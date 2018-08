Lecce Homo

Guidare verso Lecce inondando l’abitacolo dell’auto di spray al pino con appesa al collo una cravatta di arbre magique causa secchio della spazzatura (cogli avanzi di pesce della cena) nel portabagagli da cinquanta chilometri per la lodevole iniziativa della provincia pugliese di darsi alla differenziata senza tener conto delle migliaia di turisti estivi in alberghi diffusi o appartamenti in affitto.

Dopo dozzine di masserie cinte da labirinti di pietre a secco e argentate legioni d’ulivi, raggiungere una pompa di benzina con un servizio talmente lento da meritare due messicani in siesta al cambio olio e chiedere al figlio del proprietario se il lancio dell’umido sia disciplina olimpionica da quelle parti quindi sentirsi rispondere che nelle aree di sosta antecedenti la città si possono “lasciare i rifiuti”.

Prendendolo alla lettera fermarsi in ben tre piazzuole (strombazzati da leccesi probabilmente ansiosi d’ispezionare la cassetta della posta in cerca di reddito di cittadinanza) quindi capirlo dalla frane di sacchi neri al guardrail che l’espressione “lasciare i rifiuti” usata dal ragazzo non annetteva l’uso dei cassonetti e a quel punto entrare in città depositando la nostra bomba di marciume ittico in un elegante secchio capiente come una borsetta di Gucci in una vetrina meneghina.

Temprati da un passato capitolino non capitolare di fronte all’ora e più di venatoria ricerca d’un parcheggio e alla fine, solerti come un criceto nella proverbiale ruota, posteggiare in una zona relativamente centrale chiedendoci perché tutti ci fissino insistentemente.

Riflessi nella vetrina d’un compro-oro liberarsi dell’arbre magique appeso al collo che poteva inaugurare una scintillante carriera da clochard.

La “Firenze del Sud” ci accoglie da Porta San Biagio col Barocco ambrato dei suoi palazzi antichi e le facciate delle chiese gremite di simboli agricoli e floreali; ispirato alla dominazione spagnola e incoraggiato dalla pace militare questo stile architettonico porta con sé tutta l’opulenza ornamentale della Controriforma seicentesca con le pigne, simbolo di fertilità e abbondanza, le mele che oscillano fra tentazione e redenzione, i melograni i cui semi rappresentano i fedeli cattolici e la vite dell’eucarestia.

In questo primaverile trionfo di simboli agresti che ricamano il corpo medievale della città (celebrando la grazia divina) squadre ed esoterici compassi si nascondono fra le lettere d’iscrizione o sulle braccia d’un putto a indicare l’esistenza d’una Lecce misteriosa la cui oscurità è direttamente proporzionale ai luminosi fasti del Barocco.

Raggiungere il centro storico fra terrazzini convessi in ferro battuto, giardini pensili e obesi gatti sulla soglia di locali notturni che vengono riforniti di birra e generi alimentari e proprio sentirla, come una vendetta covata troppo a lungo: la fame.

Nell’afrore montante acuito dal miele dei palazzi, rimbalzare (inprenotati) da un ristorante all’altro respinti dai camerieri allenati a dire no in sei lingue e infine spiaggiarsi al dehors d’una pizzeria che vanta la “migliore puccia artigianale leccese”; due ineguali serpenti di folla strisciano al bancone lenti come file per la mensa in un fumetto di Andrea Pazienza ma l’odore del panino di semola soffice, senza mollica e riscaldato al forno, si effonde nell’aria rovente profumando “di vittoria” (cit).

Ordinare due pucce, una tradizionale con burrata e cime di rapa saltate, l’altra con prosciutto di Praga cicoria selvatica e Asiago corroborati da numero due Tennent’s a collo di bottiglia osservando da un tavolino traballante il fascino “gay-friendly” d’una città politicorrettamente invasa da coppie di marsupiati fanatici del selfie o palestratissimi metrosexual con le sopracciglia a china di coltello.

Alzarsi piacevolmente intorpiditi (sbronzi) e trotterellare fra sfiati d’aria condizionata, osceni magneti da frigo ed autocelebrativi depliant del Salento alla ricerca (nell’uterina vampa che manteca creme solari a sudore) d’un bar dove assaggiare il celebre caffè leccese.

Fuoriusciti dal ganglio infiammato del centro il Barocco dei palazzi sembra arricciarsi come un lenzuolo su un cadavere o l’opaca superficie d’un lago sotto un cielo coperto; lebbre da salnitro tumefanno le bifore e ciuffi di malerba pendono da terrazzi in rovina perché la decadenza è amplificata dalle sfacciate forme seicentesche.

