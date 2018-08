Lisio chiude l'estate con il concerto della Corale che coinvolge tutta la comunità

Anche un piccolo paese e la sua comunità possono essere capaci di produrre eventi e manifestazioni. Come a Lisio, dove venerdì 17 agosto si è svolto uno degli ultimi eventi estivi: il concerto “Dedicato a...” tenuto dal Coro Cantus Firmus in Lisio, nella Confraternita di Santa Caterina. Un luogo che il Comune ha ottenuto in comodato per 29 anni e che è particolarmente gradito ai lisiesi.

"Quest'anno, forse più che mai, Lisio ha ottenuto un numero altissimo di visitatori, grazie al prezioso Contributo delle nostre associazioni che da anni portano avanti manifestazioni come Happy Lisio, sagra dei Tajarin, Festa degli Alpini, feste patronali e da qualche anno anche dalla nostra nuova corale - dichiara soddisfatto il sindaco Marco Lombardi -. Mi sento davvero fortunato poichè tutti, e dico tutti, sono sempre davvero bravi a creare questi momenti di ritrovo per la comunità che, oltre ad essere graditi, sono basati completamente su volontari che dedicano settimane intere per la preparazione dell'area, dell'evento e dei cibi della tradizione sempre di qualità eccelllente. Una grande soddisfazione per il Comune e i suoi amministratori lavorare in una comunità così ricettiva e che sa dare importanza a questi momenti caratteristici per un piccolo Comune come Lisio, inoltre grande soddisfazione aver recuperato un luogo importante come la nostra confraternita di Santa Caterina, nata in una posizione così centrale per tutto il paese da essere sempre molto gettonata quando viene riaperta al pubblico".



“Preparando il Concerto con i coristi lungo tutta l’estate, si è pensato di regalare una serata piacevole e ricca di contenuti ai lisiesi, ad amici e conoscenti, rivolgendo l’invito a molti – racconta la direttrice della Corale Paola Conte -. Così ciascun canto è stato dedicato a qualcuno o qualche circostanza legata alla realtà di questo piccolo paese montano: ai bambini più piccoli, agli anziani, ai ragazzi e ai giovani, a chi ha dato la vita per la patria nelle grandi guerre, ai presenti, alle famiglie, alle giovani coppie. Soffermandoci un momento in silenzio all’incipit “Dona nobis pacem” (celebre canone di Rosen) per ricordare le vittime della tragedia accaduta a Genova. Tra canti dal tema sacro e altri profani, tra musiche corali più lievi e altre decisamente più dinamiche, la serata si è snodata in modo lieto e vivace, sostenuta da un pubblico che più volte ha dimostrato il suo compiacimento, regalando soddisfazioni ai 28 coristi e una standing ovation per i tre più giovani coristi Giulia, Sofia e Simone che nella pausa hanno regalato a sorpresa al pubblico un ‘a solo’ con l’Halleluja di Cohen. Per i coristi è stata una prima grande esperienza, il primo Concerto in pubblico. Ed è stato decisamente un evento grande e bello anche perché il paese era in festa, grazie anche al rinfresco preparato in piazza, offerto dallo stesso Coro, e animato dal suono della fisarmonica della giovanissima organista Marzia Danna, che ha accompagnato appunto il Concerto con tastiera e fisarmonica. A nome di tutti i componenti del Coro, che ringrazio ancora per la loro tenacia e passione con la quale si sono dedicati alla preparazione del Concerto, desidero ringraziare tutte quelle persone che hanno contribuito alla piena realizzazione dell’evento. Ognuno ha operato, componendo un tassello e insieme si è ottenuto un risultato davvero grande. Un grazie particolare va al Comune di Lisio e al suo sindaco Marco Lombardi che ha fatto in modo che la confraternita Santa Caterina potesse diventare finalmente un luogo nel quale poter creare eventi culturali, artistici, musicali e altro”.