25 anni di "Chitarrissima" a Saluzzo, intervista a Elio Galvagno

Venticinque anni di Chitarrissima a Saluzzo sono un bel traguardo.



Si, nelle passate ventiquattro edizioni sono stati offerti gratuitamente al pubblico 303 concerti: grazie ad essi si sono incontrati concertisti, insegnanti e studenti di numerose nazionalità. Il pubblico di ogni età ha potuto ascoltare gli eventi offerti nel contesto straordinario e meraviglioso dei tesori artistici della Città di Saluzzo, visti, ammirati e conosciuti da un sempre maggior numero di turisti.



Quest’anno ci saranno partecipanti da New York City e per la prima volta da Praga e da Brno, oltreché da molte regioni italiane e nazioni europee.



Cosa ha prodotto questo connubio tra musica e arte ?

In particolare ha contribuito alla nascita e alla crescita di un ambiente dove la musica è ormai desiderata e ritenuta quasi indispensabile per la vita di noi saluzzesi.

Quale è stato il tratto distintivo e costante di Chitarrissima in tutti questi anni?



Chitarrissima ha avuto sin dall’inizio una duplice vocazione: promuovere instancabilmente i giovani, la loro musica, la loro professione e commissionare nuove composizioni.

Cosa prevede il programma quest’anno?

Il Saluzzo Musica Festival, definito dalla critica un cantiere aperto, anche quest’anno ci presenta un interessante itinerario musicale.



Mi piace sottolineare, oltre ai concerti per chitarra sola, in quintetto ed in orchestra, la presenza, ancora una volta, della voce che duetterà con la chitarra: nel primo concerto di mercoledì 29 agosto il programma è dedicato a musiche brasiliane, mentre quello di venerdì 31 agosto alla musica barocca; in questo caso ci sarà la tiorba ad accompagnare la voce. Il programma completo è sul sito del Festival www.saluzzomusicafestival.it



Questa 25°edizione, che si preannuncia ricca di fascino, chiuderà i festeggiamenti per i 30 anni di attività della Scuola Suzuki di Saluzzo.



A proposito del programma vedo l’esecuzione in prima assoluta della Favola musicale “Il toro Ferdinando” per tutte le scuole del territorio. Ci puoi annunciare qualcosa?



La favola musicata per voce narrante ed orchestra di chitarre dal compositore Mychal Gendron nel 2007 oltreché essere molto interessante dal punto di vista musicale e narrativo, ha una grandissima attualità. Il libro di Munro Leaf pubblicato nel 1936 è stato oggetto di molte attenzioni e divenne un inno senza tempo alla pace ed alla non violenza. Vietato nella Spagna franchista, finchè il dittatore fu in vita, messo al rogo nella Germania di Hitler , il libro venne poi stampato e distribuito a tutti i bambini tedeschi come un gesto simbolico. Da allora il toro Ferdinando continua a conquistare i cuori di grandi e piccini. Gandhi lo citava tra i suoi libri preferiti. Questi concerti ci daranno l’opportunità di instaurare un dialogo con gli studenti su tematiche che dicevo molto attuali.



Qual è il filo conduttore del Festival di quest’anno?



Lo scorso anno scrivevamo di essere pronti per una seconda rivoluzione: come siamo riusciti a cambiare la considerazione che il talento non è innato, così pensiamo di poter cambiare la convinzione che solo qualcuno possa essere meravigliosamente musicale. Essendo l’espressione parte di quel talento che tutti possediamo, allora tutti possiamo essere espressivi: ognuno , a partire dalla più tenera età, può quindi non solo suonare, ma esprimersi musicalmente! L’espressione personale è infatti la più preziosa, se non la sola, ragione per fare musica.

Da quanto dici pare che fare musica per te preluda ad una visione ed una consapevolezza particolari

Oggi, forse mai come prima, fare musica può diventare centrale per il futuro delle società`. Le ricerche dicono incontestabilmente che dove essa è inserita a pieno titolo nei programmi scolastici, i rendimenti salgono spettacolarmente. Le scienze e la tecnologia, la matematica e i linguaggi parlato e scritto non sono più sufficienti. Solo con la musica e con le altre arti performative si potranno sviluppare le qualità riconosciute indispensabili unanimemente dagli esperti per affrontare le attuali e prossime sfide: immaginazione, creatività, flessibilità e cooperazione.

Quale priorità hanno negli attuali sistemi educativi internazionali queste qualità?



Lascio a voi la risposta. Ci sono certamente in Italia importanti studiosi nei vari Dipartimenti del Ministero della Pubblica Istruzione consapevoli di quanto detto sopra, ma completamente inascoltati. Si assiste poco per volta, inesorabilmente, allo sgretolamento di una tradizione e di un ambiente unico. Tutto è lasciato nelle mani di singoli volenterosi; l’antico proverbio africano “ …da soli si va più veloci, insieme si va più lontano…” si adatta perfettamente a questa situazione. Continuando così non solo non andremo lontano, ma non sapremo cogliere e valorizzare le straordinarie opportunità che migliaia di giovani musicisti italiani appena laureati sono pronti a far crescere.



Chi oggi fa musica deve che ruolo che può svolgere?



Chi oggi fa musica deve essere consapevole del suo ruolo. Il Dr Shinichi Suzuki seppe portare la sua intuizione, come musicista senza frontiere, dalla periferia di un paesino del Giappone al centro del mondo musicale, rivoluzionando completamente la riflessione pedagogica contemporanea. Dal Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite lanciò la sua visione per un futuro di pace: la musica per tutti, il più presto possibile.