Entrare in una pasticceria e dopo aver ordinato un caffè leccese (caffè, ghiaccio e latte di mandorla) incollare il viso al bancone dei dolci come un pesce rosso alla rovescia: sua maestà “il pasticciotto”, argine di pasta frolla e ripieno di crema pasticcera, è affiancato al suo gemello moro “il fruttone”, ricoperto di glassa al cioccolato con viscere di mandorla e cotognata, schiere d’ “africani” (o dita d’Apostoli), sorta di zabaioni rassodati, anticipano “marzapani” e “bocche di dama” che sembrano seni di pan di spagna con glassa e capezzoli di ciliegie candite mentre le “gelosie”, pasta frolla ripiena di marmellata, pinoli, cioccolata e buccia d’arancia grattugiata, anticipano taralli zuccherati, bucce d’arancia candite e un pavè di croccante alle mandorle detto “cupeta”.

I “mustaccioli” al cioccolato, nocciola e mandorle chiudono il girone dei golosi insieme ai fichi ricoperti di cioccolata e alle “pittedhre con mostarda d’uva”.

Inebriati da tale tripudio dolciario riguadagnare l’auto col navigatore pedestre ma prima sbirciare una bottega da cui fuoriescono sbuffi d’arena sottile misti a colpi ben ritmati.

Entrare nell’umida penombra e dopo aver tossito (e abituato gli occhi all’oscurità) trovarsi di fronte a un artigiano che lavora di scalpello un parallelepipedo di pietra chiara. La stessa dei palazzi.

“Buongiorno.”

“Buongiorno.”

“Le piacciono?” Sculture ovunque. Di pregevole fattura.

“Certo. È la pietra dei palazzi, no?”

“Si. Noi la chiamiamo “u leccisu”. È in vacanza?”

“Si, lo confesso. No ne potete più vero?”

“Al contrario. Portate ricchezza. E vita. Nonostante la brillantezza di questo materiale Lecce è una città oscura. Sa cos’è l’Idume?”

“Una rara malattia della pelle?”

“Ah ah. No. Il nostro fiume sotterraneo in cui si bagnavano gli ebrei e che è visibile solo dagli antichi pozzi delle corti interne di alcuni palazzi. Nelle notti di luna piena da quei pozzi si possono udire risa e pianti di bambini”.

“Galleggiano? Coi palloncini?”

“Scusi?”

“Niente. Non si preoccupi. Piuttosto, cos’è quel viso?”

“Un lavoro su commissione. È la riproduzione d’un volto realmente esistente qui a Lecce. C’è una leggenda che racconta che fra Via Federico d’Aragona e la piazzetta Epulione anticamente viveva un giovane che s’innamorò d’una ragazza sbirciandola dalla sua finestra. Il padre se ne accorse e la murò così lei si suicidò per il dolore e il suo innamorato fece scolpire sullo spigolo del proprio palazzo un volto puntato sulla finestra cieca a eterno monito del suo amore per lei. Ecco la “scultura dell’eterno amore”.

“È una bellissima storia. Lei ci crede?”

“Assolutamente no. Ma ci vado tutti i giorni”.

“Non le sembra incoerente?”

“No. Non credo neanche in Dio, per questo vado a messa ogni domenica.”

“…”

“Le è piaciuta la nostra città’”

“Si. Forse perché non riesco a capirla nella sua totalità.”

“Si ama ciò che non si capisce.”

“E poi…no, niente.”

“Non si faccia problemi. Dica pure.”

“Ho trovato uno strano legame fra l’architettura barocca e i vostri dolci. Non so come spiegarmi ma è come se l’architettura leccese, coi suoi stemmi e i simboli vegetali, fosse alta pasticceria. Perché ride? Sapevo che l’avrebbe trovato ridicolo.”

“No, no. Al contrario, lei non capisce. Mi segua.”

Scendere degli scalini fiocamente illuminati e ritrovarsi in una sorta di taverna con una vasca centrale.

“Sa cosa c’è lì dentro?”

“Un cadavere? Un’apertura per vedere il fiume Ida…Idi…”

“Idume. Ma no, lì dentro c’è del latte.”

“Sinceramente non capisco.”

“U leccisu, la pietra leccese, è un materiale compatto e di grana fine, la sua versatilità deriva dalla componente argillosa che la rende duttile ma col tempo perde di consistenza così la tradizione vuole che per mantenerla solida gli artigiani la bagnino nel…”

“Nel latte!!!”

“Esatto. Quindi come vede non c’è poi tutta questa differenza fra i nostri dolci e i nostri palazzi. Lei aveva ragione.”

“È tutto…pan di Spagna”.