Gli “Ex Voto” dell'artista Pierflavio Gallina in mostra a Cherasco

Un'altra bella mostra aprirà i battenti sabato 1° settembre 2018 a Palazzo Salmatoris di Cherasco. Le antiche sale dell'edificio storico ospiteranno “Ex voto” di Pierflavio Gallina, apprezzato artista langarolo. Gallina, nato a Santo Stefano Belbo, nel cuore delle Langhe, sin da giovanissimo ha sentito forte la vocazione artistica. Abbandona gli studi tecnici per dedicarsi completamente alla pittura. Un percorso che lo porterà ad esporre non solo in tutto il Paese, ma anche a varcare i confini, destando sempre vivo interesse di pubblico e di critica. Alcune sue opere fanno parte di importanti collezioni private e raccolte pubbliche. Gallina oggi vive ed opera a La Morra dove, in un accogliente cascinale ristrutturato e trasformato in Locanda d'arte, ospita turisti che desiderino una vacanza culturale leggendo le testimonianze del paesaggio che sapientemente l'artista cattura con la sua pittura ridando alla realtà un senso ormai dimenticato. La mostra cheraschese è particolare: racconta la Langa attraverso gli ex voto, piccoli dipinti che vengono realizzati per ringraziare di miracoli quotidiani, piccoli miracoli che costellano la vita di ogni giorno, una tradizione che arriva da tempi lontani. Un modo unico di raccontare un paesaggio straordinario, la sua gente, le sue tradizioni, le bellezze del territorio. «Ospitare questa mostra di Pierflavio Gallina – commenta l'assessore alle Manifestazioni, Marella Fumero – è un grande privilegio. Grazie alle sue pennellate, ai suoi colori, alla grande sensibilità di questo artista possiamo cogliere quei particolari in cui siamo immersi ogni giorno, ma, presi dalla frenesia quotidiana, non sappiamo più distinguere. Fermarsi davanti ad una tela di Gallina vuol dire riscoprire il nostro territorio, le sue bellezze, le sue particolarità. Allo stesso tempo far conoscere anche a chi arriva da fuori queste nostre grandi ricchezze». La mostra sarà visitabile fino al 14 ottobre 2018, ad ingresso libero, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. L’inaugurazione sarà sabato 1° settembre alle ore 17 a Palazzo Salmatoris.