FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE

Gli eventi de “Il Foro Festival” vanno ad ampliare la già ricca proposta di eventi e spettacoli proposti a Carmagnola dalla 69^ edizione della Fiera Nazionale del Peperone in programma dal 31 agosto al 9 settembre 2018.

In una immensa area espositiva di circa 18.000 mq i visitatori troveranno la grande Piazza dei Sapori ed altre aree enogastronomiche, la rassegna commerciale con 250 espositori, la novità dell’Accademia San Filippo con un eccezionale percorso sensoriale sul peperone, talk food, laboratori d’assaggio, caffè letterari, show-cooking e altri eventi condotti dai giornalisti Paolo Massobrio e Renata Cantamessa, contest per decine di food-blogger italiani e stranieri, il raduno di auto storiche, area bimbi con attività e spettacoli, cene e degustazioni a tema nel Salone Antichi Bastioni, spazio ed eventi dedicati alla canapa, iniziative solidali e di alta sostenibilità, punti pet-service per cani e gatti, mostre, convegni, esibizioni sportive e, come sempre, tantissimi spettacoli ed eventi gratuiti.

I principali ospiti sono LUCA BARBAROSSA e PLATINETTE.

Il famoso cantante e storico conduttore del programma radiofonico Radio 2 Social Club sarà protagonista nella serata del 4 settembre con il concerto “Roma è de tutti”.

Maurizio Coruzzi, più noto col nome d'arte del suo personaggio di drag queen Platinette, si esibirà il 6 settembre in un concerto-party irresistibile e molto coinvolgente insieme alla 7S8 Settesotto Band, una delle cover band più apprezzate del panorama musicale italiano.

Due importanti appuntamenti musicali saranno con l’Orchestra Campus di Note, ensemble creata attraverso il progetto culturale “Campus di note” dall’Associazione Tirovi Umoto Research di Carmagnola che dallo scorso dicembre propone sul territorio un progetto che coniuga musica, arte e tecnologia per la realizzazione di eventi artistici e culturali all’avanguardia.

L’orchestra inaugurerà la Fiera sul grande palco di Piazza Sant’Agostino nella serata del 31 agosto e sarà protagonista l’8 settembre nell’esecuzione della colonna sonora live di uno spettacolo multimediale con proiezioni in mapping 3D.

Il progetto “Campus di Note” sarà protagonista anche di passeggiate musicali, concerti d’archi e di fiati in chiese e cortili del centro storico. Il 2 settembre ci sarà la tradizionale Festa di Re Peperone e la Bela Povronera con sfilata di centinaia di personaggi in costume, con la presentazione a cura di Elia Tarantino e intrattenimento Musicale con il Gruppo Folkloristico "Lo Briso pè" della fondazione Ferrero di Alba.

In piazza Raineri viene confermata l’area cabaret, in collaborazione con lo storico locale torinese Cab41 e con T.R.S. Radio, con spettacoli ogni sera che vedranno sul palco volti più o meno noti al grande pubblico tra i quali Francesco Damiano, Leo Mas, Bred & Pitt, Gianpiero Perone e Mauro Villata.

Balli e musica per tutti anche il 1° settembre con l’omaggio a Lucio Battisti a vent’anni dalla scomparsa a cura della band Bart Cafè, il 3 settembre con Ambrosia e i Suoi Piccoli Supereroi Ugi in tour con WILMER MODAT e l'orchestra italiana I GILÈ - serata di liscio e balli di gruppo con Dj in un evento benefico a favore di Ugi Onlus (Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini) e offerto da Mela Ambrosia del Gruppo Rivoira, il 5 settembre con la SharyBand in un tributo nazionale alla disco dance e il 7 settembre nel concerto di musica tradizionale del Sud Italia con pizzica, taranta, tammurriate e tarantelle a cura di Simone Campa & La Paranza del Geco

Per i più piccoli e per le famiglie, da sei edizioni viene proposto “Bambini in Fiera” con ampi spazi dedicati nei Giardini Unità d’Italia e con il palco “Pepper Magic Show” che propone spettacoli ogni sera, alle ore 21, di bolle di sapone, baby dance, teatro e magia e che avrà tra gli ospiti il ventenne Niccolò Fontana, fresco vincitore del Campionato Italiano di Magia durante l’ultima edizione del Masters of Magic di Saint Vincent. La serata conclusiva del 9 settembre prevede il ballo liscio con l’Orchestra Liscio Simpatia e spettacolo di fuoco e luci con la compagnia Lux Arcana.

Inoltre, ci sarà spazio per concerti e dj set organizzati da Vida Network Radio e Tv presso il suo stand, tutte le sere dalle ore 21:00 ci sarà “Stasera si balla” in Piazza Manzoni e Piazza Bobba, show di musica e danza per tutti con Ilario Parise Dance Studio e Mambojambo Club, nell’Area di San Rocco ci sarà un altro spazio dedicato alla danza e ai balli con animazioni di country, swing e boogle woogie oltre a uno spettacolo di danza contemporanea a cura di Danze Futura ’93 e in Piazza Garavella sono previsti altri eventi e concerti.

Il programma completo della Fiera è consultabile in www.fieradelpeperone.it