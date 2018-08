Tangenziale di Mondovì, Balocco assicura: "Nessuna dimenticanza"

“Nessuna dimenticanza da parte della Regione per la tangenziale di Mondovì. Nella conferenza stampa del 23 agosto e nel comunicato che ne è seguito, si è fatto esclusivamente riferimento alle opere già finanziate con provvedimenti definitivi e con cantierabilità entro il 2019."

A parlare l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Francesco Balocco, rispondendo alle dichiarazioni dell’Onorevole Enrico Costa.

"La Tangenziale di Mondovì è inserita nel Contratto di programma ANAS 2016-2020 come opera non finanziata, quindi non poteva essere citata. Il precedente governo, del quale l'on Costa era autorevole esponente, non aveva garantito la copertura dell'intervento. Essendo un'opera che richiede un impegno finanziario superiore ai 100 milioni, come per tutte le altre, è necessario procedere in fase progettuale all'analisi costi-benefici e spetta al Governo confermarne il finanziamento."

"Come Regione, confermata la sua utilità, siamo favorevoli alla sua realizzazione, come abbiamo sempre sostenuto, e continueremo a fare ciò che è di nostra competenza per assicurare che la tangenziale si realizzi, ma ognuno si assuma le proprie responsabilità, evitando inutili polemiche. ANAS ha aggiudicato le progettazioni delle opere inserite in CDP, comprese quelle non finanziate compresa la tangenziale monregalese ed anche se non c'è ancora un cronoprogramma vigileremo, con il contributo di tutti, affinché le tempistiche siano le più celeri possibile.”