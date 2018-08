Ludovica Pagani ospite alla discoteca Le Vele di Alassio

Una settimana ricca di eventi alla discoteca Le Vele di Alassio. Questo il programma:

Mar 28 Agosto: Touch Me! Closing Party w/ Ludovica Pagani at Le Vele

Le Vele Alassio presenta Touch Me!, serata dedicata al movimento social-popolare, dai deejay che hanno fatto e continuano a fare la storia della musica in Italia fino a toccare le nuove realtà che spopolano nelle grandi arene dei festival in giro per il mondo. Questo martedì special guest: Ludovica Pagani. L'ingresso è in riduzione entro le ore 00:00 e ridotto tutta la notte per i possessori della Resident Card. Vi aspettiamo! LINK FACEBOOK



Mer 29 Agosto: Change Your Mind w/ Deborah De Luca at Le Vele

Le Vele Alassio presenta Change Your Mind, serata dedicata alla musica elettronica con ospiti di fama internazionale. Questo mercoledì special guest dj: Deborah De Luca. Resident djs: Marco Rovere & Francis Key. L'ingresso è in riduzione per le donne entro le ore 00:00 e ridotto tutta la notte per i possessori della Resident Card. Vi aspettiamo! LINK FACEBOOK



Ven 31 Agosto: Le Vele Alassio - Glamour Style

Le Vele Alassio - Glamour Style, il venerdì notte dedicato a una clientela cool & chic! L'ingresso è in omaggio per le donne e ridotto per gli uomini entro le ore 00:30! Vi aspettiamo! LINK FACEBOOK

Sab 1° Settembre: Le Vele Alassio - The Classic Saturday Night

Le Vele Alassio - The Classic Saturday Night, ed il titolo dice tutto: il leggendario sabato notte della Riviera ligure di Ponente firmato Le Vele Alassio! L'ingresso è in riduzione per le donne entro le ore 00:00 e ridotto tutta la notte per i possessori della Resident Card. Arrivate presto, fate festa insieme a noi e aspettiamo l'alba insieme! LINK FACEBOOK