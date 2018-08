Cervere, manutenzioni d’estate avanti tutta

Manutenzioni d’estate avanti tutta a Cervere. La bella stagione viene utilizzata dall’Amministrazione comunale per accelerare e completare, in vista della piena ripresa delle attività da settembre in poi, tutta una serie di lavori, sia ordinari che straordinari, su scuole, aree giochi e spazi verdi, sia in centro che nelle frazioni.

I provvedimenti, adottati in attuazione delle deliberazioni dell’Amministrazione comunale, riguardano in particolare il completamento della riqualificazione della scuola Media, con annessa palestra inaugurata nella primavera di quest’anno, con interventi tesi a risistemare l’area esterna del complesso didattico e sportivo. Lavori per realizzare i quali sarà utilizzato un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, ufficializzato con nota di fine maggio scorso, pari a 15.000 euro: somma del tutto coerente con il preventivo presentato in aprile dalla ditta locale “Omc Graglia”, già esecutrice del progetto principale e aggiudicataria anche di questa seconda “tranche” aggiuntiva di opere nel rispetto delle normative nazionali in materia di affidamento diretto e di specializzazione professionale del soggetto incaricato.

Gli interventi affidati riguardano la realizzazione di quattro punti luce sul piazzale a servizio della scuola, unitamente alla predisposizione di un’area verde ex novo e di un impianto di irrigazione automatizzato.

“La stagione estiva è un momento importante al fine di procedere alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di interesse e competenza comunale, per eseguire lavori magari di importo più circoscritto ma fondamentali per la qualità della vita dei cittadini del centro e delle frazioni e per aumentare, come in questo caso, la funzionalità e la sicurezza delle opere infrastrutturali principali già realizzate – commenta il Sindaco, Corrado Marchisio – Nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e di efficienza previsti dalle norme in tema di affidamenti diretti, puntiamo a utilizzare i margini operativi a nostra disposizione per attuare questi interventi diffusi e concomitanti su più parti del territorio e per creare, laddove possibile, occasioni di sostegno all’economia locale rilanciando il lavoro delle piccole e medie imprese. Il nostro ringraziamento va naturalmente alla Fondazione Crf per la collaborazione ribadita sul prezioso versante economico”.

Contestualmente ai lavori per l’area esterna della scuola, il Comune ha adottato determinazioni per la manutenzione delle zone verdi pubbliche cittadine e per la messa in sicurezza dell’area giochi per bambini di frazione Grinzano.