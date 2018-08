Feste patronali e musica: ecco come trascorrere quest'ultima domenica di agosto

Domenica 26 agosto, alle ore 15.30, Sancto Lucio si trasformerà in un grande anfiteatro naturale che ospiterà l’evento di chiusura del Roumiage 2018 con l’imerdibile concerto di Angelo Branduardi.

Grandi nomi della musica italiana e internazionale, ma anche attività all’aria aperta, teatro, appuntamenti letterari, arte, buon cibo: ancora oggi a Vinadio è possibile partecipare a Balla Coi Cinghiali Festival, organizzato con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Vinadio.



Binocoli puntati in cielo per raccogliere dati sulle migrazioni! Domenica 26 agosto, per sensibilizzare il pubblico e avvicinare la popolazione al grande evento, che si ripete ogni anno verso la fine dell’estate nei cieli della valle Stura, l’associazione CuneoBirding che collabora attivamente con le Aree Protette Alpi Marittime al monitoraggio ha organizzato, a Madonna del Pino, la giornata “In volo verso l’Africa” (orario: 9.00 - 16.00).



A Manta è tempo di Festa Patronale di San Leone Magno. Tanta musica e appuntamenti culturali in programma per sabato 25 e domenica 26 agosto.



A Fossano arriva Vocalmente fino a domenica 26 agosto la scena vocale mondiale della musica a cappella si incontra nella città degli Acaja con tantissimi appuntamenti.



Tantissimi eventi in programma per sabato e domenica in occasione dei 300 anni della Baìa di Sambuco che cade durante la festa patronale di San Giuliano.



Fino a domenica tanti appuntamenti a Chiusa Pesio per la 19^ edizione di Chiusa Aperta. Info: 0171 734 990.



Spazio alla tradizione a Valdieri con la XXVII Festa della Segale con tanti eventi in programma per sabato 25 e domenica 26 agosto. Info: 0171 976 800 - info@parcoalpimarittime.it

Anche a Sant’Albano Stura il fine settimana offre una ricca scelta di appuntamenti per i festeggiamenti patronali dedicati a San Liberato.



Fino a lunedì 27 agosto il comune di Boves e la Pro Loco presentano la mostra degli artisti bovesani in occasione della Festa di San Bartolomeo: A. Griota, L. Beraudo, C. Dalmasso, M.R. Valetti presso il Teatro Borelli.



Il 25 e 26 agosto torna a Fossano lo Sbaracco, il saldo dei saldi. In via Roma, di fronte alle vetrine delle attività, offerte e occasioni da non perdere.



Ripartono gli appuntamenti di visita gratuiti con "Il cuNeo gotico". Da non perdere il primo appuntamento gratuito in programma: sabato 25 o domenica 26 agosto, con partenza alle ore 9 presso Terme di Valdieri.



Andonno festeggia la Madonna con un piacevole programma ricco di musica, buon cibo e intrattenimento per adulti e bambini dal 25 al 27 agosto.



Spazio anche allo sport in questo fine settimana cuneese. Per il quinto anno ad Ormea torna la gara d'arrampicata che negli ultimi anni sta riscuotendo sempre più successo. Stiamo parlando del Boulder Contest.



Domenica 26 agosto torna il Tour Monviso International Trail. Si tratta della sesta edizione consecutiva dell’affascinante avventura del Giro del Monviso, voluta dal Parco Del Monviso, che aveva già avuto un prologo triennale sul finire degli anni ’80.



Per la 25^ volta consecutiva la Città di Cuneo e le Piscine Comunali gestite dal Centro Sportivi del Roero ospiteranno la prova di triathlon Sprint. Piscina da 50 metri. Apputnamento domenica 26 agosto.



Ancora spazio alla tradizione a Limone Piemonte dove domenica 26 agosto arriverà l’Abaiya 2018.



Sempre domenica 26 agosto alle 11.00 in località Villa presso la piazza del Comune di Ostana, si svolge ad Ostana, l’anteprima della “Festa dell’Umanità – Oltre-passi” con una lezione recitata itinerante per le borgate.



Evento imperdibile domenica 26 agosto presso il castello museo di Rocca de’ Baldi con visita-conferenza dedicata ai più importanti religiosi della famiglia Morozzo contemporanei della storia del Castello.



Ancora feste patronali anche nel Roero e in Langa con il tradizionale appuntamento di San Magno in frazione San Giovanni di Cherasco. Tanti gli appuntamenti e serate danzanti in programma questo weekend.



Domenica 26 agosto torna a Monticello d'Alba il Piccolo Festival della Felicità con dei laboratori, dialoghi, reading, passesggiate e pratiche dedicate al buon vivere.