Monticello apre le porte alla III edizione del "Piccolo Festival della Felicità"

Il sindaco di Monticelo d'Alba Silvio Artusio Comba: "Il Piccolo Festival della Felicità, giunto alla sua terza edizione, vuole mettere in evidenza quanto il corretto rapporto dell'uomo con i tempi della natura e le relazioni con gli altri siano quei necessari elementi per riscoprire il ben-essere. Per rimettere in ordine quella scala di valori che ridonano dignità e felicità alla vita di ognuno di noi. Piccolo sta per intimo, personale ed esperienzale. Quindi, tramite stimoli di esperienza e creazione del giusto ambiente (il Roero ci dà una grande mano) ci si avventura in questo viaggio alla riscoperta di una scala di valori, che rimette nella giusta dimensione i fatti importanti dell'esistenza. Perché essere felici non è non avere problemi, ma avere la giusta carica per affrontarli. In particolare voglio sottolineare l'incontro-confronto "Laudato Sii Roero _ Patto civico per una terra del ben-essere" che si terrà a cascina la Pranda alle ore 17 di domenica 26 agosto, giorno del Festival. Saranno ospiti: Giorgio Calabrese (Nutrizionista), Silvio Barbero (UNISG Pollenzo), Roberto Cerrato (Unesco ) e don Flavio Luciano (Laudato Sii Roero). Da questo dibattito, organizzato in collaborazione con l'Associazione Valorizzazione Roero, si lancerà una proposta importante per le colline della rive gauche del fiume Tanaro.