Cosa dicono le stelle: l'oroscopo di Corinne dal 24 al 31 agosto

ARIETE: Reagire all’inerzia rendesi indispensabile al fine di ottenere risultati concreti in campo intellettivo o professionale: datevi dunque una smossa e non rimandate a domani ciò che potete fare oggi! La dissonanza di Marte contribuirà ad arrecare antipatici ritardi di trattative, problemini di salute o bisticci con parenti naturali od acquisiti. Fine settimana festoso ma non scevro di avvenimenti inattesi. Doloretti alle giunture, al pancino o fegatino capriccioso.

TORO: L’opposizione di Giove può favorire qualche intoppo di ordine pratico, difficoltà nel riscuotere crediti o contatti con gente opportunista… State quindi all’occhio e fate in modo che le uscite non superino le entrate… Familiari da rispettare e ai quali non rispondere male solo perché avete la luna per traverso. Tra giovedì e lunedì un accadimento vi lascerà di stucco. Adiacenze con enti sanitari o guardie municipali. New da fratelli, cognati o figlioli.

GEMELLI: Pian pianino riprenderete fiato specie se passati attraverso il vaglio di peripezie… Confidate quindi in giorni migliori degli antecedenti e non inalberatevi per delle stupidaggini… Tra venerdì e mercoledì un’improvvisata meraviglierà mentre certi acciacchi proverranno dallo stress o da una scorretta alimentazione: rilassatevi, mangiate poco e masticare lentamente. Non malaccio sarebbe pure ritagliare degli spazi tutti per voi e la cura del corpo.

CANCRO: Se il sesto senso sussurra di fare o meno determinate cose ascoltatelo in quanto proprio l’intuito preserverà dall’incappare in guai, azzeccare pronostici, concludere un affare, capire le effettive intenzioni di mezzi marpioni. In simultanea qualcosina di carino succederà e, pur non dovendo sottovalutare l’ingerenza di Saturno, procacciante sbuffi o scornate, degli sfizietti ve li caverete… Noie a mezzi meccanici. Rinnovo di look o guardaroba. Viaggetto o diletto.

LEONE: Si profila una fase caotica durante la quale muovere passi falsi è più facile di quanto possa sembrare… ragion per cui meditate e non buttatevi a pesce in imprese dall’esito incerto. Fattibili pure dei bisticci o malintesi col partner e dei magoni per un passato che non può tornare. Un fuori porta, una gitarella, un combino, una allegra serata o l’adesione ad una sagra o spettacolino rinvigorirà chi non è andato in vacanza… Sbalzi di umore e di pressione.

VERGINE: Chiuderete il mese con un pizzico di trepidazione riguardo faccende che non sapete qual piega possano prendere e la cui soluzione dipende sia da voi che da terzi… Ma siate fiduciosi perché ogni pedina andrà al posto giusto: basta soltanto aspettare e smetterla di bofonchiare. In amore non prendete decisioni lampo, coltivate un’amicizia e girate alla larga da fugaci tentazioni. Stramberie per chi viaggia. Invito godereccio o mangereccio. Clima teso in casa.

BILANCIA: Tanti pensieri turberanno al punto di non sapere come comportarvi ed agire per regolarizzare una situazione delicata implicante soldini, contratti o tipini birichini. La quadratura di Saturno minerà relazioni interpersonali rendendovi in simultanea talmente pignoli dal suscitare l’ira di arruffoni o disordinati. In amore siate selettivi, guardate avanti fiduciosamente e mandate a stendere chi spudoratamente mente. Combini con amici. Incontri casuali.

SCORPIONE: Giove nel segno e Urano avverso fruttando giornate intensissime renderanno arduo concedervi un attimo di ristoro così come alcuni avvenimenti si accavalleranno così freneticamente dall’indurvi a sbuffare, tentennare ed ardire a seconda delle circostanze! Non fidatevi inoltre di chi fa un mare di promesse, non ricucite storie sdrucite e sorvegliate portafoglio, borsetta ed effetti personali… Delusioni da un soggetto maschile o indisposizioni.

SAGITTARIO: Dopo aver esaurito il festoso clima vacanziero ricomincerete a sgobbare anche per sistemare faccende che qualcheduno ha scompigliato o rivoluzionato… In ambito amoroso, materiale, domestico o confidenziale vi aspettano due sorpresine: una piacevolissima, l’altra totalmente impensata o conturbante! Una chiamata, un ritrovo o una performance vi confonderà. Corrucci per un congiunto, un malatino o un vecchietto. Rischio di spaccare oggetti.

CAPRICORNO: Stressati e snervati dovreste mollare il tiro per non cader preda di somatizzazioni od inusitati scatti di collera. Imparate a pigliare la vita con calma godendo l’attimo fuggente e distinguendo i veri affetti dall’impostura… Scambi di opinione con burocrati, detentori di un potere, familiari o conoscenti alternati a soddisfazioni. Cali energetici, infiammazioni, nevrite, gengivite o colite in agguato. Week-end incasinato e accadimento impensato.

ACQUARIO: Non si è mai troppo grandi per giocherellare e viaggiare sulle ali della fantasia anche se la realtà può spesso amareggiare come accadrà ai più ingenui… Una rivincita ve la piglierete malgrado il fato vi ponga dinanzi ad un problemino da risolvere prestino, una noia casalinga, immobiliare o materiale. Lavoretti da smaltire, iniziare od ultimare prima dell’autunno. In caso di maltempo evitate scarpinate in luoghi impervi o posticipate eventuali spostamenti.

PESCI: Si sta aprendo un ciclo di rigenerazione… Il sestile di Saturno darà segni di magnanimità consentendo, a taluni nativi, di pensare maggiormente a se stessi o “rompere” con ciò che faceva penare…Uno spizzico di depressione colpirà a tradimento ma vi riprenderete grazie anche ad una proposta allettante o a qualche oretta trascorsa lontano dalla solita routine. Critiche ingiustificate e salute da salvaguardare. Venerdì pepato o agitato.